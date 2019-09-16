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    Apple Arcade Hakkında Her Şey | Devrim mi değil mi?

    1 hf.
    4,2b
    2
    Mobil Oyunlar
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Mesut Çevik
    Genel Yayın Yönetmeni
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    Apple'ın mobil oyunculuğu değiştirebilecek güçteki yeni üyelik sistemi Apple Arcade, aylık 5 dolar ödeme ile yüzlerce özel oyuna erişim imkanı sunuyor. Sayılı editörün katıldığı özel etkinlikteyiz.
     Apple'ın mobil oyunculuğu değiştirebilecek güçteki yeni üyelik sistemi Apple Arcade, aylık 5 dolar ödeme ile yüzlerce özel oyuna erişim imkanı sunuyor. Sayılı editörün katıldığı özel etkinlikteyiz.


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    Sedunar 1 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    Fiyat bizim değersiz paramızla pahalı
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    sardemir 5 gün
    Arcade tam bir hayal kırıklıgı oldu benim için arkadaşlar. Dünden beri tüm oyunları indirdim oynuyorum. Geleceği yok bence. Aylık 35 lira ücret deli bir rakam. 1 aylık ücretsiz denemem bittikten sonra kesinlikle yüzüne bakmam.
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    Askaparta 1 hf.
    Afyoncu ücretsiz deneme de vermez. Ücretle deneyenlerin ücretsiz tecrübelerini bekleriz.
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    eyoruk 6 gün Askaparta
    Nasıl vermez ?
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    DH Misafiri 1 hf.
    Super dandik oyunlar..
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    alaz1903 1 hf.
    "Bebelere Balon" tarzı bir şey olacağı şimdiden belli. O paraya yazık.
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    volkankpdg 1 hf.
    Paramızın değersiz olduğu bir gerçek. Adamlar aylık 5 para birimi olarak üye olabiliyorlar.
    Bu her şeyde böyle ne yazık ki alıştık ve alıştırıldık.
    35 TL hemen hemen Netflix üyelik ücreti gibi bir rakam.
    Değer mi değmez mi karar verebilmemiz için bize 1 aylık ücretsiz deneme zamanı verdiler. Deneyelim kararımızı verelim. Denemeden ön yargılı yaklaşmayalım.
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    orkodesouza 1 hf.
    bu kadar parayı ne yapacaklar merak konusu
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    Krone 1 hf.
    Devrim değil ve pahalı. Ama parası olan için güzel tabi.
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    dostum kertenkele 1 hf.
    Fiyatıyla Apple ın Türkiye yi düdükleme peşinde olduğu anlaşılıyor.
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    Sedunar 1 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    Fiyat bizim değersiz paramızla pahalı
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    drjacob 1 hf.
    fiyatı çok pahalı
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