NBA 2K25, Apple Arcade'e geldi

NBA 2K25, popüler modları geri getiriyor ve yeni özellikler sunuyor. MyCAREER modu gibi mevcut modlar da geliştirilmiş. Bu mod, kapalı MyCOURT ve açık sokak basketbolu sahalarını, mağazaları ve çevreyi tek bir kusursuz alanda birleştiren yepyeni bir sokak getiriyor. Yenilikler bununla sınırlı değil.
NBA 2K25 Arcade Edition neler sunuyor?
NBA 2K25 Arcade Edition, yeni rozetler, özelleştirilebilir sokak kıyafetleri ve dövmelerin yanı sıra artık saha deneyiminin bir parçası olan PVE/PVP sokak basketbolu oyunu sunuyor. GOAT Challenge, oyuncuların oyunun efsanelerinin kariyerlerini tanımlayan anlarını yeniden yaşayabilecekleri yenilenmiş bir mod olarak karşımıza çıkıyor.
Oyuncular, 2017’deki ilk NBA maçından 2024 NBA Finalleri'ne kadar 10 seviyede ilerleyerek NBA çaylağından NBA şampiyonuna kadar ilerlemeyi deneyimleyebilecek. Yetenekler ve rozetler için yükseltmelerin kilidini açacak ve hedefleri tamamlayarak sınırlı süreli ödülleri kazanacak. Oyun ayrıca görevler, oyuncuları yeni özelliklere yönlendirmek ve çeşitli hedeflerle ödüller arasında ilerlerken MyPLAYER'larını oluşturmalarına yardımcı olan oyun ve kontrolleri öğreten geliştirilmiş bir eğitim sistemi sunan oyun mekaniği içeriyor.
Apple Arcade fiyatı ne kadar?
NBA 2K25 Arcade Edition, Apple Arcade aracılığıyla iPhone, iPad, Mac, Apple TV ve Apple Vision Pro’ya indirilebiliyor. Apple Arcade, 1 ay ücretsiz, sonrasında aylık 69.99 TL olarak fiyatlandırılıyor.
NBA 2K25 Arcade Edition Games 11,3 GBBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.