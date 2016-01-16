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Apple Mac Pro bir oyun bilgisayarı olsaydı... İşte MSI Vortex!

3 yıl
49,8b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Silindir şeklinde kasasıyla dikkat çeken Apple Mac Pro eğer bir oyun bilgisayarı olsaydı nasıl olurdu ? Böylesi bir soruya kafa yoran MSI mühendisleri uzun çalışmaları sonucunda Vortex'i geliştirdi.
MSI'ın yeni oyun bilgisayarı Vortex, sadece su sürahisi kadar büyük kasası, yüksek performanslı donanımları ve vaad ettiği oyun deneyimiyle içi içine sığmayan heyecan verici bir bilgisayar. MSI Vortex'in tüm detaylarını bu videoda anlattık.

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07kubi07 3 yıl en beğenilen
bir boombook değil...


3 Yanıt Yanıtla +39
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl
apple'ın çöp kutusundan daha şık çöp kutusu olmuş.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
"Farklı olmamız lazım!1!1!!!!" ayağına adamlar çöp kutusu şeklinde pc kasası yapmış
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1 Avatar
kanovekane 3 yıl
Arkadaşım konuyu yanlis yere acmisin bura konu disi ozel
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PanikAtak 3 yıl kanovekane
Takma kafana sen
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personalcomputer 3 yıl
Öztiryakiler çay makinesine benziyor
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PanikAtak 3 yıl
Çöp.. MiniAtx'leri bir piyasaya yayamadılar. Yaymak içi envai yol izliyorlar.
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Losgalacticos 3 yıl
O değilde 2.000 Dolardan başlayacaksa Türkiye'de tahmini 10.000 lira dan başlar. Yurtdışına çıkış, uçak biletleri, otel fiyatı ve bu bilgisayarı alıp dönmek daha mantıklı. En azından 2 memleket görürüz.
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chtsydn 3 yıl
Tasarımı güzel bence, beğendim
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Rapid Step 3 yıl
fiyatı çokta pahalı değilmiş
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aliemrey 3 yıl
Uzun zamandır haberini beklediim bir cihaz. Fyatlandıma cidden önemli. Detaylar gerçekten çok iyi. Erdi beye cidden ayrı bir teşekkür etmek lazım. Merak ettiğim tüm soruların cevabını buldum.
Bu arada video görüntüsü standartın çok altında olmuş. Sebebini anlayamadım.
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afulkem 3 yıl
msi' a 450 W yetmeyeceğini söylediğiniz çok iyi olmuş. demek ki mühendisleri düşünememişler.. olur öyle arada :)
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fx57 3 yıl afulkem
afulkem

msi' a 450 W yetmeyeceğini söylediğiniz çok iyi olmuş. demek ki mühendisleri düşünememişler.. olur öyle arada :)

Merhaba,

Genelde "benim aklıma geldiyse, onlar kesin düşünmüştür" yorumunu yaparız ama işin aslı kimi zaman öyle olmaz.

Steve Jobs'un bu konuyu anlatan çok güzel bir sözü vardır; "Biz bir ürünü gösterene kadar, tüketiciler ne istediklerini bilmezler."

Basit gibi görünebilir ama bazen ar-ge ekipleri daha karmaşık sorun veya konulara yoğunlaşmaktan daha göz önündeki detayları atlayabiliyorlar.

Örneğin güç kaynağı, MSI'ın şase tasarımı içerisinde PSU için ayrılan bütçe içerisinde mühendisler, sistemi ayakta tutabilecek en uygun kapasitenin 450 Watt olacağından hareketle bu karar vermiş olabilirler.

Teknik olarak çalışır mı çalışır ama böylesi spesifik, kapalı yani DIY veya upgrade imkanına çok yatkın olmayan çözümlerde farklı kullanım senaryolarına uygun kaçış alanları yaratılabilmeli.

Yani GeForce GTX 980M'ler için hız aşırtma söz konusu olduğu zaman örneğin ortalama %10'luk frekans artışının sistem %100 yük altındayken çift GPU için neden olacağı ek güç tüketimi dikkate alınıp kafa kafaya yeten bir PSU yerine biraz daha esnek bir çözümle ilerlenilmesi düşünülebilir.

Tabi ki firma hız aşırtmayı görmezden gelmek istemiş olabilir ama işte rekabette x firmayı y'nin önüne geçiren daha fazla tüketici ihtiyacına cevap verip vermemesi oluyor.

Teşekkür ederim.
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salamander19 3 yıl
güzelmiş. çıksın bakalım alabilirim.
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ylmzsngl 3 yıl
Harika bir tasarım olmuş. Çok başarılı
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deoksiriboz1001 3 yıl
Tasarım mükemmel olmuş. Burda bunu beğenmeyen arkadaşların hayalindeki yenilikçi kasa tasarımı nasıl birşey merak ettim doğrusu.
Yoksa alamayacağı alete çamur atma peşindeler mi
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Seefoo 3 yıl
Prequel
emregercek çok güçlü olması zaten güzel bir şey ona bi lafım yok ama gereksiz yani şöyle düşün bir oyuncu oyun bilgisayarı alacaksa onu sadece evinde oynamak için arada arkadaşlarında veya okulda kullanmak için alır ama bu alet dediğiniz gibi taşınabilir ama laptoplarda taşınabilir. Bana göre bu bilgisayarın yapılış amacı güçlü olup olması değil tasarım. Bazı insanlar bunu alacak , alma sebeplerinin yüzde 90 ı tasarım herkes farklı görünmek istiyor.
Ben mesela oyun bilgisayarımı yanımda taşımak istiyorum. Pc kullanmamın bir sürü sebebi var, ofis vs programları da kullanıyorum, render içeren After Effects, Premiere vs de kullanıyorum. Ama taşınabilirlik de önemli. Bir laptop belki bir çok işlevi görebilir ama o kadar para verip istediğim gibi oyun oynayamamak bir süre sonra rahatsız eder. Ayrıca çok net gözlemledim her an yanımda oyun oynayabileceğim bir Pc olmasını seviyorum. Laf olsun diye değil yani, olmayınca resmen eksikliğini çekiyorum. Çünkü bazı oyunlar gerçekten çok güzel ve oyun oynamak bence benzersiz bir şey. Bazen film izlemek vs. tatmin etmiyor. VR ile hele her an yanımızda oyun Pcsi gereksinimi duymak daha da artacak.

Taşınabilirlilik deyince sizin aklınıza en ihtimalle 5-10kg arası gelecek bir kasayı taşımak geliyorsa sorun yok ama bunun klavyesi var monitörü var.Eskiden lan party tadında arkadaşa yatıya giderken sistemi arabaya yükler taşırdım.Sizin taşınabilirlilik de o hesap herhalde :))
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