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    Apple, 2024'ün en çok indirilen uygulama ve oyunlarını açıkladı

    Apple, 2024'ün en çok indirilen uygulamaları ve oyunları listesini paylaştı. Bu yıl App Store Türkiye'de en popüler 10 iPhone uygulaması ve oyunu belli oldu.    
    apple 2024 en çok indirilen popüler uygulamalar & oyunlar Tam Boyutta Gör
    2024 sona ererken Apple, 30'dan fazla ülke ve bölgedeki kullanıcılar için iPhone, iPad ve Apple Arcade'de yılın en çok indirilen uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı.

    App Store Türkiye'de 2024'ün en çok indirilen uygulamaları ve oyunları 📲

    Listede 2024’ün en iyi ücretsiz ve ücretli uygulamaları, oyunları ve en iyi Apple Arcade oyunları yer alıyor. Bu yıl iPhone kullanıcılarının en çok indirdiği uygulama "Temu" oldu. En çok oynanan oyun ise Brawl Stars oldu. İşte App Store Türkiye’de 2024'ün en çok indirilen uygulamaları ve oyunları:

    2024'ün en popüler iPhone uygulamaları ⬇️

    • Temu
    • Trendyolmilla
    • VPN - Super Unlimited
    • WhatsApp Messenger
    • Instagram
    • YouTube
    • Google
    • TikTok
    • Trendyol Go
    • Google Haritalar

    2024'ün en çok indirilen iPhone oyunları ⬇️

    • Brawl Stars
    • PUBG Mobile
    • Subway Surfers
    • 101 Yüzbir Okey Plus
    • Words of Wonders
    • Whiteout Survival
    • Royal Match
    • Candy Crush Saga
    • TopTop
    • eFootball

    2024'ün en popüler iPad uygulamaları ⬇️

    • YouTube
    • Netflix
    • ChatGPT
    • Goodnotes 6
    • Spotify
    • Google Chrome
    • Notability
    • Pinterest
    • TikTok
    • VPN - Super Unlimited Proxy

    2024'ün en çok indirilen iPad oyunları ⬇️

    • Brawl Stars
    • Squad Busters
    • PUBG Mobile
    • Subway Surfers
    • Magic Tiles 3
    • 2 3 4 Kişilik Oyunlar
    • İyi Pizza, Güzel Pizza
    • EA Sports FC Mobile Futbol
    • Otobüs Simulator: Ultimate
    • eFootball

    2024'ün en iyi Arcade oyunları ⬇️

    • Football Manager 2024
    • NBA 2K24
    • Getting Over It+
    • Snake.io+
    • Stardew Valley+
    • Hello Kitty Island Adventure
    • Turmoil+
    • Sneaky Sasquatch
    • Asphalt 8: Airborne+
    • Bridge Construcyor+
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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

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    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 3 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 3 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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    Forumdan Konular

    suzuki vitara yorum dacia sandero 0.9 tce stepway yorum kyk nakil talebi olumsuz kertenkele zıplar mı moruk hakaret mi

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