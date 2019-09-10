Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple Arcade 19 Eylül'de çıkıyor! İşte fiyatı

Apple'ın merakla beklenen oyun abonelik servisi Apple Arcade çok yakında oyunseverlerle buluşuyor. Yeni servisin çıkış tarihi ve fiyatı da resmen açıklandı.
3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
3,9b
28
8
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'ın iOS, MacOS ve tvOS platformları için hazırladığı oyun abonelik servisi Apple Arcade, çok yakında çıkışını gerçekleştirecek. Bugünkü etkinlikte resmi açıklamalar yapan Apple, Apple Arcade'in 19 Eylül'de piyasaya sürüleceğini açıkladı. Servisin fiyatı ise 4,99 dolar olacak.

Apple Arcade, 100'den fazla kaliteli oyuna herhangi bir reklam veya oyun içi satın alma olmadan erişim imkanı sağlıyor. Apple Arcade aboneliğinizle birlikte iOS, MacOS veya tvOS cihazlarınızda oyunlarınızı sınırsız bir şekilde oynayabileceksiniz. Ayrıca örneğin iOS cihazınızda başladığınız ancak yarıda bıraktığınız oyuna kaldığınız yerden tvOS veya MacOS cihazlarınızda devam edebilme imkanınız da olacak.

Apple Arcade, dünyayla aynı anda Türkiye'de de yayınlanacak. Servisin Türkiye fiyatının da birazdan açıklanması bekleniyor. 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dr20mouse 25 dk.
iPadOS yok mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şıh Hazretleri 1 sa.
Bir Apple kalmıştı zaten stream olayına girmeyen. Yakında Vestel falan da başlarsa şaşırmam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gowlet 1 sa.
Arcadeyi özellikle Apple TV için bekliyorum. Ufaktan Switch havası olcak gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 2 sa.
Ayfoncular iyice afyonlanacak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Musty3535123 2 sa.
tutar bu iş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
celik44 3 sa.
10 binll verip aldığın cihazda oyun oynamak için ayda min 30 lira bayılacan. İyi tezgah
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 3 sa. celik44
Her zaman öyle zaten. Konsol aliyon oyun için de para vercen. TV alıyorsun e Netflixi cartı curtu. Yeni bir şey değil yani
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TTumen 2 sa. celik44
Eee adam hizmeti sana bedavaya mı versin? Senden para almazsa, kendi platformuna oyun geliştirecek insanlara nasıl para versin?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 26 dk. iPhone 11 modellerinin kalbindeki A13 Bionic neler sunuyor? 1 sa. Apple Arcade servisine gelecek oyunlar belli olmaya başladı 3 sa. Apple'ın Jason Momoa'lı bilim kurgu filmi SEE'den ilk fragman paylaşıldı 3 sa. Apple Watch Series 5 akıllı saati tanıtıldı 3 sa. iPhone 11 serisi tanıtıldı: iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max 3 sa. Apple TV+ Kasım ayında başlıyor 3 sa. 10.2 inç ekrana sahip 7. nesil iPad tanıtıldı 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Apple Arcade 19 Eylül'de çıkıyor! İşte fiyatı Sonraki Deepfake ile mücadele etmek isteyen Facebook, kendi deepfake içeriğini hazırlıyor 5 sa. BMW, dev böbrek ızgaralı Concept 4'ü görücüye çıkardı 5 sa. Bakan Soylu açıkladı: Otoyollardaki hız limiti artabilir 5 sa. FIFA 20 demosu çıktı! İşte detaylar 6 sa. Apple yeni iPhone’ları tanıtıyor: Canlı Yayın! 6 sa. TAI’nin yerli dev İHA’sı Aksungur göreve hazırlanıyor 7 sa. Karbondioksiti saf sıvı yakıta dönüştüren reaktör üretildi 7 sa. Mercedes-Benz Vision EQS konsepti tanıtıldı: Geleceğin elektrikli lüks sedanı 8 sa. Baykar’dan dev ortaklık: Motor üretecek! 8 sa. 2020 Land Rover Defender, modern bir 4x4 olarak geri döndü 9 sa. Google Play Pass abonelik hizmeti yakında başlıyor 9 sa. 90'ların popüler bilim kurgu filmi 'Face/Off' yeniden çekiliyor 9 sa. 120000TL'lik oyuncu masası ve fazlası | IFA 2019'da Predator standını geziyoruz 10 sa. Gigabyte ilk kapalı devre sıvı işlemci soğutucusunu duyurdu 11 sa. Volkswagen'in elektrikli hatchback modeli ID.3 resmi olarak tanıtıldı 11 sa. Panasonic’den modüler Toughbook 55 dizüstü modeli 12 sa. Oppo Enco Q1 kablosuz kulaklıklar satışa çıkıyor 12 sa. 2020 Audi RS7 Sportback 600 beygirlik motoruyla tanıtıldı 13 sa. 48MP kameralı ve optik yakınlaştırmalı Oppo Reno2 tanıtıldı 13 sa. Google Dökümanlar artık kelime sayısını gösteriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Kurtlar Vadisi'nin Netflix ile anlaştığı iddiasına açıklama geldi
DonanımHaber
Yeni Citroen C5 Aircross Türkiye fiyatı ve özellikleri
DonanımHaber
6.000 mAh bataryalı Galaxy M30s'in tüm teknik özellikleri sızd...
DonanımHaber
Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
Bölüm Sonu Canavarı
PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
Bölüm Sonu Canavarı
Fakirlikten Dolayı Devleti Eleştirmek İhanettir
DH Forum
iPhone 11 serisi tanıtıldı: iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone...
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim