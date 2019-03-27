Global durgunluk Samsung’u da vurdu, kar yarıya düştü

Global akıllı telefon pazarında yaşanan durgunluk Çinli üreticileri pek etkilemese de zirvenin iki ismi Apple ve Samsung’u sarsmaya başladı. Apple’ın düşen gelirlerinin ardından Samsung da yatırımcılarını uyardı.

Fırtına geliyor

Alışılmışın dışına çıkarak ilk kez mali rapor ön bilgilendirme toplantısı öncesi bir açıklama yapan Samsung, düşen ortalama DRAM fiyatları ve akıllı telefon pazarında yaşanan durgunluk nedeniyle yatırımcıları uyardı.

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Firma geçen yıl son çeyrek mali raporunda da 2019 yılı için parlak bir süreç beklemediklerini açıklamıştı. Yılın ilk çeyreğinde DRAM fiyatlarının yüzde 20 seviyesinde azalması, iPhone satışlarının düşmesi nedeniyle OLED ekran tedariğinin azalması ve Samsung’un kendi telefonlarının da düşüş yaşaması bunda etkili oluyor.

Analiz uzmanlarına göre yılın ilk çeyreğinde Samsung 47.5 milyar dolar gelir elde edecek. Yıl bazında yüzde 10 civarında bir düşüş söz konusu. Faaliyet karı ise yüzde 55 civarında düşerek 6.4 milyar dolar civarına inecek.

Gelen haberler Galaxy S10 serisinin satışlarının gayet iyi olduğu yönündeydi ancak bu durum holding genelinde bir ivme oluşturur mu bilinmiyor zira Samsung’un en büyük gelirleri yonga ve bellek bölümünden elde ediliyor.