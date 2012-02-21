Apple, AB'de Motorola'ya karşı anti-tekel şikayetinde bulundu

Son dönemlerde önemli gelişmelere sahne olan patent davalarından birisi Apple ile Motorola arasında yaşanıyor.

Motorola bir süre önce Avrupa'da satılan bazı Apple cihazlarının 3G/UMTS patentini ihlal ettiği gerekçesiyle yargıya başvurmuş ve devam eden davada sözkonusu cihazların satışından yüzde 2.25 payı tazminat olarak istemişti.

Apple'ın savunması ise Motorola'ya ait patentleri FRAND düzenlemesi altında kullanmış olması şeklindeydi. FRAND düzenlemesi firmaların başka bir firmaya ait patentleri adil, kabul edilebilir bir sebeple ve tarafsız olarak kullanabilmesini içeriyor. Böylece tekelleşmenin önüne geçilmiş oluyor.

Dava devam ederken Apple kısa süre önce Avrupa Komisyonu Rekabet Kurulu'na başvuru yaptı ve Motorola'nın kabul etmiş olduğu FRAND düzenlemesi altında kullanması gereken patentlerden adil olmayan ücretler talep ederek tekelleşmeye sebep olduğuna dair şikayette bulundu.

Motorola ise 2007 yılından bu yana Apple ile FRAND düzenlemesi altında kullanılacak patentler hakkında görüşmeler yaptıklarını ancak Apple'ın bunu ihlal etme yoluna gittiğini belirtiyor.



Samsung firması da patent lisans anlaşmaları nedeniyle Komisyon'un incelemesi altında bulunuyor. Apple'ın şikayeti sonrasında Motorola'ya yönelik standart bir inceleme başlatılacağı belirtildi.

Hafta başında Google'ın Motorola'yı satın almasını onaylayan komisyon Motorola'nın sahip olduğu patentlerin tekeliyet oluşturması konusunda ciddi endişeler taşıdığını dile getirmişti.

