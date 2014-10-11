Apple, Bose ürünlerini mağazalardan kaldırabilir





Beats ile Bose arasında kısa süre önce yaşanan patent kavgası ve Bose'nin anlaşmalı olduğu bir NFL takımı oyuncusunun canlı yayın esnasında Beats kulaklık taktığı için cezalandırılması, firmanın sahibi konumundaki Apple'ı da harekete geçirdi.





Sektörden gelen bilgilere göre Apple, Bose'nin bütün ses ürünlerini perakende mağazalarından kaldırmanın planlarını yapıyor. Firma ilk adımı ise gelecek hafta atabilir.





Bose ürünleri uzun süredir Apple mağazalarında kendisine yer bulmaktaydı. Ancak Apple'ın Beats firmasını satın almasının ardından doğrudan bir rakip haline gelmişti. Hem ortaya çıkan rekabet hem de yukarıda sayılan nedenlerin Bose'nin raflardan inmesine yol açtığı belirtiliyor. Şimdilik Apple tarafından gelen resmi bir doğrulama yok. Ancak gelecek hafta itibariyle durumun netleşmesi bekleniyor.

http://www.ubergizmo.com/2014/10/apple-to-remove-boses-audio-products-from-stores-next-week-rumor/