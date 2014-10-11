Apple, Bose ürünlerini mağazalardan kaldırabilir

Haber Editörü
Beats ile Bose arasında kısa süre önce yaşanan patent kavgası ve Bose'nin anlaşmalı olduğu bir NFL takımı oyuncusunun canlı yayın esnasında Beats kulaklık taktığı için cezalandırılması, firmanın sahibi konumundaki Apple'ı da harekete geçirdi.
Sektörden gelen bilgilere göre Apple, Bose'nin bütün ses ürünlerini perakende mağazalarından kaldırmanın planlarını yapıyor. Firma ilk adımı ise gelecek hafta atabilir.
Bose ürünleri uzun süredir Apple mağazalarında kendisine yer bulmaktaydı. Ancak Apple'ın Beats firmasını satın almasının ardından doğrudan bir rakip haline gelmişti. Hem ortaya çıkan rekabet hem de yukarıda sayılan nedenlerin Bose'nin raflardan inmesine yol açtığı belirtiliyor. Şimdilik Apple tarafından gelen resmi bir doğrulama yok. Ancak gelecek hafta itibariyle durumun netleşmesi bekleniyor.
http://www.ubergizmo.com/2014/10/apple-to-remove-boses-audio-products-from-stores-next-week-rumor/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ancak konu Noise Cancelling olduğunda, BOSE'nin sundukları daha gelişmiştir, Beats ise bu konuda kendini geliştirmektedir.
Beats, malzeme kalitesi ve taşınabilirlik konusunda BOSE'den daha üstündür.
Degerlendirmenin içine fiyat unsuru girecek olursa, her iki firma da sinifta kalıyor. Ama tabi ki bunu söylerken ağırlıklı olarak ses performansını esas alıyorum. Ihtiyaçlar farklilastiginda her ikisinden biri tercih edilebilir.
Ancak konu Noise Cancelling olduğunda, BOSE'nin sundukları daha gelişmiştir, Beats ise bu konuda kendini geliştirmektedir.
Beats, malzeme kalitesi ve taşınabilirlik konusunda BOSE'den daha üstündür.
Degerlendirmenin içine fiyat unsuru girecek olursa, her iki firma da sinifta kalıyor. Ama tabi ki bunu söylerken ağırlıklı olarak ses performansını esas alıyorum. Ihtiyaçlar farklilastiginda her ikisinden biri tercih edilebilir.
Bir bose quietcomfort 25'e bakın bir de aynı fiyattaki beats studio'ya. Malzeme kalitesinden ses kalitesine kadar her şey daha üstün. Böyle olunca apple tabii ki millet beats almayı bırakmasın diye ürünü mağazadan kaldırtacak.
like butonu olsaydı direk likelardım.Kahkahalara boğdun resmen :)