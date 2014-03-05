Apple, CarPlay için Blackberry ile işbirliği yaptı

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Apple'ın bu hafta başında resmi olarak duyurusuna yaptığı CarPlay için Blackberry ile iş birliği yaptığı ortaya çıktı.Konuyla ilgili olarak N4BB'ye konuşan QNX'den Paul Leroux, araç bilgi sistemi alanında sundukları gömüldü yazılım çözümünün en güçlü yanlarından birinin akıllı telefonlar gibi mobil cihazlara yüksek güvenilirlik ve uyumlulukla bağlanabilmesi olduğunu; Apple'ın da QNX'in uzun yıllardır önemli iş ortaklarından olduğunu ve bu ortaklığın CarPlay ile öne çıktığını söyledi.Bilindiği gibi QNX, Blackberry tarafından 2010 senesinde satın alınmıştı.iOS 7'nin özelliklerinden biri olarak "iOS in the Car" ismiyle tanıtılan; ancak pazara "CarPlay" ismiyle merhaba diyen bu hizmet ile kullanıcılar, uyumlu araç içi eğlence sisteminde Lightning girişine sahip iPhone'larının yeteneklerinden, özel bir arayüz ile faydalanabiliyor.