Apple Arcade mobil oyunculuğu kökten değiştirebilir

Apple’ın App Store üzerinde ücretli abonelik üzerinden oyun paketleri sunduğu Arcade adındaki yeni hizmeti bu hafta duyuruldu. İlk bakışta App Store üzerinde belirli oyunlara paket halinde erişim gibi görünse de Apple çok agresif bir strateji izliyor.

Sadece abonelere

Apple Arcade hizmeti belirli bir abonelik ücreti karşılığında firmanın hazırladığı oyun paketlerine erişim sunuyor. Bu oyunlar tamamen ücretsiz, reklamsız ve oyun içi herhangi bir satın alım sunmuyor. Toplamda 100 özel oyun abonelere sunulacak. Arcade aboneleri ister kendi sekmeleri üzerinden isterlerse mağaza içerisinde arama yaparak bu oyunlara ulaşabiliyor. iPhone, iPad, Mac ve Apple TV üzerinde tek abonelik geçerli ve oyunlar senkronize olabiliyor.

Apple’ın bu noktada geliştiricilerle önemli bir iş birliği yaptığı görülüyor. Sadece oyunları bir araya getirmenin yanında geliştirme aşamasında da stüdyolara doğrudan yardım ettiği tahmin ediliyor.

Diğer taraftan Android tarafını ilgilendiren önemli bir konu daha mevcut. Yapılan açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla Apple Arcade oyunları sadece abonelere özel olacak. Bunun haricinde Google Play veya Amazon Appstore üzerinde bu oyunlara erişim olmayacak. Bu strateji belirli bir zaman dilimi için mi yoksa sürekli mi olacak belli değil.

Aynı durum abone olmayan iOS kullanıcıları için de geçerli. Sonbahar aylarına kadar tamamlanacak bu oyun listesine Arcade abonesi olmayan iOS kullanıcıları da erişemeyecek. Ya da bazı oyunlar Arcade dışında ücretli olarak mağazada yer alacak mı şimdilik belirsiz.

Geçmiş dönemlerde hazırlık aşamaları bilinen veya duyulan pek çok iddialı oyunun Apple Arcade için geliştirildiği ortaya çıktı. Yani yayınlandıkları dönemde sadece Arcade aboneleri bu oyunlara erişebilecekler.

Bu oyunlar arasında Oceanhorn 2, Where Cards Fall, Hot Lava, LEGO Brawls, Beyond a Steel Sky, Sayonara Wild Hearts, Kings of the Castle gibi merakla beklenen yapımlar var. Ayrıca Monument Valley 3 iddialarının yanında SEGA ve Cartoon Network gibi isimler de özel oyunlar hazırlıyor.

Günün sonunda Apple Arcade servisinin mobil oyun dünyasında çok ayrı bir yerde konumlanacağını söylemek yanlış olmaz. Bir nevi hegemonya kurma yolunda gidiyor diyebiliriz. Merakla beklenen oyunların sadece Arcade servisinde yer alacak olması Android oyuncularını da hayal kırıklığına uğratabilir. Bu durumda Android tarafında da yakın zamanda abonelik tarzında çözümlerin ortaya çıkacağını tahmin etmek zor olmayacaktır. Yani bir süre sonra kaliteli yapımlara erişmek için abonelikten başka çaremiz kalmayabilir.