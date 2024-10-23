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    Anlık Bildirim

    Apple, oyun odaklı App Store üzerinde çalışıyor

    Apple'ın oyun için tasarlanmış App Store tarzı bir uygulama üzerinde çalıştığı bildirildi. Bu uygulama, App Store oyun içeriğini, Apple Arcade'i ve Game Center'ı merkezi bir konumda birleştirecek.
    apple ios oyun uygulaması Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yalnızca oyunlara özel, App Store ile Apple Arcade'deki özellikleri birleştirecek yeni bir uygulama mağazası üzerinde çalıştığı söyleniyor. Yeni uygulama hem Apple Store hem de Game Center’ın özelliklerini alacak. Game Center’ın yerini almayacak ancak kullanıcıların Game Center profilleriyle entegre olacak.

    Apple'ın iOS için yeni oyun uygulaması nasıl olacak?

    Uygulamada “Şimdi Oyna” bölümü, kullanıcının oyunları, arkadaşları ve daha fazlası için bir alan dahil olmak üzere birden fazla sekme olacak. Kullanıcılar şimdi oyna bölümünde editörlerin seçtiği içerik ve oyun önerilerini bulacak. Uygulama, zorluklar, liderlik tabloları ve başarımlar gibi şeyleri de gösterecek. Yeni mağazada hem App Store hem de Apple Arcade’den oyunlar yer alacak.

    Uygulama ayrıca özel oyun etkinlikleri ve önemli güncellemelere ilişkin bilgiler de sunacak. Oyuncuların birbirleriyle iletişim kurmasına yardımcı olacak FaceTime ve iMessage entegrasyonunu da olacağı söyleniyor.

    Apple, şu anda iPhone, iPad, Mac ve Apple TV için oyunlara erişim sağlayan bir abonelik hizmeti olan Apple Arcade’e sahip. Platform, App Store ile entegre ve aylık 70 TL fiyatı var. Yeni oyun uygulaması, iOS 18 güncellemesiyle mi yoksa iOS 19 ile mi tanıtılacak henüz belli değil.

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    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 5 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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