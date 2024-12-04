Katlanabilir iPhone hakkında yeni detaylar paylaşıldı

Katlanabilir iPhone "Flip" değil "Fold" olacak
Hatırlayanlar olacaktır, yakın tarihte katlanabilir iPhone'a ilişkin bazı olumsuz haberler gündeme gelmiş, Apple'ın 2025’in sonlarında doğru katlanabilir iPad'i, sonrasında 2027 yılında ise Flip tarzı ilk katlanabilir iPhone’u tanıtmayı planladığı paylaşılmıştı. Ancak Apple'ın planı bundan çok daha farklı olabilir.
Ekran analistli Ross Young, ilk katlanabilir iPhone modelinin Galaxy Z Fold'a benzer daha büyük, kitap tarzı bir form faktörüne sahip olacağına işaret etti. Bu değişiikliğine nedeni ise henüz açıklanmadı. Ancak güncel veriler, tüketicilerin günümüzde daha büyük katlanabilir cihazlara yöneldiğini gösteriyor. Dolayısıyla Apple, "Fold" form faktörü ile daha premium bir model planlıyor olabilir.
Kesin olan şu ki Apple'ın katlanabilir pazara girişinin zamanlaması kritik öneme sahip. Satışlar son birkaç yıldır istikrarlı bir büyüme yaşarken, 2023 ve 2024'te hafif bir yavaşlama görüldü. Analistler ise, Apple'ın pazara girmesi halinde, %30'luk bir büyüme yaşanacağını söylüyor. Dolayısıyla hem inovasyon hem de kullanıcı sayısı anlamında yeni bir soluk getirebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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