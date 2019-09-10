Apple Arcade 19 Eylül'de çıkıyor! İşte fiyatı

Apple'ın iOS, MacOS ve tvOS platformları için hazırladığı oyun abonelik servisi Apple Arcade, çok yakında çıkışını gerçekleştirecek. Bugünkü etkinlikte resmi açıklamalar yapan Apple, Apple Arcade'in 19 Eylül'de piyasaya sürüleceğini açıkladı. Servisin fiyatı ise 4,99 dolar olacak.



Apple Arcade, 100'den fazla kaliteli oyuna herhangi bir reklam veya oyun içi satın alma olmadan erişim imkanı sağlıyor. Apple Arcade aboneliğinizle birlikte iOS, MacOS veya tvOS cihazlarınızda oyunlarınızı sınırsız bir şekilde oynayabileceksiniz. Ayrıca örneğin iOS cihazınızda başladığınız ancak yarıda bıraktığınız oyuna kaldığınız yerden tvOS veya MacOS cihazlarınızda devam edebilme imkanınız da olacak.



Apple Arcade, dünyayla aynı anda Türkiye'de de yayınlanacak. Servisin Türkiye fiyatının da birazdan açıklanması bekleniyor.

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