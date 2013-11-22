Apple Online Store USA’de Sim-kilitsiz iPhone 5s satış devri başlıyor

Bugüne kadar AOS USA üzerinden direkt "sim kilitsiz" adı altında iPhone satışı gerçekleştirmeyen Apple, iPhone 5s ile birlikte bu durumu değiştirerek ABD’de faaliyet gösteren Online Store’dan sim kilitsiz iPhone 5s satışına resmi olarak başladı.

Bugüne kadar AOS üzerinden sim kilitsiz iPhone satışını sadece T-Mobile sim kartıyla birlikte gerçekleştiren Apple; bugünden itibaren tüketicilere sim kartsız, direkt olarak iPhone 5s’i satın alabilme imkanı veriyor. Fiyatlarda herhangi bir değişim söz konusu değil; yani 16/32/64GB’lık modellerin satış fiyatları sırasıyla 649/749/849 dolar iken; gönderim süresi 1-2 hafta olarak belirtiliyor.

Öte yandan sim kilitsiz iPhone’lar ABD içerisinde Apple Store’lardan fiziksel olarak satın alınabilmekte.