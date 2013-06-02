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Apple, AMD'den ayrılan grafik birimi mühendislerini kadrosuna katıyor

5 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple, AMD'den ayrılan grafik birimi mühendislerini kadrosuna katıyor
Yıllardır A serisi işlemcilerini Cortex çekirdekleri temelinde tasarlayan Apple, ARM'dan aldığı direktif seti düzeyinde lisans ile A6 işlemcilerinden başlamak üzere kendi çekirdek tasarımını geliştirmeye başladı. Ayrıca Imagination Technılogies firmasının lisanlarına da sahip.

Hem işlemci hem de grafik tarafına özel önem veren Apple bir süredir işlemci ve grafik birimi tasarım ekibini güçlendirmeye çalışıyor.

Orlando ve Cupertino'da konuşlanan mühendis ekibi firmanın yeni nesil A serisi yongada sistemlerini geliştirmekle meşgul.

Yeni gelen bilgilere göre Apple, ekibine AMD'den ayrılan yaklaşık 12 mühendisi eklemiş durumda. Çalışanların LinkedIn hesabındaki veriler incelendiğinde yeni işveren kısmının Apple olduğu görülmüş. Bunun yanında Apple yeni ilanlarla mühendis arayışlarını sürdürüyor.

AMD'nin yeniden yapılanma sürecinde geçen yıl sonundan bu yana pek çok çalışanını işten çıkardığı biliniyor. Donanım mühendisi, grafik birimi mimarı gibi yetenekleri olan bu çalışanlardan onikisi artık Apple'a hizmet edecek.

Mühendislerin ne tür katkılar yapacağı bilinmiyor ancak ilk örneklerini A7 işlemcileri ile görmemiz olası.

http://www.macrumors.com/2013/05/29/apple-hires-at-least-a-dozen-former-amd-employees-for-an-orlando-gpu-team-still-hiring-more/ Yorum Yaz
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cagataykoroglu 5 yıl en beğenilen
Byrad
RIP İntel :))

RIP mi? Sanırım dünyadan haberin yok. intel performansını katlayarak geliyor.
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S60Doctor 5 yıl
Bence Power VR serisi iyi is cikariyor. Neden kendi GPU sunu yapmak istiyor ki. ipad 3 islemcisinde oldugu gibi rezil edecek. Ya da haritalari batirdigi gibi bunu da batirmasa bari.
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carman1tr 5 yıl
Yazılım-donanım uyumu acısından iyi haber.
Ama kısa vadede talep edilen şey donanımdan ziyade yazılımın stabilitesini koruyarak daha kişisellestirilebilir hal alması ve katı kuralların yumuşaması.
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engurlu 5 yıl
Çöp toplama kamyonu
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KANUNI61 5 yıl
bu demekdirki Apple kaybetmeye mahkümdur
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danGerfuLL 5 yıl KANUNI61
KANUNI61
bu demekdirki Apple kaybetmeye mahkümdur

Bu demektir ki maksimum duzeyde yazilim-donanim uyumu saglanacaktir.
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TeamAnimus 5 yıl
"Mühendislerin ne tür katkılar yapacağı bilinmiyor ancak ilk örneklerini A7 işlemcileri ile görmemiz olası."
Ekrem71 iyi sallamış finalde. Apple da zaten bu mühendisleri max. 3ay sonra çıkacak işlemcierin projesini bitirmek için işe alıyordu. 3 ay içinde ne örneği görebiliriz Ekrem bey, hayırdır? "A7" gibi işlemci projeleri modelin çıkışından çok daha önceleri bitiriliyor. Örneğini 2011 yılının sonunda vefat eden Steve Jobs'ın projesi olan "A6"nın, 2012'nin ikinci yarısında çıkmasıyla görmüştük.
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OverClocK1ng 5 yıl
Orijinalden alıntı: WarSaw
apple bu saatten sonra dikiş tutmaz.

Doğru. Ne de olsa terzi değil. Onun yerine telefon satsın bari...
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Pondera 5 yıl
Adamlar AMD'den ayrılanlar, katıldıkları şirket Apple, sen Intel'e RIP diyorsun hocam, ben bağlantıyı kuramadım.
Ayrıca Apple dikiş tutmaz diye birşey yok da bunun inanılmaz bir faydası olmz. Apple'ın geri kalmaya başladığı yer donanım değil yazılım... iOS'ta 2 GB ram falan gerekmiyor. Göz boyamak için donanım koymasın zaten daha efektif daha özgür bir işletim sistemi yapsın...
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WarSaw 5 yıl
apple bu saatten sonra dikiş tutmaz.
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cagataykoroglu 5 yıl en beğenilen
Byrad
RIP İntel :))

RIP mi? Sanırım dünyadan haberin yok. intel performansını katlayarak geliyor.
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Byrad 5 yıl
RIP İntel :))
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