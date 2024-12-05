Tim Cook açıkladı: Apple Intelligence ücretli olmayacak

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Tam Boyutta Gör Apple CEO’su Tim Cook, kısa bir süre önce yapay zeka ve Apple Intelligence hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Cook, Apple'ın yapay zekaya geç kaldığı iddialarını reddederek, şirketin ilk olarak 2017 yılında ürünlerine Neural Engine koymaya başladıklarını söyledi. CEO aynı zamanda Apple Intelligence’ın ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağına da açıklık getirdi.

Apple Intelligence ücretsiz olacak

Cook, Wired ile yaptığı röportajda “2017 yılında ürünlerimize bir neural engine yerleştirdik. Yapay zeka ve makine öğreniminin çok büyük olduğu zaten belliydi. Çok sayıda insanı buna yönlendirmemiz gerektiği, bunun ürünlerimiz için yeni bir dönem olacağı aşikârdı.” diyerek ‘Apple yapay zekada geç kaldı’ söylemlerine bir cevap verdi.

Aynı zamanda Apple'ın gelecekte bazı Apple Intelligence özellikleri için ücret talep edebileceği de bir süredir konuşuluyor ancak Cook, bu iddiaların asılsız olduğunu işaret ediyor: “Ücretlendirme hakkında hiç konuşmadık. Biz bunu akıllı telefon devrimini ve modern tableti mümkün kılan multitouch (çoklu dokunma) gibi görüyoruz.”

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iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 serisi dahil olmak üzere, M serisi çipe sahip iPad ve Mac cihazlarında Apple Intelligence ücretsiz bir şekilde halihazırda kullanılıyor. Apple’ın yapay zeka platformu Apple Intelligence, iOS, iPadOS ve macOS’a gelecek güncellemelerle yeteneklerini artırmayı sürdürüyor.

Daha önceki söylentiler Apple Intelligence’ın bir abonelik halini alabileceğini veya bazı özelliklerin 2027 sonrasında ücretli hale geleceğini iddia ediyordu. Tim Cook her ne kadar ücret hakkında hiç konuşmadık dese de elbette bu, Apple’ın bu özellik için gelecekte kesinlikle ücret istemeyeceği anlamına gelmiyor.

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Tim Cook açıkladı: Apple Intelligence ücretli mi olacak?