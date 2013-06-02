Apple, AMD'den ayrılan grafik birimi mühendislerini kadrosuna katıyor

Yıllardır A serisi işlemcilerini Cortex çekirdekleri temelinde tasarlayan Apple, ARM'dan aldığı direktif seti düzeyinde lisans ile A6 işlemcilerinden başlamak üzere kendi çekirdek tasarımını geliştirmeye başladı. Ayrıca Imagination Technılogies firmasının lisanlarına da sahip.





Hem işlemci hem de grafik tarafına özel önem veren Apple bir süredir işlemci ve grafik birimi tasarım ekibini güçlendirmeye çalışıyor.





Orlando ve Cupertino'da konuşlanan mühendis ekibi firmanın yeni nesil A serisi yongada sistemlerini geliştirmekle meşgul.





Yeni gelen bilgilere göre Apple, ekibine AMD'den ayrılan yaklaşık 12 mühendisi eklemiş durumda. Çalışanların LinkedIn hesabındaki veriler incelendiğinde yeni işveren kısmının Apple olduğu görülmüş. Bunun yanında Apple yeni ilanlarla mühendis arayışlarını sürdürüyor.





AMD'nin yeniden yapılanma sürecinde geçen yıl sonundan bu yana pek çok çalışanını işten çıkardığı biliniyor. Donanım mühendisi, grafik birimi mimarı gibi yetenekleri olan bu çalışanlardan onikisi artık Apple'a hizmet edecek.





Mühendislerin ne tür katkılar yapacağı bilinmiyor ancak ilk örneklerini A7 işlemcileri ile görmemiz olası.

http://www.macrumors.com/2013/05/29/apple-hires-at-least-a-dozen-former-amd-employees-for-an-orlando-gpu-team-still-hiring-more/