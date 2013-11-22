Apple Online Store USA’de Sim-kilitsiz iPhone 5s satış devri başlıyor

Haber Editörü
Bugüne kadar AOS üzerinden sim kilitsiz iPhone satışını sadece T-Mobile sim kartıyla birlikte gerçekleştiren Apple; bugünden itibaren tüketicilere sim kartsız, direkt olarak iPhone 5s’i satın alabilme imkanı veriyor. Fiyatlarda herhangi bir değişim söz konusu değil; yani 16/32/64GB’lık modellerin satış fiyatları sırasıyla 649/749/849 dolar iken; gönderim süresi 1-2 hafta olarak belirtiliyor.
Öte yandan sim kilitsiz iPhone’lar ABD içerisinde Apple Store’lardan fiziksel olarak satın alınabilmekte.
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32gb-1500 tl
64gb-1700 tl
Bu fiyatlardan Türkiye'de satışta olduğunu bir hayal etsenize (ama sadece hayal edin)..