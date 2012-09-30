Apple Maps kullanımı yüzde 4'e düştü





http://www.inquisitr.com/348164/apple-maps-for-ios-6-drops-to-4-usage/

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Apple'ın iOS 6 ile birlikte sunnmaya başladığı kendi harita hizmeti, pek çok eksiklik ve hata nedeniyle eleştirilmiş, sonrasında Tim Cook kullanıcılardan özür dilemek zorunda kalmıştı. Şimdilik çareyi harita uygulamalarını uygulama mağazasında ön plana çıkarmakta bulan Apple, harita hizmetinin kullanımında kan kaybı yaşıyor.Yapılan bir araştırmaya göre iOS 6 kullanıcıları arasında harita hizmetinin kullanımı yüzde 4'e düşmüş durumda. Snappli firması tarafından 5000 kullanıcısı ile yapılan araştırmada, iOS 6'nın kullanıma sunulduğu 19 Eylül itibariyle ABD ve İngiltere'de kullanıcılarının yüzde 64'ü güncelleme yapmış.Güncelleme öncesinde ise Google Maps kullanım oranı yüzde 25 olarak ölçülmüş. Apple haritaları ise ilk etapta yüzde 35 kullanım oranına sahip olmuş. Ancak sonrasında oran yüzde 4'e kadar gerilemiş.Apple ürünlerinde daha önce de yaşanan bu tür sıkıntılarda Steve Jobs'ın tepkileri gündeme damga vurmaktaydı. Ancak Tim Cook'un resmi olarak özür dilemesi dikkat çekici olarak bulundu.Gerek tarayıcı üzerinden gerekse mobil uygulamalar vasıtasıyla iOS 6 kullanıcılarının önünde pek çok alternatif bulunuyor. Google'ın Street View uygulamasını bir süre sonra iOS 6 için sunacak olması ve yıl sonuna doğru bir Maps uygulaması beklentisi, Apple haritalarının bütün cazibesini yitirmesine sebep olabilir. Gelecek vaad eden bir uygulama olan hizmetin geliştirilmesi için gerekli adımların atılması şart.