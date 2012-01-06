Apple Mart ayında iPad 3, Ekim ayında iPad 4 modelini piyasaya sürebilir

Apple'ın Mart ayında tanıtması beklenen yeni iPad modeli için son dönemlerde pek çok iddia ortaya atılıyor. Farklı kaynaklardan gelen iddialar birbirini tutmasa da genelde Asyalı tedarik zinciri firmaların nabzını tutan DigiTimes bu iddiaların kaynağını oluşturuyor. Aksi görüşler olsa da site halen Apple'ın iki farklı iPad modelini 2012 yılında piyasaya süreceğinde ısrarcı.





Tayvanlı bileşen tedarikçisi kaynaklarına dayanarak haber yapan siteye göre iPad 3 Full HD ekranla Mart ayında piyasada olacak. 1536 x 2048 piksel çözünürlüğündeki ekran daha uzun kullanım süresi sunan batarya ile desteklenirken diğer donanım özelliklerinde göze çarpan bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor.





iPad 3'ün çıkışı iPad 2 fiyatlarını 399$'a düşüreceğinden Apple büyük bir avantaj elde edecek. Özellikle 300$-400$ aralığına konumlanan Sony, Motorola ve Samsung gibi devlerin tabletlerini rekabetin dışına itecek.





2012 ilk yarısında Google'ın da kendi tabletiyle piyasaya girmesi pazarı ısıtacak. Ancak asıl rekabet Windows 8 ve Intel Clover Trail platformunun beklendiği 2012 ikinci yarısında iPad 4'ün piyasaya girişiyle yaşanacak.





9.7 inçlik iPad 4 gelişmiş donanım özellikleriyle piyasadaki diğer rakipleriyle sıkı bir rekabete girecek.





Mart ayına yakınlaştıkça gittikçe yoğunlaşan yeni iPad dedikoduları ne kadar gerçeği yansıtıyor bilemiyoruz. Ancak yeni iPad modelinde A6 işlemci ve Full HD ekran olması gerektiğini tüm otoriteler ısrarla belirtiyor. Ayrıca yeni iPad modeli çıktığında iPad 2 modelinin fiyatının indirime girmesi kaçınılmaz. Ancak iPhone 4S çıkışından sonra çok yüksek miktarlarda iPhone 4 modeli satılmamıştı. iPad 2'de de aynı süreç yaşanacaktır.