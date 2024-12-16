Apple, 2024'ün en çok indirilen uygulama ve oyunlarını açıkladı

- App Store Türkiye'de 2024'ün en çok indirilen uygulamaları ve oyunları 📲
- 2024'ün en popüler iPhone uygulamaları ⬇️
- 2024'ün en çok indirilen iPhone oyunları ⬇️
- 2024'ün en popüler iPad uygulamaları ⬇️
- 2024'ün en çok indirilen iPad oyunları ⬇️
- 2024'ün en iyi Arcade oyunları ⬇️
- Yorumlar
App Store Türkiye'de 2024'ün en çok indirilen uygulamaları ve oyunları 📲
Listede 2024’ün en iyi ücretsiz ve ücretli uygulamaları, oyunları ve en iyi Apple Arcade oyunları yer alıyor. Bu yıl iPhone kullanıcılarının en çok indirdiği uygulama "Temu" oldu. En çok oynanan oyun ise Brawl Stars oldu. İşte App Store Türkiye’de 2024'ün en çok indirilen uygulamaları ve oyunları:
2024'ün en popüler iPhone uygulamaları ⬇️
- Temu
- Trendyolmilla
- VPN - Super Unlimited
- WhatsApp Messenger
- YouTube
- TikTok
- Trendyol Go
- Google Haritalar
2024'ün en çok indirilen iPhone oyunları ⬇️
- Brawl Stars
- PUBG Mobile
- Subway Surfers
- 101 Yüzbir Okey Plus
- Words of Wonders
- Whiteout Survival
- Royal Match
- Candy Crush Saga
- TopTop
- eFootball
2024'ün en popüler iPad uygulamaları ⬇️
- YouTube
- Netflix
- ChatGPT
- Goodnotes 6
- Spotify
- Google Chrome
- Notability
- TikTok
- VPN - Super Unlimited Proxy
2024'ün en çok indirilen iPad oyunları ⬇️
- Brawl Stars
- Squad Busters
- PUBG Mobile
- Subway Surfers
- Magic Tiles 3
- 2 3 4 Kişilik Oyunlar
- İyi Pizza, Güzel Pizza
- EA Sports FC Mobile Futbol
- Otobüs Simulator: Ultimate
- eFootball
2024'ün en iyi Arcade oyunları ⬇️
- Football Manager 2024
- NBA 2K24
- Getting Over It+
- Snake.io+
- Stardew Valley+
- Hello Kitty Island Adventure
- Turmoil+
- Sneaky Sasquatch
- Asphalt 8: Airborne+
- Bridge Construcyor+
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor