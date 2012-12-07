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Apple; Final Cut Pro, Compressor ve Motion'ı güncelledi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
452
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, çeşitli iyileştirmeler ve sorun gidermeleri içeren yeni Final Cut Pro güncellemesini yayınladı.

Final Cut Pro'nun sürümünü 10.0.7'ye yükselten güncelleme stabilite, performans ve uyumluluğu bir üst noktaya taşırken; aşağıdaki iyileştirmeler ve sorun gidermeleri içeriyor.

  • Tek katmanlı DVD oluştururken karşılaşılan sorun giderildi
  • Arka plandaki render esnasında bazı 3.parti efektlerin Final Cut Pro'yu tepkisizleştirmesi sorunu giderildi.
  • Bazı 3.parti geçişlerin, kaynak medya yerine siyah rengi kullanması sorunu giderildi.
  • MXF dosyalarının düzenleme desteği eklendi.
  • Image Unit içeren Motion Templates'lerin renderı esnasındak karşılaşılan sorun giderildi.

Öte yandan Apple, Compressor için Vimeo'ya büyük boyutlu dosyaları yükleme esnasında karşılaşılan sorunu ele alan güncelleme ile Motion için bazı sorunları gideren güncellemeyi Mac App Store üzerinden yayınladı.

Uygulamaların Mac App Store'daki sayfalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.


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