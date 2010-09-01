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Apple: Etkinliğimizi canlı izleyebileceksiniz !

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
20,7b
1
64
iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
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Apple: Etkinliğimizi canlı izleyebileceksiniz !
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Yıllardır teknoloji severlerin basın mensuplarının anlık güncellemeleriyle takip ettiği Apple etkinlikleri bugünden itibaren tarihe karışıyor. Cupertinolu, yaptığı açıklamayla yaklaşık 6 saat sonra yani Türkiye saatiyle 20:00'de Yerba Buena Center for the Arts'da düzenlenecek etkinliğin canlı olarak internet üzerinden izlenebileceğini duyurdu.

Apple'ın açıklamasına göre yeni nesil iPod'ların tanıtılacağı etkinlik Apple'ın Mac OS X Snow Leopard Quicktime X'de sunduğu açık kaynak üzerine kurulu HTTP Live Streaming protokolü aracılığıyla www.apple.com 'dan canlı olarak yayınlanacak. Fakat Apple'ın HTTP Live Streaming'i tercih etmesinden dolayı canlı yayını sadece Mac OS X Snow Leopard ile iOS 3.0 ve üzeri işletim sistemine sahip iPad, iPhone ve iPod Touch kullanıcıları takip edecek.

Eğer cihazınızın canlı yayını destekleyip desteklemediğinden emin değilseniz http://devimages.apple.com/iphone/samples/bipbopall.html (kısa adres: http://tinyurl.com/appleyayin )adresindeki test videosu aracılığıyla bu belirsizliği giderebilirsiniz.

Apple: Etkinliğimizi canlı izleyebileceksiniz !
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Yerba Buena Center for the Arts'ın bahçesindeki canlı yayın aracı


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The Catalyst 9 yıl
Macta olmasam izlerim ama neyse artik ozetine bakariz
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cosmik 9 yıl
Şu ana kadar iphone'dan haber yok. Yeni ipod, appletv, itunes var.
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Briareos 9 yıl
iPad 3.2.2 yüklü izlenebiliyor
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Batuist 9 yıl
bende izleyemeyenlerdenim...neyse zaten oturup saatlerce onu izleyecek değildim...
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herdem09 9 yıl
Bazı yerlerde ios 3.2 ve üstü yazıyor. 3.1.3 ipod touch ile deneme yayını izlenemiyorum. Deneyip izleyebilen var mı deneme videosunu?
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AlkanExclusive 9 yıl
steve bu masrafin altinda kalmaz... =))))))))
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.WondercrafteR. 9 yıl

TechZone

steve bu masrafin altinda kalmaz... =))))))))


Zaaaa..
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Error 404 9 yıl
apple'ın attığı kazığa bak :)
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Kuray 9 yıl
Bloglarin aldigi biletler COPE gittii :D


Kim Bloglari takip eder ki?
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