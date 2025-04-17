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    2025'in en iyi Apple Arcade oyunları: Denemeniz gereken 10 oyun

    Apple'ın popüler video oyun aboneliği hizmeti Apple Arcade'de yer alan popüler oyunları bir araya getirdik. İşte 2025'in en iyi Apple Arcade oyunları...        
    2025'in en iyi Apple Arcade oyunları: Denemeniz gereken 10 oyun Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Apple’ın oyun abonelik sistemi Apple Arcade, platforma her geçen gün yeni oyunlar kazandırmaya devam ediyor. Bizler de Apple Arcade platformunda yer alan ve kısa sürede popüler olan 10 eğlenceli oyunu bir araya getirdik. İşte 200'ü aşkın devasa oyun kataloğunda oynamaya değer en iyi oyunlar...

    Skate City: New York

    2025'in en iyi Apple Arcade oyunları: Denemeniz gereken 10 oyun Tam Boyutta Gör
    Serinin ilk oyunu Apple Arcade'in açılış oyunlarından biriydi. Ancak New York sürümü, yalnızca bir güncelleme değil, başlı başına yeni bir oyun. Basit kontrollerle başlayan Skate City: New York, derinleşen mekaniğiyle hem eğlenceli hem de zorlayıcı mekaniklere sahip. Pro Skate modu prosedürel olarak üretilmiş parkurlar sunuyor; bu da her turun birbirinden farklı hissettirmesini sağlıyor. 

    Skate City: New York Skate City: New York Skate City: New York Skate City: New York Snowman Games 542,7 MB

    Threes!

    2025'in en iyi Apple Arcade oyunları: Denemeniz gereken 10 oyun
    Minimal tasarımı ve akılcı bulmaca mekaniğiyle mobil oyun tarihine damga vuran Threes!, sayı kaydırma temelli bir oyun. Amacınız ise sayıları birleştirerek yüksek puanlar elde etmek. Dörtlük bir ızgarada sayıları kaydırıyorsunuz, 1 ve 2'yi birleştirerek 3'e dönüştürmeye çalışıyorsunuz ve sonra giderek daha büyük sayılar elde etmek için üçlüleri birleştiriyorsunuz. 

    Threes!‪+‬ Threes!‪+‬ Threes!‪+‬ Threes!‪+‬ Sirvo LLC Games 99,8 MB

    What the Golf? / What the Car?

    2025'in en iyi Apple Arcade oyunları: Denemeniz gereken 10 oyun Tam Boyutta Gör
    Geleneksel spor temalarını absürd mizahla harmanlayan bu iki yapım, mobil platformda benzersiz bir eğlence sunuyor. What the Golf?, golf temasından başlayıp oyuncuyu şaşırtıcı fizik bulmacalarıyla baş başa bırakırken; What the Car?, araç formunun sınırlarını zorlayarak kimi zaman bacaklı, kimi zaman jetpack’li taşıtlarla bölümleri geçmenizi istiyor. 

    WHAT THE GOLF‪?‬ WHAT THE GOLF‪?‬ WHAT THE GOLF‪?‬ WHAT THE GOLF‪?‬ TEAM17 USA INC Games 300 MB

    Grindstone

    2025'in en iyi Apple Arcade oyunları: Denemeniz gereken 10 oyun Tam Boyutta Gör
    Capybara Games’in geliştirdiği Grindstone, puzzle türünü aksiyonla harmanlayarak kendine has bir yapı kuruyor. Renk eşleştirme sistemiyle düşmanları alt eden Jorj’un hikâyesi, giderek karmaşıklaşan haritalar ve stratejik ekipmanlarla derinleşiyor. Farklı düşman türleri, boss savaşları ve kozmetik öğeler oyunu canlı tutarken, ustalıkla hazırlanmış seviyeler oyuncuya uzun soluklu bir meydan okuma sunuyor.

    Grindstone Grindstone Grindstone Grindstone Capybara Games Inc. Games 1 GB

    Sp!ng

    2025'in en iyi Apple Arcade oyunları: Denemeniz gereken 10 oyun Tam Boyutta Gör
    Fizik temelli hareket mekaniğiyle dikkat çeken Sp!ng, sadeliği ve stil sahibi sunumuyla öne çıkıyor. Amacınız, sadece ekrana dokunarak nesnesini sabit noktalara bağlamak, ardından serbest bırakarak yön vermek. Ancak yüzlerce bölüm boyunca giderek zorlaşan bulmacalarla çeşitleniyor. Elmas toplamak, tuzaklardan kaçınmak ve optimum yolu bularak bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz.

    SP!NG SP!NG SP!NG SP!NG SMG STUDIO PTY LTD Games 775,3 MB

    Monument Valley+ / Monument Valley 2

    2025'in en iyi Apple Arcade oyunları: Denemeniz gereken 10 oyun Tam Boyutta Gör
    Mobil oyunun estetik ve anlatı yönünü en iyi temsil eden serilerden biri olan Monument Valley, optik illüzyon temelli bulmacaları ve sakin müzikleriyle meditasyon benzeri bir deneyim sunuyor. Üstelik yeni oyunu da yolda ve bu seriye yeniden göz atmak için en doğru zaman.

    Monument Valley‪+‬ Monument Valley‪+‬ Monument Valley‪+‬ Monument Valley‪+‬ ustwo Games Ltd Games 334,5 MB

    Crossy Road Castle

    2025'in en iyi Apple Arcade oyunları: Denemeniz gereken 10 oyun Tam Boyutta Gör
    Dikey ilerlemeli bir platform oyunu olan Crossy Road Castle, renkli görselleri, sevimli karakter tasarımları ve yerel veya çevrimiçi co-op modlarıyladinamik bir platform deneyimi sunuyor. Ayrıca, çok zor olmayan, ancak sizi bir aşamadan diğerine düşüncesizce koşmaktan alıkoyacak kadar eğlenceli dinamiklere sahip.

    Crossy Road Castle Crossy Road Castle Crossy Road Castle Crossy Road Castle Hipster Whale Pty Ltd Games 390,7 MB

    Stardew Valley+

    2025'in en iyi Apple Arcade oyunları: Denemeniz gereken 10 oyun Tam Boyutta Gör
    Mobilde de aynı derinlik ve sıcaklığı sunmayı başaran Stardew Valley, artık Apple Arcade aracılığıyla ulaşılabiliyor. Tarım, sosyal ilişkiler, keşif ve hafif RPG öğeleriyle dolu olan bu dünya, 16-bit stilinde nostaljik bir estetikle birleşiyor. İster çiftliğinizi büyütün, ister kasaba halkıyla ilişkiler kurun, isterseniz madenleri keşfedin.

    Stardew Valley‪+‬ Stardew Valley‪+‬ Stardew Valley‪+‬ Stardew Valley‪+‬ ConcernedApe LLC Games 468,8 MB

    Dead Cells

    2025'in en iyi Apple Arcade oyunları: Denemeniz gereken 10 oyun Tam Boyutta Gör
    Motion Twin tarafından geliştirilen bu roguelike aksiyon-platform oyunu Dead Cells, hızlı tempolu dövüşleri ve keşif odaklı oynanışıyla tüm platformlarda dikkat çekmeyi başardı. Apple Arcade sürümü ise, tüm DLC'leri ve özel liderlik tablolarını içeriyor. Oyunda her ölüm, yeni stratejiler denemeniz için bir fırsat.

    Dead Cells‪+‬ Dead Cells‪+‬ Dead Cells‪+‬ Dead Cells‪+‬ Playdigious Games 1,9 GB

    Mini Motorways / Mini Metro

    2025'in en iyi Apple Arcade oyunları: Denemeniz gereken 10 oyun Tam Boyutta Gör
    Dinosaur Polo Club tarafından geliştirilen Mini Motorways ve Mini Metro, şehir ulaşımını planlama üzerine kurulu bir bulmaca oyunu. Mini Metro'da metro hatlarını, Mini Motorways'de ise kara yollarını inşa ederek şehirlerin trafiğini yönetiyorsunuz. Minimalist tasarımları ve artan zorluk seviyeleriyle, strateji severler için ideal.

    Mini Motorways Mini Motorways Mini Motorways Mini Motorways Dinosaur Polo Club Limited Games 177,9 MB

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