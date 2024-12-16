Apple, 2024'ün en çok indirilen uygulama ve oyunlarını açıkladı

Tam Boyutta Gör 2024 sona ererken Apple, 30'dan fazla ülke ve bölgedeki kullanıcılar için iPhone, iPad ve Apple Arcade'de yılın en çok indirilen uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı.

App Store Türkiye'de 2024'ün en çok indirilen uygulamaları ve oyunları 📲

Listede 2024’ün en iyi ücretsiz ve ücretli uygulamaları, oyunları ve en iyi Apple Arcade oyunları yer alıyor. Bu yıl iPhone kullanıcılarının en çok indirdiği uygulama "Temu" oldu. En çok oynanan oyun ise Brawl Stars oldu. İşte App Store Türkiye’de 2024'ün en çok indirilen uygulamaları ve oyunları:

2024'ün en popüler iPhone uygulamaları ⬇️

Temu

Trendyolmilla

VPN - Super Unlimited

WhatsApp Messenger

Instagram

YouTube

Google

TikTok

Trendyol Go

Google Haritalar

2024'ün en çok indirilen iPhone oyunları ⬇️

Brawl Stars

PUBG Mobile

Subway Surfers

101 Yüzbir Okey Plus

Words of Wonders

Whiteout Survival

Royal Match

Candy Crush Saga

TopTop

eFootball

2024'ün en popüler iPad uygulamaları ⬇️

YouTube

Netflix

ChatGPT

Goodnotes 6

Spotify

Google Chrome

Notability

Pinterest

TikTok

VPN - Super Unlimited Proxy

2024'ün en çok indirilen iPad oyunları ⬇️

Brawl Stars

Squad Busters

PUBG Mobile

Subway Surfers

Magic Tiles 3

2 3 4 Kişilik Oyunlar

İyi Pizza, Güzel Pizza

EA Sports FC Mobile Futbol

Otobüs Simulator: Ultimate

eFootball

2024'ün en iyi Arcade oyunları ⬇️

Football Manager 2024

NBA 2K24

Getting Over It+

Snake.io+

Stardew Valley+

Hello Kitty Island Adventure

Turmoil+

Sneaky Sasquatch

Asphalt 8: Airborne+

Bridge Construcyor+

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Apple, 2024'ün en popüler uygulama ve oyunlarını açıkladı