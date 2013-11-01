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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Mavericks'in Mail istemcisindeki sorunları gidermek için harekete geçti

6 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, Mavericks'in Mail istemcisindeki sorunları gidermek için harekete geçti
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Apple, kullanıcılardan gelen geri bildirimler neticesinde Mavericks'in Mail istemcisinde karşılaşılan sorunların giderilmesi için çalışmalara başladı.

Firma içerisinden alınan bilgilere göre Mail istemcisinin yeni sütümüylr birlikte kullanıcıların karşılaştığı Gmail hesaplarından mail gönderip alamama ve akıllı gelen kutularının görevlerini tam olarak yerine getirmesine engel olan sorunlar giderilecek ve istemcinin stabilitesi arttırılacak.

Şu anda yeni sürümü çalışanları ve AppleSeed kapsamındaki kullanıcıların kullanımına sunan Apple'ın kullanıcılardan mail istemcisinde özellikle test etmelerini istediği unsurlar şöyle:

  • Mail istemcisinin iCloud, Gmail ve Exhange hesapları başta olmak üzere mail hesaplarıyla kullanma
  • Mail gönderme
  • Okunan mailleri sunucu üzerindeki, ya da Mac'deki başka bir klasöre ya da akıllı klasörlerle taşıma
  • Çeşitli durumlarda mail silme Mail yazarken geri alma, taşıma ya da silme fonksiyonlarının kullanılması
  • Hem Hizmet sağlayıcısının internet sayfasından hem de Mail uygulamasından mailleri okundu / okunmadı olarak işaretleme ve bu kanalların senkronizasyonunu doğrulama

Şu an Apple çalışanları ve AppleSeed kapsamındaki kullanıcılar tarafından kullanılan 1822 derleme numaralı yeni Mail uygulamasının son kullanıcı için ne şekilde (OS X 10.9.1'le birlikte ya da bağımsız) ve ne zaman yayınlanacağı hakkında şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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DH Misafiri 6 yıl
Apple mailde mail kutunuzada okunmamış mail görünüyor ve yok edemiyorsanız , support.apple.com/... adresine girip , support.apple.com/... güncellemesini indirip kurunuz sorun çözülecektir.
Recep Aktan Hokkaömeroğlu
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dreampowder 6 yıl
Airmail kullanmaya başladım çok memnunum
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DH Misafiri 6 yıl
Selamlar, buraya macrumors'a ve apple destek bölümüne resimli bir şekilde yazdım. Bir önceki sürümde postalrın bilgisayara kayıt edilmemesi üzerine bir seçenek vardı. Bu sürümde niye yok diye! Önemsiz gibi gelebilir ama benim ki gibi toplamda 16 gb tutan bir mail alanı olan ve SSD kullanan birisi iseniz büyük problemdi! İsabet olmuş. Bilgi için teşekkürler..
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ogkasa 6 yıl
Apple ın bu huyunu çok seviyorum adamlar birşey yaptı mı kusursuza yakın yapmaya çalışıyorlar diğerleri de yarım yamalak çıkartıp sonradan düzeltmeye bile yeltenmiyorlar...
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