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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple Mart ayında iPad 3, Ekim ayında iPad 4 modelini piyasaya sürebilir

7 yıl
12,2b
1
107
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın Mart ayında tanıtması beklenen yeni iPad modeli için son dönemlerde pek çok iddia ortaya atılıyor. Farklı kaynaklardan gelen iddialar birbirini tutmasa da genelde Asyalı tedarik zinciri firmaların nabzını tutan DigiTimes bu iddiaların kaynağını oluşturuyor. Aksi görüşler olsa da site halen Apple'ın iki farklı iPad modelini 2012 yılında piyasaya süreceğinde ısrarcı.

Tayvanlı bileşen tedarikçisi kaynaklarına dayanarak haber yapan siteye göre iPad 3 Full HD ekranla Mart ayında piyasada olacak. 1536 x 2048 piksel çözünürlüğündeki ekran daha uzun kullanım süresi sunan batarya ile desteklenirken diğer donanım özelliklerinde göze çarpan bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor. 

iPad 3'ün çıkışı iPad 2 fiyatlarını 399$'a düşüreceğinden Apple büyük bir avantaj elde edecek. Özellikle 300$-400$ aralığına konumlanan Sony, Motorola ve Samsung gibi devlerin tabletlerini rekabetin dışına itecek.

2012 ilk yarısında Google'ın da kendi tabletiyle piyasaya girmesi pazarı ısıtacak. Ancak asıl rekabet Windows 8 ve Intel Clover Trail platformunun beklendiği 2012 ikinci yarısında iPad 4'ün piyasaya girişiyle yaşanacak. 

9.7 inçlik iPad 4 gelişmiş donanım özellikleriyle piyasadaki diğer rakipleriyle sıkı bir rekabete girecek.

Mart ayına yakınlaştıkça gittikçe yoğunlaşan yeni iPad dedikoduları ne kadar gerçeği yansıtıyor bilemiyoruz. Ancak yeni iPad modelinde A6 işlemci ve Full HD ekran olması gerektiğini tüm otoriteler ısrarla belirtiyor. Ayrıca yeni iPad modeli çıktığında iPad 2 modelinin fiyatının indirime girmesi kaçınılmaz. Ancak iPhone 4S çıkışından sonra çok yüksek miktarlarda iPhone 4 modeli satılmamıştı. iPad 2'de de aynı süreç yaşanacaktır.

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myhotyro 7 yıl en beğenilen
Yemeyin bizi. Martta iPad 3, Ekim'de iPad 4 çıkacakmış. Sırf haber olsun diye de işkembeden sallanmaz ki. Seneye Şubat-Mart gibi de iPad 4 çıkar. Son zamanlarda sırf laf olsun, sayfa dolsun diye çok fazla yalan yanlış haber yapmaya başladınız.
Yemeyin bizi. Martta iPad 3, Ekim'de iPad 4 çıkacakmış. Sırf haber olsun diye de işkembeden sallanmaz ki. Seneye Şubat-Mart gibi de iPad 4 çıkar. Son zamanlarda...
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5 Yanıt Yanıtla +37
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DH Misafiri 6 yıl
MORARDINIZ MI?
3 Yanıt Yanıtla +25
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FRUEHAUF 7 yıl
Mesut ÇEVİK geri dön seni çok seviyokkk nolur geri dönnnn youtu.be/...
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1 Avatar
Ciddi Kedii 6 yıl
bu haber altlarda kalmamalı ibretlik
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Kryphton 6 yıl
Daha cok kisi gorsun. SS arsivine eklendi :D
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Farrabi 6 yıl
O misafir kesin ekrem ve helal olsun bastan konuyu okudum resmen ibretlik olmus

Hangi "fail" mesaji alıntı yapsam bilemedim.bazı konuyu ve yazarı korumaya çalışan "garibanlar"a da helal olsun.şimdi gelsin gururla mesaj atsınlar, hedshot yiyen arkadaşlarda hala mesaj atıp kendilerini daha fazla rezil etmeseler onlar için iyi olur
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senersongur 6 yıl
Bol bol ve kısa aralıklarla yeni ürün sürsün Apple. Gelişim iyidir.
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Command.com 6 yıl
Kapağın da böylesi

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Wirm 6 yıl
Cok iyi HS yemis cogu kisi
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aftermath666 6 yıl
Oha lan bu nasıl hort:) yarıldım resmen
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swat882 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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mesona 6 yıl
Haber resmen seneyi özetlemiş.
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gerigelenadam 6 yıl
Sabaha gülerek başlamak
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mcff 6 yıl
dh yonetimine yakistirilan laflar icin ozur dilenecekmi acaba merak ediyorum
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Lee-on! 6 yıl
Yalnız DigiTimes 12'den vurmuş. Bundan sonra dikkate alırım haberlerini. Bildiğin piyasanın 11 aylık dönemini tahmin etmiş/duyum almış adamlar...

ekleme: Yorumları baştan bi'okudum da... Of çok fena olmuş...

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Celtic Warrior 6 yıl mcff
mcff

dh yonetimine yakistirilan laflar icin ozur dilenecekmi acaba merak ediyorum

Bir de o var. Adamlar resmen geleceği söylemiş. O zaman Mart'da iPad'de çıkabillir. Haziran'da iPhone 5S'de.
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momentmc 6 yıl
Ne demisler buyuk lokma ye ama buyuk laf etme


Gun gelir DH Misafiri boyle hortlatir
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oguzhantezel92 6 yıl
donanımhaber medyum memiş çıktı
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myfranco 6 yıl
Gayet mantıklı bir hortlatma
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