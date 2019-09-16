Genel Yayın Yönetmeni
Apple'ın mobil oyunculuğu değiştirebilecek güçteki yeni üyelik sistemi Apple Arcade, aylık 5 dolar ödeme ile yüzlerce özel oyuna erişim imkanı sunuyor. Sayılı editörün katıldığı özel etkinlikteyiz.
Apple'ın mobil oyunculuğu değiştirebilecek güçteki yeni üyelik sistemi Apple Arcade, aylık 5 dolar ödeme ile yüzlerce özel oyuna erişim imkanı sunuyor. Sayılı editörün katıldığı özel etkinlikteyiz.
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Bu her şeyde böyle ne yazık ki alıştık ve alıştırıldık.
35 TL hemen hemen Netflix üyelik ücreti gibi bir rakam.
Değer mi değmez mi karar verebilmemiz için bize 1 aylık ücretsiz deneme zamanı verdiler. Deneyelim kararımızı verelim. Denemeden ön yargılı yaklaşmayalım.