Apple Mac Pro bir oyun bilgisayarı olsaydı... İşte MSI Vortex!

Silindir şeklinde kasasıyla dikkat çeken Apple Mac Pro eğer bir oyun bilgisayarı olsaydı nasıl olurdu ? Böylesi bir soruya kafa yoran MSI mühendisleri uzun çalışmaları sonucunda Vortex'i geliştirdi.

MSI'ın yeni oyun bilgisayarı Vortex, sadece su sürahisi kadar büyük kasası, yüksek performanslı donanımları ve vaad ettiği oyun deneyimiyle içi içine sığmayan heyecan verici bir bilgisayar. MSI Vortex'in tüm detaylarını bu videoda anlattık.