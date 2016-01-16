Apple Mac Pro bir oyun bilgisayarı olsaydı... İşte MSI Vortex!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Silindir şeklinde kasasıyla dikkat çeken Apple Mac Pro eğer bir oyun bilgisayarı olsaydı nasıl olurdu ? Böylesi bir soruya kafa yoran MSI mühendisleri uzun çalışmaları sonucunda Vortex'i geliştirdi.
MSI'ın yeni oyun bilgisayarı Vortex, sadece su sürahisi kadar büyük kasası, yüksek performanslı donanımları ve vaad ettiği oyun deneyimiyle içi içine sığmayan heyecan verici bir bilgisayar. MSI Vortex'in tüm detaylarını bu videoda anlattık.
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Bu arada video görüntüsü standartın çok altında olmuş. Sebebini anlayamadım.
Merhaba,
Genelde "benim aklıma geldiyse, onlar kesin düşünmüştür" yorumunu yaparız ama işin aslı kimi zaman öyle olmaz.
Steve Jobs'un bu konuyu anlatan çok güzel bir sözü vardır; "Biz bir ürünü gösterene kadar, tüketiciler ne istediklerini bilmezler."
Basit gibi görünebilir ama bazen ar-ge ekipleri daha karmaşık sorun veya konulara yoğunlaşmaktan daha göz önündeki detayları atlayabiliyorlar.
Örneğin güç kaynağı, MSI'ın şase tasarımı içerisinde PSU için ayrılan bütçe içerisinde mühendisler, sistemi ayakta tutabilecek en uygun kapasitenin 450 Watt olacağından hareketle bu karar vermiş olabilirler.
Teknik olarak çalışır mı çalışır ama böylesi spesifik, kapalı yani DIY veya upgrade imkanına çok yatkın olmayan çözümlerde farklı kullanım senaryolarına uygun kaçış alanları yaratılabilmeli.
Yani GeForce GTX 980M'ler için hız aşırtma söz konusu olduğu zaman örneğin ortalama %10'luk frekans artışının sistem %100 yük altındayken çift GPU için neden olacağı ek güç tüketimi dikkate alınıp kafa kafaya yeten bir PSU yerine biraz daha esnek bir çözümle ilerlenilmesi düşünülebilir.
Tabi ki firma hız aşırtmayı görmezden gelmek istemiş olabilir ama işte rekabette x firmayı y'nin önüne geçiren daha fazla tüketici ihtiyacına cevap verip vermemesi oluyor.
Teşekkür ederim.
Yoksa alamayacağı alete çamur atma peşindeler mi
Taşınabilirlilik deyince sizin aklınıza en ihtimalle 5-10kg arası gelecek bir kasayı taşımak geliyorsa sorun yok ama bunun klavyesi var monitörü var.Eskiden lan party tadında arkadaşa yatıya giderken sistemi arabaya yükler taşırdım.Sizin taşınabilirlilik de o hesap herhalde :))