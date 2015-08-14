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Apple, NFC Forum organizasyonuna dahil oldu

3 yıl
1,5b
1
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple, NFC Forum organizasyonuna dahil oldu

Uzun yıllar yakın alan iletişimi NFC'den uzak duran ve cihazlarında yer vermeyen Apple, temassız ödeme sisteminin hayata geçmesiyle birlikte yeni nesil iPhone, iPad ve Apple Watch modellerinde bu teknolojiyi kullanmaya başlamıştı. Apple şimdi teknolojinin geliştirilmesi için çalışmalar yapacak. 

NFC ile ilgili teknolojiler geliştiren NFC Forum, Apple'ın organizasyona katıldığını ve yönetim kurulunda kendisine görev verildiğini açıkladı. Forum özellikle Apple'ın elindeki NFC patentlerinin yeni teknoloji geliştirme konusunda faydalı olacağına inanıyor. 

NFC Forum yönetim kurulu, organizasyonun karar verme mercii durumunda. Burada organizasyona organik üye olanlardan veya elindeki çeşitli imkanlarla organizasyona katkı yapan sponsor üyelerden seçim yapılıyor ve kurul oluşturuluyor. Kurul son gelişmeleri onaya açıp NFC standardına eklenmesini karara bağlıyor. 

NFC Forum 2004 yılında kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak hayata başlamıştı. Organizasyon içerisinde Google, Samsung, Intel, Sony, Broadcom, Visa, MasterCard, Nokia, ve Qualcomm gibi sponsor üyeler yer alıyor.  

http://appleinsider.com/articles/15/08/12/apple-joins-nfc-forum-will-help-shape-future-of-wireless-payments Yorum Yaz
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