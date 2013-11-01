Apple, Mavericks'in Mail istemcisindeki sorunları gidermek için harekete geçti

Apple, kullanıcılardan gelen geri bildirimler neticesinde Mavericks'in Mail istemcisinde karşılaşılan sorunların giderilmesi için çalışmalara başladı.

Firma içerisinden alınan bilgilere göre Mail istemcisinin yeni sütümüylr birlikte kullanıcıların karşılaştığı Gmail hesaplarından mail gönderip alamama ve akıllı gelen kutularının görevlerini tam olarak yerine getirmesine engel olan sorunlar giderilecek ve istemcinin stabilitesi arttırılacak.

Şu anda yeni sürümü çalışanları ve AppleSeed kapsamındaki kullanıcıların kullanımına sunan Apple'ın kullanıcılardan mail istemcisinde özellikle test etmelerini istediği unsurlar şöyle:

Mail istemcisinin iCloud, Gmail ve Exhange hesapları başta olmak üzere mail hesaplarıyla kullanma

Mail gönderme

Okunan mailleri sunucu üzerindeki, ya da Mac'deki başka bir klasöre ya da akıllı klasörlerle taşıma

Çeşitli durumlarda mail silme Mail yazarken geri alma, taşıma ya da silme fonksiyonlarının kullanılması

Hem Hizmet sağlayıcısının internet sayfasından hem de Mail uygulamasından mailleri okundu / okunmadı olarak işaretleme ve bu kanalların senkronizasyonunu doğrulama

Şu an Apple çalışanları ve AppleSeed kapsamındaki kullanıcılar tarafından kullanılan 1822 derleme numaralı yeni Mail uygulamasının son kullanıcı için ne şekilde (OS X 10.9.1'le birlikte ya da bağımsız) ve ne zaman yayınlanacağı hakkında şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor.