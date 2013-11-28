Apple, Google ve Intel; dikkatlerini hareket takip teknolojilerine veriyor

Teknoloji dünyasının üç dev ismi Apple, Google ve Intel; hareket kontrol teknoloji alanına odaklanarak geleceği inşaa etmek için çalışmalar yapıyor.

Flutter, Omek ve PrimeSense... Farklı çözümler sunan üç firma; ancak çalıştıkları alan ortak: hareket kontrol teknolojileri. Bu üç ismi farklı kılan ise her birinin teknoloji dünyasının dev isimleri tarafından satın alınması.

1.nesil Kinect'e hayat veren ve Asus'un bazı bilgisayarları ile Wavi Xtion ev eğlence çözümünde de imzası bulunan PrimeSense, 3B hareket takibi ile ilgili sensör üzerine çalışıyor. Faaliyetlerine artık Apple çatısı altında sürdürecek.

Flutter; Mac'lerde herhangi bir ek donanıma ihtiyaç duymadan iTunes, Spotify gibi uygulamaların hareketle kontrol edilmesini sağlayan ve kendisiyle aynı isimli uygulamanın geliştiricisi. Apple'ın akıllı telefon alanında en büyük rakibi olan Google tarafından geçen ekim ay satın alındı.

Omek ise uzun vadeli stratejisi içerisinde önemli bir yere sahip olan hareket kontrol teknolojileri için 100 milyon dolar yatırımı gözden çıkaran, yarı iletken sektörünün en önemli oyuncusu olan Intel tarafından satın alındı. Intel, Omek'in yanı sıra ses tanıma sistemleri üzerine çalışan İspanyol Indisys firmasını da bünyesine kattı.

Uzmanlar üç dev ismin aynı alana odaklanmasının geleceğin teknolojik cihazlarının neler sunabileceğini şimdiden basit hatlarla anlattığını dikkat çekerken; Apple, Google ve Intel önderliğinde bu alanda daha birçok satın alım görebileceğimizin altını çiziyor.

http://www.digitimes.com/news/a20131125PD217.html?mod=3&q=INTEL