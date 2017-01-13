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Apple, Google ve Facebook internetin yeşilleştirilmesine öncülük ediyor

Greenpeace tarafından hazırlanan Click Clean raporuna göre 2016'da internetin yeşilleştirilmesine öncülük eden şirketler; Apple, Google, Facebook ve Switch oldu.
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Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Apple, Google ve Facebook teknoloji dünyasında yeşil enerjinin yüzü olmaya devam ediyor. Son yayınlanan Greenpeace Click Clean raporuna göre, bu üç teknoloji devi, veri merkezi şirketi Switch ile birlikte internetin yeşilleştirilmesine öncülük ediyor. Bu şirketlerin enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir kaynaklardan elde etmesi sayesinde bilişim teknolojileri (IT) sektörünün yeşil enerjiye geçmesi yönünde kayda değer adımlar atılmış durumda.
Apple, Google, Facebook ve Switch'in öncülük ettiği 20'ye yakın internet şirketinin yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçmesi bilişim sektörü için son derece olumlu bir adım. Öte yandan yenilenebilir enerji seçeneklerinin kısıtlı olduğu ya da hiç bulunmadığı bölgelerde de bilişim sektörünün hızla gelişiyor olması, bu yeşilleştirme çabasının belli başlı bölgeler ile sınırlı kalmasına neden oluyor.
 
Apple, Google ve Facebook internetin yeşilleştirilmesine öncülük ediyor
Bu durum sadece az gelişmiş ülkelerde değil, ABD'nin de bazı bölgelerinde söz konusu. Chicago veya Virginia gibi yenilenebilir enerji kaynakları son derece kısıtlı olan bölgelerde internet şirketleri enerji ihtiyaçlarının sadece yüzde 3'lük kısmını yeşil enerjiden elde edebiliyorlar.
Bilişim teknolojileri sektörünün tüm dünyadaki elektrik tüketiminin yüzde 7'sinden sorumlu olduğu göz önüne alındığında, bu sektörde yeşil enerjiye geçilmesi dünyanın geleceği için büyük önem taşıyor. Nitekin internete bağlı servislerin ve cihazların her geçen gün daha da yaygınlaşması ile birlikte bu sektörün enerji tüketimi daha da artacak. Bu yüzden de, dünyanın geleceği için bilişim sektörünün mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmesi gerekiyor.
Greenpeace Click Clean raporunun başlıca bulguları şu şekilde:
  1.  Veri gereksiniminin büyük bir bölümü, 2015 yılında internet trafiğinin yüzde 63'ünü oluşturan video yayınlarından geliyor. Üstelik 2020'de bu rakamın yüzde 80'a ulaşması bekleniyor.
  2.  Bulut şirketlerinin yeni veri merkezleri kurmaları yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımı arttırmış olsa da, bulut servislerine geçiş kömür gibi fosil yakıtlara ihtiyacın artmasına neden olmuş durumda.
  3. Birçok şirketin enerji kaynakları ve veri merkezlerindeki elektrik tüketimi konusunda şeffaf olmaması sektörün uzun vadede ayakta kalabilmesine önemli bir tehdit oluşturuyor.

Apple, Google ve Facebook internetin yeşilleştirilmesine öncülük ediyor


https://cleantechnica.com/2017/01/10/apple-google-facebook-switch-leading-greening-internet/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
khytr89 2 yıl
Listedekilerin %99 u çinde üretim yapıyor ama listede çin yok.....
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sniper23 2 yıl
Petrol ve Kömür lobisi bunu beğendi.
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