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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple Arcade mobil oyunculuğu kökten değiştirebilir

Apple Arcade abonelik servisine sunulacak olan oyunlar bir süredir çalışmaları devam eden ve merakla beklenen yapımlardı. Android tarafında bu oyunlara erişmek mümkün olmayacak.
1 ay
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın App Store üzerinde ücretli abonelik üzerinden oyun paketleri sunduğu Arcade adındaki yeni hizmeti bu hafta duyuruldu. İlk bakışta App Store üzerinde belirli oyunlara paket halinde erişim gibi görünse de Apple çok agresif bir strateji izliyor.

Sadece abonelere

Apple Arcade hizmeti belirli bir abonelik ücreti karşılığında firmanın hazırladığı oyun paketlerine erişim sunuyor. Bu oyunlar tamamen ücretsiz, reklamsız ve oyun içi herhangi bir satın alım sunmuyor. Toplamda 100 özel oyun abonelere sunulacak. Arcade aboneleri ister kendi sekmeleri üzerinden isterlerse mağaza içerisinde arama yaparak bu oyunlara ulaşabiliyor.  iPhone, iPad, Mac ve Apple TV üzerinde tek abonelik geçerli ve oyunlar senkronize olabiliyor.

Apple’ın bu noktada geliştiricilerle önemli bir iş birliği yaptığı görülüyor. Sadece oyunları bir araya getirmenin yanında geliştirme aşamasında da stüdyolara doğrudan yardım ettiği tahmin ediliyor.

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Diğer taraftan Android tarafını ilgilendiren önemli bir konu daha mevcut. Yapılan açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla Apple Arcade oyunları sadece abonelere özel olacak. Bunun haricinde Google Play veya Amazon Appstore üzerinde bu oyunlara erişim olmayacak. Bu strateji belirli bir zaman dilimi için mi yoksa sürekli mi olacak belli değil.

Aynı durum abone olmayan iOS kullanıcıları için de geçerli. Sonbahar aylarına kadar tamamlanacak bu oyun listesine Arcade abonesi olmayan iOS kullanıcıları da erişemeyecek. Ya da bazı oyunlar Arcade dışında ücretli olarak mağazada yer alacak mı şimdilik belirsiz.

Geçmiş dönemlerde hazırlık aşamaları bilinen veya duyulan pek çok iddialı oyunun Apple Arcade için geliştirildiği ortaya çıktı. Yani yayınlandıkları dönemde sadece Arcade aboneleri bu oyunlara erişebilecekler.

Bu oyunlar arasında Oceanhorn 2, Where Cards Fall, Hot Lava, LEGO Brawls, Beyond a Steel Sky, Sayonara Wild Hearts, Kings of the Castle gibi merakla beklenen yapımlar var. Ayrıca Monument Valley 3 iddialarının yanında SEGA ve Cartoon Network gibi isimler de özel oyunlar hazırlıyor.

Günün sonunda Apple Arcade servisinin mobil oyun dünyasında çok ayrı bir yerde konumlanacağını söylemek yanlış olmaz. Bir nevi hegemonya kurma yolunda gidiyor diyebiliriz. Merakla beklenen oyunların sadece Arcade servisinde yer alacak olması Android oyuncularını da hayal kırıklığına uğratabilir. Bu durumda Android tarafında da yakın zamanda abonelik tarzında çözümlerin ortaya çıkacağını tahmin etmek zor olmayacaktır. Yani bir süre sonra kaliteli yapımlara erişmek için abonelikten başka çaremiz kalmayabilir.

 

https://www.apple.com/apple-arcade/ Yorum Yaz
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cellat87 1 ay en beğenilen
yolunacak kaz çok tabi aferin elmaya :)
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esmerbuyucu 1 ay
Android tarafı zaten mobil oyunları geç oynamaya veya oynamamaya alışkın 😂
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redoano 1 ay
son paragrafın ilk 4 cümlesini okur Ekrem71 klasiği der çıkarım.
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theJuDGe_41 1 ay
Son yıllarda mobil oyun sektörü bir çöplüğe doğru sürükleniyordu. Videolu reklamları izlettirmek üzerine kurulu oyunlar oynuyoruz. Oyunlar hep tekrar ediyor.
Apple Arcade'deki yapımlar çok kaliteli yapımlar. Mac de dahil olmak üzere tüm platformlarda oynanabiliyor. Bu nedenle aylık 60 TL'den ucuz olacağını sanmıyorum. Evet çok pahalı fakat Apple Arcade'in aile hesabı da bulunacak. Türkler mecburen aile kurup satın alacaktır
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esmerbuyucu 1 ay
Android tarafı zaten mobil oyunları geç oynamaya veya oynamamaya alışkın 😂
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cellat87 1 ay en beğenilen
yolunacak kaz çok tabi aferin elmaya :)
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SEO-Uzmanı 1 ay
ARCADE = MAME
gerisi hikaye !
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