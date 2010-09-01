Apple: Etkinliğimizi canlı izleyebileceksiniz !

Yıllardır teknoloji severlerin basın mensuplarının anlık güncellemeleriyle takip ettiği Apple etkinlikleri bugünden itibaren tarihe karışıyor. Cupertinolu, yaptığı açıklamayla yaklaşık 6 saat sonra yani Türkiye saatiyle 20:00'de Yerba Buena Center for the Arts'da düzenlenecek etkinliğin canlı olarak internet üzerinden izlenebileceğini duyurdu.

Apple'ın açıklamasına göre yeni nesil iPod'ların tanıtılacağı etkinlik Apple'ın Mac OS X Snow Leopard Quicktime X'de sunduğu açık kaynak üzerine kurulu HTTP Live Streaming protokolü aracılığıyla www.apple.com 'dan canlı olarak yayınlanacak. Fakat Apple'ın HTTP Live Streaming'i tercih etmesinden dolayı canlı yayını sadece Mac OS X Snow Leopard ile iOS 3.0 ve üzeri işletim sistemine sahip iPad, iPhone ve iPod Touch kullanıcıları takip edecek.

Eğer cihazınızın canlı yayını destekleyip desteklemediğinden emin değilseniz http://devimages.apple.com/iphone/samples/bipbopall.html (kısa adres: http://tinyurl.com/appleyayin )adresindeki test videosu aracılığıyla bu belirsizliği giderebilirsiniz.

Yerba Buena Center for the Arts'ın bahçesindeki canlı yayın aracı