Apple, oyun odaklı App Store üzerinde çalışıyor

Apple'ın iOS için yeni oyun uygulaması nasıl olacak?
Uygulamada “Şimdi Oyna” bölümü, kullanıcının oyunları, arkadaşları ve daha fazlası için bir alan dahil olmak üzere birden fazla sekme olacak. Kullanıcılar şimdi oyna bölümünde editörlerin seçtiği içerik ve oyun önerilerini bulacak. Uygulama, zorluklar, liderlik tabloları ve başarımlar gibi şeyleri de gösterecek. Yeni mağazada hem App Store hem de Apple Arcade’den oyunlar yer alacak.
Uygulama ayrıca özel oyun etkinlikleri ve önemli güncellemelere ilişkin bilgiler de sunacak. Oyuncuların birbirleriyle iletişim kurmasına yardımcı olacak FaceTime ve iMessage entegrasyonunu da olacağı söyleniyor.
Apple, şu anda iPhone, iPad, Mac ve Apple TV için oyunlara erişim sağlayan bir abonelik hizmeti olan Apple Arcade’e sahip. Platform, App Store ile entegre ve aylık 70 TL fiyatı var. Yeni oyun uygulaması, iOS 18 güncellemesiyle mi yoksa iOS 19 ile mi tanıtılacak henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)