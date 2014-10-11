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Apple, Bose ürünlerini mağazalardan kaldırabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple, Bose ürünlerini mağazalardan kaldırabilir

Beats ile Bose arasında kısa süre önce yaşanan patent kavgası ve Bose'nin anlaşmalı olduğu bir NFL takımı oyuncusunun canlı yayın esnasında Beats kulaklık taktığı için cezalandırılması, firmanın sahibi konumundaki Apple'ı da harekete geçirdi. 

Sektörden gelen bilgilere göre Apple, Bose'nin bütün ses ürünlerini perakende mağazalarından kaldırmanın planlarını yapıyor. Firma ilk adımı ise gelecek hafta atabilir. 

Bose ürünleri uzun süredir Apple mağazalarında kendisine yer bulmaktaydı. Ancak Apple'ın Beats firmasını satın almasının ardından doğrudan bir rakip haline gelmişti. Hem ortaya çıkan rekabet hem de yukarıda sayılan nedenlerin Bose'nin raflardan inmesine yol açtığı belirtiliyor. Şimdilik Apple tarafından gelen resmi bir doğrulama yok. Ancak gelecek hafta itibariyle durumun netleşmesi bekleniyor.  

http://www.ubergizmo.com/2014/10/apple-to-remove-boses-audio-products-from-stores-next-week-rumor/ Yorum Yaz
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anet01 5 yıl
bence en iyi kulaklık telefonun yanında beleş çıkan kulaklıktır :D sonuçta artık bazı firmalar onu bile koymuyor :(
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Vash The Stampede 5 yıl
beats'i, bose'ye rakip olabileceğini de öğrenmiş olduk
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nuttyumut 5 yıl
Apple'ın kalitesini düşürüyordu resmen !
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Gece772 5 yıl
Kaldırsın fazla satmıyordur
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islam0326 5 yıl
Beats ile müzik(dinlediğini sanırsın) bose ile müziği gerçekten (dinlersin,hissedersin)
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Shady 5 yıl islam0326
Ses karakteristiklerindeki davranışları açısından her iki markanın da pek bir farkı yok. Audiophile'ler için BOSE ile Beats pek birbirinden ayrılmaz.

Ancak konu Noise Cancelling olduğunda, BOSE'nin sundukları daha gelişmiştir, Beats ise bu konuda kendini geliştirmektedir.

Beats, malzeme kalitesi ve taşınabilirlik konusunda BOSE'den daha üstündür.

Degerlendirmenin içine fiyat unsuru girecek olursa, her iki firma da sinifta kalıyor. Ama tabi ki bunu söylerken ağırlıklı olarak ses performansını esas alıyorum. Ihtiyaçlar farklilastiginda her ikisinden biri tercih edilebilir.
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Shady 5 yıl islam0326
Ses karakteristiklerindeki davranışları açısından her iki markanın da pek bir farkı yok. Audiophile'ler için BOSE ile Beats pek birbirinden ayrılmaz.

Ancak konu Noise Cancelling olduğunda, BOSE'nin sundukları daha gelişmiştir, Beats ise bu konuda kendini geliştirmektedir.

Beats, malzeme kalitesi ve taşınabilirlik konusunda BOSE'den daha üstündür.

Degerlendirmenin içine fiyat unsuru girecek olursa, her iki firma da sinifta kalıyor. Ama tabi ki bunu söylerken ağırlıklı olarak ses performansını esas alıyorum. Ihtiyaçlar farklilastiginda her ikisinden biri tercih edilebilir.
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beter.böcek 5 yıl
En son apple store da kenan doguluya satiyorlardi bose nin audio dock undan eleman yaglandirdi ballandirdi tabi.
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Psydia 5 yıl
Bose NFL ile reklam anlaşması yaparak beats'in yerini aldıktan sonra apple için rakip olmaya başladı. Tabii ki apple bose'a ne kadar darbe vurursa onlar için o kadar iyi.
Bir bose quietcomfort 25'e bakın bir de aynı fiyattaki beats studio'ya. Malzeme kalitesinden ses kalitesine kadar her şey daha üstün. Böyle olunca apple tabii ki millet beats almayı bırakmasın diye ürünü mağazadan kaldırtacak.
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Xloud 5 yıl
Piyasanın demet akalını :P
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engurlu 5 yıl
Hepsini gectim de su fahis fiyatina gore Beats in kulakliklari kadar igrenc kulaklik hayatim boyunca gormedim..
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mogosan 5 yıl Xloud
Xloud

Piyasanın demet akalını :P

like butonu olsaydı direk likelardım.Kahkahalara boğdun resmen :)
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hattoriy 5 yıl
Bose kullanıcısıyım,parasını sonuna kadar hakkettiğini düşündüğüm ilk teknolojik cihazım diyebilirim.Beats in birçok kulaklığını kullandım ama beats kesinlikle fiyatını haketmiyor.
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filteke 5 yıl
kalksada kalkmasada bose iyi bir firma
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