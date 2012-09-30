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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple Maps kullanımı yüzde 4'e düştü

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın iOS 6 ile birlikte sunnmaya başladığı kendi harita hizmeti, pek çok eksiklik ve hata nedeniyle eleştirilmiş, sonrasında Tim Cook kullanıcılardan özür dilemek zorunda kalmıştı. Şimdilik çareyi harita uygulamalarını uygulama mağazasında ön plana çıkarmakta bulan Apple, harita hizmetinin kullanımında kan kaybı yaşıyor.

Yapılan bir araştırmaya göre iOS 6 kullanıcıları arasında harita hizmetinin kullanımı yüzde 4'e düşmüş durumda. Snappli firması tarafından 5000 kullanıcısı ile yapılan araştırmada, iOS 6'nın kullanıma sunulduğu 19 Eylül itibariyle ABD ve İngiltere'de kullanıcılarının yüzde 64'ü güncelleme yapmış.

Güncelleme öncesinde ise Google Maps kullanım oranı yüzde 25 olarak ölçülmüş. Apple haritaları ise ilk etapta yüzde 35 kullanım oranına sahip olmuş. Ancak sonrasında oran yüzde 4'e kadar gerilemiş.

Apple ürünlerinde daha önce de yaşanan bu tür sıkıntılarda Steve Jobs'ın tepkileri gündeme damga vurmaktaydı. Ancak Tim Cook'un resmi olarak özür dilemesi dikkat çekici olarak bulundu.

Gerek tarayıcı üzerinden gerekse mobil uygulamalar vasıtasıyla iOS 6 kullanıcılarının önünde pek çok alternatif bulunuyor. Google'ın Street View uygulamasını bir süre sonra iOS 6 için sunacak olması ve yıl sonuna doğru bir Maps uygulaması beklentisi, Apple haritalarının bütün cazibesini yitirmesine sebep olabilir. Gelecek vaad eden bir uygulama olan hizmetin geliştirilmesi için gerekli adımların atılması şart.

http://www.inquisitr.com/348164/apple-maps-for-ios-6-drops-to-4-usage/ Yorum Yaz
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This Time 7 yıl en beğenilen
Beyler bir Galaxy S3 ve iPhone kullanan biri olarak sunu soyleyebilirim;

Hicbir sey ilk ciktiginda hatasiz degildi. Google Maps ilk ciktiginda hatalar yok muydu ? Tabii ki vardi, Ama zamanla hatalar duzeldi. Simdi ise apple zamanla hatalari duzeltecek.
Beyler bir Galaxy S3 ve iPhone kullanan biri olarak sunu soyleyebilirim;Hicbir sey ilk ciktiginda hatasiz degildi. Google Maps ilk ciktiginda hatalar...
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3 Yanıt Yanıtla +16
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DSGNRY 7 yıl kotusih
cevdetay

5-10 yil sonra google mapsi gecer

adamlar okyanusun altına binaların içine giriyor artık bu yorum biraz imkansızı işaret eder sadece


öte yandan yandex taraftarıyım ben artık, dilimize, değerlerimize saygı duyuyor hiç değilse
cevdetay5-10 yil sonra google mapsi geceradamlar okyanusun altına binaların içine giriyor artık bu yorum biraz imkansız...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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JoeyBane 7 yıl
%4'e gerilemek nedir ya. Nasıl bir beceriksizliktir bu.
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Tony 7 yıl
%4 de herhalde dalga geçmek için girenlerdir.
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encuun 7 yıl
evet mutlaka daha iyiye gidecek ama an itibariyle daha iyisi varken(google) neden onun kadar iyi olmayıp daha iyiye gidecek olan uygulama kullanılıyor.
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cosmik 7 yıl
Harita işi en zor iştir. Harita servisi tüm bilgisayar servislerini kapsar ek olarak konum bilgisini içerir.

Online doküman, video, paylaşım servislerine konum bilgisi ekleyin.

Bunu tamamen bağımsız yapabilen şu ana kadar google vardı.

Şimdi apple da bunu deniyor.
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Amedra 7 yıl
borsada da iyi görünmüyor.
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emmesen 7 yıl
Böyle olacağı belliydi zaten ilk çıktığı zamanki yorumlardan.
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osmanefeozkan 7 yıl
3 milyarlık rezalet
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OKANATLI 7 yıl
Çok zor bir işe bulaştılar hele ki güclü bir rakipleri varken . ama bu kadar yatırımdan sonra ortaya cıkan ürün gercekten rezalet. %4 iyi bile.
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Bamya Avcisi 7 yıl
EE,altından kalkamayacağın işlere kalkışırsan böyle olur.Paşa paşa kullansaydın Google mapsi böyle olmazdı.Ama sen özelsin tabi herşey da Apple adı geçmeli.

Ulan sana inat Google Youtube'u İphone'dan bir kaldırsın bakalım götün tutuşmuyor mu? Anladık Google'la bağlantını kesmek istiyorsun da o işler öyle olmaz işte.Önce g*tünü indir aşağıya.İstesen de istemesen de Google'a mahkumsun.
Google da sana uygulama sağlamaya dünden razı değil.Adamlar rakip firma olmana rağmen bu mütheşem servisi eksiksiz destekle veriyor,sen tutup kaldırıyorsun.
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Raikirin 7 yıl
Gayet normal.Kendileri dahi alternatiflere yönelin diyorlar.
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cagakan7 7 yıl JeanCarlo
JeanCarlo
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



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mur@t_333 7 yıl JeanCarlo
JeanCarlo

Bu PhotoShop değil dimi?
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kotusih 7 yıl
yandex maps uygulamasi gercektende guzel hic bir navigasyon cihazinda bulundugum sokak ismi cikmazken igo turkeyde dahil yandex maps uygulamasinda cikti bu uygulamayi oneren arkadaslara tesekkur ederim.
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BERK BEY 7 yıl
dahada düşecektir bu gidişle
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Smile75 7 yıl
Burda Apple'a sallayan herkes, zamanı gelince babasının malı gibi övünecek. Herşeyin bir zamanı var, bu işte de en iyisi apple olacak göreceksiniz. Sadece sabır.!
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kotusih 7 yıl
yandex maps i suan indiriyorum guzel bir haritadir insallah acemi haritalarla zaman kaybetmeyiz.
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