Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, AB'de Motorola'ya karşı anti-tekel şikayetinde bulundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,8b
1
24
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Son dönemlerde önemli gelişmelere sahne olan patent davalarından birisi Apple ile Motorola arasında yaşanıyor.
Motorola bir süre önce Avrupa'da satılan bazı Apple cihazlarının 3G/UMTS patentini ihlal ettiği gerekçesiyle yargıya başvurmuş ve devam eden davada sözkonusu cihazların satışından yüzde 2.25 payı tazminat olarak istemişti.
Apple'ın savunması ise Motorola'ya ait patentleri FRAND düzenlemesi altında kullanmış olması şeklindeydi. FRAND düzenlemesi firmaların başka bir firmaya ait patentleri adil, kabul edilebilir bir sebeple ve tarafsız olarak kullanabilmesini içeriyor. Böylece tekelleşmenin önüne geçilmiş oluyor.
Dava devam ederken Apple kısa süre önce Avrupa Komisyonu Rekabet Kurulu'na başvuru yaptı ve Motorola'nın kabul etmiş olduğu FRAND düzenlemesi altında kullanması gereken patentlerden adil olmayan ücretler talep ederek tekelleşmeye sebep olduğuna dair şikayette bulundu.
Motorola ise 2007 yılından bu yana Apple ile FRAND düzenlemesi altında kullanılacak patentler hakkında görüşmeler yaptıklarını ancak Apple'ın bunu ihlal etme yoluna gittiğini belirtiyor.
 
Samsung firması da patent lisans anlaşmaları nedeniyle Komisyon'un incelemesi altında bulunuyor. Apple'ın şikayeti sonrasında Motorola'ya yönelik standart bir inceleme başlatılacağı belirtildi.
Hafta başında Google'ın Motorola'yı satın almasını onaylayan komisyon Motorola'nın sahip olduğu patentlerin tekeliyet oluşturması konusunda ciddi endişeler taşıdığını dile getirmişti.
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DigitalKral 7 yıl en beğenilen
Arkadaş elma sağa sola patent için saldırırken. Buton köşeleri oval olamaz. Cihaz dikdörtgen olamaz. Kenarları ince olamaz gibi görsel ve salakça sebeplerle cihaz satışı yasaklatırken tekel olmuyor. Adamın para, emek ve zaman harcadığı teknolojileri ve patentleri kullandırmak için para isteyince tekel oluyor. Aferim sana elma yakında senide bölmek için tekel davası açarlar merak etme.
Arkadaş elma sağa sola patent için saldırırken. Buton köşeleri oval olamaz. Cihaz dikdörtgen olamaz. Kenarları ince olamaz gibi görsel ve salakça sebeplerle cih...
Devamını Gör
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
danGerfuLL 7 yıl
Apple batmaz adamlardaki nakit en az 10 sene goturu hicbir gelir elde etmeden.

Apple sadece delikanli olsun diyorum ben. Sudan bahanelerle rekabeti engellemeye calismasin yeri gelince de kullandigi patentin bedelini odesin, milletin kafasini da boyle bos islerle sisirmesin. Patent olayinda ozellikle de iletisim patentlerinde Motorola ve Nokia acik ara ondedir diger firmalardan(eklenebilecek bir iki firma daha var) Apple her ikisi ile de sorun yasadi her ne hikmetse yasamaya da devam ediyor. Tutup bu patentlerin karsisina kaydirarak acilan tus kilidiyle cikarsan gulerler adama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mogosan 7 yıl
Apple motorola kavgasına ,microsoft apple in yanında yer alarak resmen karıştı.Kavga fena kızıştı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
carnador
Donanım haber yargıçları zaten kararı vermiş yarın söyleyelim apple firması kepenkleri indirsin

burdada apple haklı demeyin gerçi resmini mac os logosu yapan adamdan da başka bişey beklenmez ama olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acmtncy 7 yıl
apple'ın bu davalara bulaşmasının tek sebebi artık ürünlerinde farklılık yaratacak bir yenilik getirememesi. kendi yükselemediği için başkalarını aşağı çekmeye çalışıyor. android cihazlar fazla gelişmemişken apple piyasaya hakimdi ve bu davalarla uğraşmıyordu ama android piyasayı ele geçirince etekler tutuştu.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alirezzak 7 yıl
cagataykoroglu
murdocklawlessapple fena sıkışmış gözüküyor. google inim inim inletir inşallah bunları.
Google apple ı inletirse ne oalcak sanıyorsun? Google dünyanıon gördüğü görebileceği en yayılmacı ve tekelci şirkettir.

Tekelci dediğimiz google sayesinde internet dünyasında çok büyük gelişmeler oldu.Hepimiz bilgisayarımızdan bedava maps kullanabiliyoruz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
createemir 7 yıl
Apple bi öl git geber ya ! Gına geldi artık! Anasayfada hep senin şikayet haberlerin var(Haber yayınlayanlara lâfım yok, onlar işini yapıyor).
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engurlu 7 yıl
Apple yakında amasya belediyesinede dava açar..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 7 yıl
Donanım haber yargıçları zaten kararı vermiş yarın söyleyelim apple firması kepenkleri indirsin


1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
szr1907 7 yıl engurlu
engurlu
Apple yakında amasya belediyesinede dava açar..

:))) haha aynen hocam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TuffkiLLe 7 yıl
bu davalara yüksek kıdemli hakimler bakıyor arkadaşlar.. belki anlamamış olanlar vardır diye söyleyeyim dedim
hakimler görüyor yani davaları, bakkal hayri değil.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 7 yıl
Apple Motorola ve tekel... hmm her halde kimin tekel olduğu belli yanılıyor muyum? MS'de neredeyse her android tabanlı.cihazdan para alıyor ve tekel olmuyor da %2.5 mu tekelcilil oluyor? Artık Apple.hakkındaki tek düşüncem batsın yerlerde sürünmesin ama batsın bu oyundan çekilsin...Biz de davalarla kedi fare oyunu dinlemekten ve köşeye sıkışıp sürüneceğine kapatsınlar şirketi de biz de kurtulalım.Hiç değilse iyi bir şirket olarak hatırlarız... Apple'ın olduğu yerde kalite oluyor doğrudur ama diğer oyuncuları davalarla sık boğaz ederek... Google tekel olmak istese arama motorunun kullanımını çok düşük bir ücret karşılığı yapsa şuanda en değerli.şirketti. Apple olmasa 5yıl geriden geleceksek google olmazsa 10yıl.geriden gelirdik...Google'sız bir.dünya düşünemiyorum ama apple'sız bir dünya daha olası... Bence Apple ona buna saldıracağına otursun masaya anlaşmasını yapsın ve yoluna devam etsin. Hem kendi hem diğer şirketler için.daha iyi olur.kanaatindeyim...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4Crumby 7 yıl
Kendileri patent davasi aciyo millet acinca tekelci oluyo bu kadar 2yuzluluk olmaz. Dusunmeden ise baslarsan boyle zararli cikarsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 7 yıl

"Apple", "Motorola", "anti-tekel", "asdagsfdagsfadstrgadsagsd"
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DGT 7 yıl
Samsung arada piyondu.Şimdi google motorolayı satın alması ile piyon çekildi aradan devler savaşıyor.Google ve Apple.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2794 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, motorola ve Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Plextor PX-256M3 256 GB SSD video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim