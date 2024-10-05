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    Anlık Bildirim

    NBA 2K25, Apple Arcade'e geldi

    NBA 2K25, Apple Arcade platformuna çıktı. Yeni NBA 2K25 Arcade Edition'ın kapağında NBA şampiyonu ve beş kez NBA All-Star Boston Celtics forveti Jayson Tatum yer alıyor.

    NBA 2K25, popüler modları geri getiriyor ve yeni özellikler sunuyor. MyCAREER modu gibi mevcut modlar da geliştirilmiş. Bu mod, kapalı MyCOURT ve açık sokak basketbolu sahalarını, mağazaları ve çevreyi tek bir kusursuz alanda birleştiren yepyeni bir sokak getiriyor. Yenilikler bununla sınırlı değil.

    NBA 2K25 Arcade Edition neler sunuyor?

    NBA 2K25 Arcade Edition, yeni rozetler, özelleştirilebilir sokak kıyafetleri ve dövmelerin yanı sıra artık saha deneyiminin bir parçası olan PVE/PVP sokak basketbolu oyunu sunuyor. GOAT Challenge, oyuncuların oyunun efsanelerinin kariyerlerini tanımlayan anlarını yeniden yaşayabilecekleri yenilenmiş bir mod olarak karşımıza çıkıyor.

    Oyuncular, 2017’deki ilk NBA maçından 2024 NBA Finalleri'ne kadar 10 seviyede ilerleyerek NBA çaylağından NBA şampiyonuna kadar ilerlemeyi deneyimleyebilecek. Yetenekler ve rozetler için yükseltmelerin kilidini açacak ve hedefleri tamamlayarak sınırlı süreli ödülleri kazanacak. Oyun ayrıca görevler, oyuncuları yeni özelliklere yönlendirmek ve çeşitli hedeflerle ödüller arasında ilerlerken MyPLAYER'larını oluşturmalarına yardımcı olan oyun ve kontrolleri öğreten geliştirilmiş bir eğitim sistemi sunan oyun mekaniği içeriyor.

    Apple Arcade fiyatı ne kadar?

    NBA 2K25 Arcade Edition, Apple Arcade aracılığıyla iPhone, iPad, Mac, Apple TV ve Apple Vision Pro’ya indirilebiliyor. Apple Arcade, 1 ay ücretsiz, sonrasında aylık 69.99 TL olarak fiyatlandırılıyor.

    NBA 2K25 Arcade Edition NBA 2K25 Arcade Edition NBA 2K25 Arcade Edition NBA 2K25 Arcade Edition Games 11,3 GB

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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