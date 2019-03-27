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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Global durgunluk Samsung’u da vurdu, kar yarıya düştü

Global ekonomik durgunluk ve düşen ortalama RAM fiyatları Samsung’u olumsuz etkiliyor. Firma ilk kez yatırımcılara bir mesaj yollayarak gelirlerin önemli oranda düşeceğini bildirdi.
1 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Global akıllı telefon pazarında yaşanan durgunluk Çinli üreticileri pek etkilemese de zirvenin iki ismi Apple ve Samsung’u sarsmaya başladı. Apple’ın düşen gelirlerinin ardından Samsung da yatırımcılarını uyardı.

Fırtına geliyor

Alışılmışın dışına çıkarak ilk kez mali rapor ön bilgilendirme toplantısı öncesi bir açıklama yapan Samsung, düşen ortalama DRAM fiyatları ve akıllı telefon pazarında yaşanan durgunluk nedeniyle yatırımcıları uyardı.

Ayrıca Bkz. "Huawei FreeBuds Lite duyuruldu"

Firma geçen yıl son çeyrek mali raporunda da 2019 yılı için parlak bir süreç beklemediklerini açıklamıştı. Yılın ilk çeyreğinde DRAM fiyatlarının yüzde 20 seviyesinde azalması, iPhone satışlarının düşmesi nedeniyle OLED ekran tedariğinin azalması ve Samsung’un kendi telefonlarının da düşüş yaşaması bunda etkili oluyor.

Analiz uzmanlarına göre yılın ilk çeyreğinde Samsung 47.5 milyar dolar gelir elde edecek. Yıl bazında yüzde 10 civarında bir düşüş söz konusu. Faaliyet karı ise yüzde 55 civarında düşerek 6.4 milyar dolar civarına inecek.

Gelen haberler Galaxy S10 serisinin satışlarının gayet iyi olduğu yönündeydi ancak bu durum holding genelinde bir ivme oluşturur mu bilinmiyor zira Samsung’un en büyük gelirleri yonga ve bellek bölümünden elde ediliyor.

 

https://www.engadget.com/2019/03/26/samsung-earnings-warning/ Yorum Yaz
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sniper23 1 ay en beğenilen
Global durgunluk değil aslında. Dünya çapında tüketim azaldı, çünkü artık telefonlar gayet iş görüyor o yüzden halklar yenisini alma ihtiyacı duymuyor. Bir de eskisi gibi tüketim çılgınlığı da kalmadı.
Global durgunluk değil aslında. Dünya çapında tüketim azaldı, çünkü artık telefonlar gayet iş görüyor o yüzden halklar yenisini alma ihtiyacı duymuyor. Bir de ...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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MustafaC53 1 ay
yok ya global degildir o durgunluk, sadece Türkiye krizde. yalan haber yapma dh (!)
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xml-arif 1 ay
Global durgunluk değilde türkiye pazarının durumunu merak ettim doğrusu
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hamza5806 1 ay
Kilit nokta cinli markalarin etkilenmemesi
Bir kac kriz sonra bir bakacağız aaa çinin gdpsi abdyi geçmiş
Sonra ver elini dünya çin dominasyonu
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adroid 1 ay
OOOHHHH ooohhh iyi olmuş iyi olmuş para kazanmak müstehak Samsung'a
J2 telefon almıştım aldığımdan beri bir tane bile Android yükseltme güncellemesi almadı giriş seviyesi telefon diye bahane edip verilmiyor güncelleme bir de bunu savunan insanlar var Samsung fanboyluğu gözlerini boyamış demek ki
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12 Angry Men 1 ay
Global durgunluk değil, tanıttıkları telefonda yenılık yok. Arkaya 3 kamera koymakla olmuyor bu işler. Çinli markalar daha ucuza aynı donanıma sahıp hatta daha ıyı donanıma sahıp telefonlar cıkarıyorlar. Yazılım desen zaten hepsı aynı oldugu ıcın samsung'un satışlarının dusmesı normal.
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TearsForFears 1 ay 12 Angry Men
Telefonda yenilik yok diyorsunda ne bekliyorsun? Teknoloji geleceği son noktaya ulaşmış durumda. Çinli markaların daha ucuza daha iyisini yaptığı ben amiral gemiler için konuşuyorum görmedim. Çinliler sadece giriş orta segmentte iyiler.
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sis651 1 ay 12 Angry Men
Tek telefondan bahsetmiyor, genel düşüş var. Yoksa telefon tarafının az çok ne yapacağını biliyorlar. Ben bile hayatımda ikinci el sıfır telefon aldım yani bunlar yüzünden. :D
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FreeRun 1 ay
android de düzgün oyun yok, call of duty bile yeni çıkıyor çok geçikti bunca zamandır nerdeydi bunlar, yap GTA V i telefona bak rakamlar nası ucuyor
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The.Mafia 1 ay
Artık çıkan telefonlar iş görüyor bunlar her sene telefon çıkarıyor satışlar azalıyor
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MustafaC53 1 ay
yok ya global degildir o durgunluk, sadece Türkiye krizde. yalan haber yapma dh (!)
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DH Misafiri 1 ay
Haber yakışmamış global durgunluk diyorsunuz içerikte pazarda durgunluk olmadığı samsungun kötü bir durgunluk yaşadığını yazıyorsunuz. Donanım haber elden gideli çok olmuş belli ki click bait başlıklardan başka birşey yok...
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sniper23 1 ay en beğenilen
Global durgunluk değil aslında. Dünya çapında tüketim azaldı, çünkü artık telefonlar gayet iş görüyor o yüzden halklar yenisini alma ihtiyacı duymuyor. Bir de eskisi gibi tüketim çılgınlığı da kalmadı.
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astegon 1 ay sniper23
Doğru. İyice doyum noktasında mobil cihazlar.
Yenilik bence giyilebilir de olacak.
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sreylare 1 ay
DRAM'ların batsın fiyatları bilerek yukarıda tutan Samsung. Zarar etsen de aklın başına gelse.
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