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Apple GarageBand, ForceTouch desteğine kavuştu

3 yıl
765
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple GarageBand, ForceTouch desteğine kavuştu
 
Apple'ın Mac sistemler için hazırladığı gelişmiş ses / müzik uygulaması GarageBand, önemli özellikler kazandığı 10.1 sürümüne güncellendi.
Güncellemenin en çok dikkat çeken yeniliği"Force Touch" desteği getirmesi oldu. Apple'ın ilk olarak 12-inç Retina Macbook bünyesinde yer verdiği Force Touch teknolojisi, bildiğiniz üzere kişilerin yüzeye uyguladığı basma kuvvetini algılıyor ve bu sayede şarklıların akış penceresinde daha rahat gezilebiliyor. Uygulama 10.1 sürümüyle ayrıca birçok ses efekti ile hazır parçaya kavuşuyor ve direkt olarak Apple Music Connect'e aktarım yapabiliyor.
5$'a satılan GarageBand uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.  

https://itunes.apple.com/app/garageband/id682658836?mt=12 Yorum Yaz
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