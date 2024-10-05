NBA 2K25, Apple Arcade'e geldi

NBA 2K25, popüler modları geri getiriyor ve yeni özellikler sunuyor. MyCAREER modu gibi mevcut modlar da geliştirilmiş. Bu mod, kapalı MyCOURT ve açık sokak basketbolu sahalarını, mağazaları ve çevreyi tek bir kusursuz alanda birleştiren yepyeni bir sokak getiriyor. Yenilikler bununla sınırlı değil.

NBA 2K25 Arcade Edition neler sunuyor?

NBA 2K25 Arcade Edition, yeni rozetler, özelleştirilebilir sokak kıyafetleri ve dövmelerin yanı sıra artık saha deneyiminin bir parçası olan PVE/PVP sokak basketbolu oyunu sunuyor. GOAT Challenge, oyuncuların oyunun efsanelerinin kariyerlerini tanımlayan anlarını yeniden yaşayabilecekleri yenilenmiş bir mod olarak karşımıza çıkıyor.

Oyuncular, 2017’deki ilk NBA maçından 2024 NBA Finalleri'ne kadar 10 seviyede ilerleyerek NBA çaylağından NBA şampiyonuna kadar ilerlemeyi deneyimleyebilecek. Yetenekler ve rozetler için yükseltmelerin kilidini açacak ve hedefleri tamamlayarak sınırlı süreli ödülleri kazanacak. Oyun ayrıca görevler, oyuncuları yeni özelliklere yönlendirmek ve çeşitli hedeflerle ödüller arasında ilerlerken MyPLAYER'larını oluşturmalarına yardımcı olan oyun ve kontrolleri öğreten geliştirilmiş bir eğitim sistemi sunan oyun mekaniği içeriyor.

Apple Arcade fiyatı ne kadar?

NBA 2K25 Arcade Edition, Apple Arcade aracılığıyla iPhone, iPad, Mac, Apple TV ve Apple Vision Pro’ya indirilebiliyor. Apple Arcade, 1 ay ücretsiz, sonrasında aylık 69.99 TL olarak fiyatlandırılıyor.

NBA 2K25 Arcade Edition Games 11,3 GB

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NBA 2K25 Arcade Edition indirilmeye açıldı