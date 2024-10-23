Tam Boyutta Gör Apple'ın yalnızca oyunlara özel, App Store ile Apple Arcade'deki özellikleri birleştirecek yeni bir uygulama mağazası üzerinde çalıştığı söyleniyor. Yeni uygulama hem Apple Store hem de Game Center’ın özelliklerini alacak. Game Center’ın yerini almayacak ancak kullanıcıların Game Center profilleriyle entegre olacak.

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Apple'ın iOS için yeni oyun uygulaması nasıl olacak?

Uygulamada “Şimdi Oyna” bölümü, kullanıcının oyunları, arkadaşları ve daha fazlası için bir alan dahil olmak üzere birden fazla sekme olacak. Kullanıcılar şimdi oyna bölümünde editörlerin seçtiği içerik ve oyun önerilerini bulacak. Uygulama, zorluklar, liderlik tabloları ve başarımlar gibi şeyleri de gösterecek. Yeni mağazada hem App Store hem de Apple Arcade’den oyunlar yer alacak.

Uygulama ayrıca özel oyun etkinlikleri ve önemli güncellemelere ilişkin bilgiler de sunacak. Oyuncuların birbirleriyle iletişim kurmasına yardımcı olacak FaceTime ve iMessage entegrasyonunu da olacağı söyleniyor.

Apple, şu anda iPhone, iPad, Mac ve Apple TV için oyunlara erişim sağlayan bir abonelik hizmeti olan Apple Arcade’e sahip. Platform, App Store ile entegre ve aylık 70 TL fiyatı var. Yeni oyun uygulaması, iOS 18 güncellemesiyle mi yoksa iOS 19 ile mi tanıtılacak henüz belli değil.

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Apple, oyun odaklı App Store üzerinde çalışıyor