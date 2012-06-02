Apple, MobileMe kullanıcılarına geçiş uyarısında bulundu





WWDC 2011’de Steve Jobs tarafından duyurulan iCloud ile birlikte Apple’ın daha önce kullanmış olduğu bulut tabanlı eş zamanlama sistemi MobileMe'nin yerini iCloud’a bırakacağı belli olmuştu.

http://www.macrumors.com/2012/06/01/apple-sending-out-30-day-reminders-for-mobileme-discontinuation/

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30 Haziranda servis dışı kalacak olan MobileMe sistemini hala kullananlar için Apple bir uyarı yayınladı. Uyarı, e-posta ve Apple’ın mobil cihazları üzerinden MobileMe kullanıcılarına gönderildi. Uyarıda MobileMe servisinin kullanım dışı kalacağı ve bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilenmemek için iCloud servisine geçiş yapılması gerektiği belirtildi. Servis değişikliği sonucunda MobileMe'deki tüm verilerin iCloud’a aktarılamayacağı da belirtildi. Aktarılamayan verilerin en dikkat çekenleri ise MobileMe galerisindeki fotoğraflar, iDisk üzerindeki dosyalar, me.com ve iWeb alan adı üzerinde yayınlanan web siteleri olarak sıralandı.MobileMe servislerinden yararlanıyorsanız ve iCloud servisine hala geçiş yapmadıysanız 30 Haziran tarihine kadar bu değişiklikten faydalanarak verilerinizi bilgisayarınız üzerinden yedekleyebilirsiniz. OS X Lion, iOS 5, Windows 7 ve Vista SP2 dışında bir işletim sistemi kullanıyorsanız, Apple e-posta üzerinden de iCloud'a geçiş yapma imkanı da sunuyor.