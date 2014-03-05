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Apple, CarPlay için Blackberry ile işbirliği yaptı

5 yıl
7,4b
1
21
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple, CarPlay için Blackberry ile işbirliği yaptı
Apple'ın bu hafta başında resmi olarak duyurusuna yaptığı CarPlay için Blackberry ile iş birliği yaptığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili olarak N4BB'ye konuşan QNX'den Paul Leroux, araç bilgi sistemi alanında sundukları gömüldü yazılım çözümünün en güçlü yanlarından birinin akıllı telefonlar gibi mobil cihazlara yüksek güvenilirlik ve uyumlulukla bağlanabilmesi olduğunu; Apple'ın da QNX'in uzun yıllardır önemli iş ortaklarından olduğunu ve bu ortaklığın CarPlay ile öne çıktığını söyledi.

Bilindiği gibi QNX, Blackberry tarafından 2010 senesinde satın alınmıştı.

iOS 7'nin özelliklerinden biri olarak "iOS in the Car" ismiyle tanıtılan; ancak pazara "CarPlay" ismiyle merhaba diyen bu hizmet ile kullanıcılar, uyumlu araç içi eğlence sisteminde Lightning girişine sahip iPhone'larının yeteneklerinden, özel bir arayüz ile faydalanabiliyor.
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Atif Zafrak 5 yıl en beğenilen
Ya arabanın içinde ki sisteme kablo ile bağlanmak nedir aga yaaa... biri bana bunu açıklasın lütfen..

ulan ferrarim olacak sistemi CarPlay olacak ama telefonu bağlamak için ferrarinin içinde kablo kullanacağım vay baboşş vay..
Ya arabanın içinde ki sisteme kablo ile bağlanmak nedir aga yaaa... biri bana bunu açıklasın lütfen..ulan ferrarim olacak sistemi CarPlay olacak am...
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5 Yanıt Yanıtla +5
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arsızbeladinleyen2000li 5 yıl Atif Zafrak
Atif Zafrak
Ya arabanın içinde ki sisteme kablo ile bağlanmak nedir aga yaaa... biri bana bunu açıklasın lütfen..

ulan ferrarim olacak sistemi CarPlay olacak ama telefonu bağlamak için ferrarinin içinde kablo kullanacağım vay baboşş vay..

Ferrarin varmi ?
Atif ZafrakYa arabanın içinde ki sisteme kablo ile bağlanmak nedir aga yaaa... biri bana bunu açıklasın lütfen..ulan ferrarim ola...
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emreplt 5 yıl
baboş alma ferrari
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loeweis genious 5 yıl
Faturalarını öder bb...
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Atif Zafrak 5 yıl en beğenilen
Ya arabanın içinde ki sisteme kablo ile bağlanmak nedir aga yaaa... biri bana bunu açıklasın lütfen..

ulan ferrarim olacak sistemi CarPlay olacak ama telefonu bağlamak için ferrarinin içinde kablo kullanacağım vay baboşş vay..
5 Yanıt Yanıtla +5
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Şeker Hapı 5 yıl Atif Zafrak
Atif Zafrak
Ya arabanın içinde ki sisteme kablo ile bağlanmak nedir aga yaaa... biri bana bunu açıklasın lütfen..

ulan ferrarim olacak sistemi CarPlay olacak ama telefonu bağlamak için ferrarinin içinde kablo kullanacağım vay baboşş vay..

Bataryalar bir gelişse zaten elektrikli araba devri asıl o zaman tam olarak başlayacak 100 liraya 500km gidip cebinize de 1 ay şarjı dayanan bir akıllı cep telefonu koyduğunuz düşünsenize üstelik bu şarjı eve girdiğiniz anda cihazın kablo gerekmeden otomatik yaptığını...
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arsızbeladinleyen2000li 5 yıl Atif Zafrak
Atif Zafrak
Ya arabanın içinde ki sisteme kablo ile bağlanmak nedir aga yaaa... biri bana bunu açıklasın lütfen..

ulan ferrarim olacak sistemi CarPlay olacak ama telefonu bağlamak için ferrarinin içinde kablo kullanacağım vay baboşş vay..

Ferrarin varmi ?
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khytr89 5 yıl Atif Zafrak
Atif Zafrak
Ya arabanın içinde ki sisteme kablo ile bağlanmak nedir aga yaaa... biri bana bunu açıklasın lütfen..

ulan ferrarim olacak sistemi CarPlay olacak ama telefonu bağlamak için ferrarinin içinde kablo kullanacağım vay baboşş vay..

Kablo dememis ki haberde.. %99 konsola entegre bir dock unitesi tarzi olur..telefonu yuvaya gecirirsin
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