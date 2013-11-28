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Apple, Google ve Intel; dikkatlerini hareket takip teknolojilerine veriyor

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Shady
Haber Editörü
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Apple, Google ve Intel; dikkatlerini hareket takip teknolojilerine veriyor
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Teknoloji dünyasının üç dev ismi Apple, Google ve Intel; hareket kontrol teknoloji alanına odaklanarak geleceği inşaa etmek için çalışmalar yapıyor.

Flutter, Omek ve PrimeSense... Farklı çözümler sunan üç firma; ancak çalıştıkları alan ortak: hareket kontrol teknolojileri. Bu üç ismi farklı kılan ise her birinin teknoloji dünyasının dev isimleri tarafından satın alınması.

1.nesil Kinect'e hayat veren ve Asus'un bazı bilgisayarları ile Wavi Xtion ev eğlence çözümünde de imzası bulunan PrimeSense, 3B hareket takibi ile ilgili sensör üzerine çalışıyor. Faaliyetlerine artık Apple çatısı altında sürdürecek.

Flutter; Mac'lerde herhangi bir ek donanıma ihtiyaç duymadan iTunes, Spotify gibi uygulamaların hareketle kontrol edilmesini sağlayan ve kendisiyle aynı isimli uygulamanın geliştiricisi. Apple'ın akıllı telefon alanında en büyük rakibi olan Google tarafından geçen ekim ay satın alındı.

Omek ise uzun vadeli stratejisi içerisinde önemli bir yere sahip olan hareket kontrol teknolojileri için 100 milyon dolar yatırımı gözden çıkaran, yarı iletken sektörünün en önemli oyuncusu olan Intel tarafından satın alındı. Intel, Omek'in yanı sıra ses tanıma sistemleri üzerine çalışan İspanyol Indisys firmasını da bünyesine kattı.

Uzmanlar üç dev ismin aynı alana odaklanmasının geleceğin teknolojik cihazlarının neler sunabileceğini şimdiden basit hatlarla anlattığını dikkat çekerken; Apple, Google ve Intel önderliğinde bu alanda daha birçok satın alım görebileceğimizin altını çiziyor.


http://www.digitimes.com/news/a20131125PD217.html?mod=3&q=INTEL Yorum Yaz
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ulubatlısinan 5 yıl en beğenilen
Bu ne ya şeytan üçlüsü bir arada, Microsoft eksik...
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interwap 5 yıl
Microsoft bu teknolojiyi uzun zamandır sunmasına rağmen Apple kısa sürede Microsoft'a büyük ders verecektir.
İzleyelim ve görelim.
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multiTYRT 5 yıl
Bu firmalar demek ki anlamış olayı, geleceğe yatırım.
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qmerzM 5 yıl
Abi yönetmen dayamasın diyo.
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darkaura 5 yıl
ulubatlısinan
Bu ne ya şeytan üçlüsü bir arada, Microsoft eksik...

micrososft zaten kinectle uzundur bu isin icinde.
zaten cebimizdeler, nereye gitsek, kimi arasak haberleri var, artik evde yaptigimiz hareketleri bile izleyecekler. paranoyakca gelebilir ama yeni xbox one da kinect kapatilamiyor. cihaz dugmeden kapansa bile acik durup etrafi izlemeye ve dinlemeye devam ediyor.
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ktaha 5 yıl
Igrenclesecekler yani..
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Vipracing 5 yıl
Kutsal ittifak kurulmuş ...
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ulubatlısinan 5 yıl en beğenilen
Bu ne ya şeytan üçlüsü bir arada, Microsoft eksik...
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*GameOver* 5 yıl ulubatlısinan
ulubatlısinan

Bu ne ya şeytan üçlüsü bir arada, Microsoft eksik...

microsoft eksik kalsın ikide bi update uyarısı mavi ekran çıkar
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Kaplan261 5 yıl
ben çok işe yarayacağını zannetmiyorum en fazla 2 dk tvye bakmayınca göz algılamadığı için tv kendini kapatır oda şuan mevcut bazı tvlerde..
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