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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple Online Store USA’de Sim-kilitsiz iPhone 5s satış devri başlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple Online Store USA’de Sim-kilitsiz iPhone 5s satış devri başlıyor
Bugüne kadar AOS USA üzerinden direkt "sim kilitsiz" adı altında iPhone satışı gerçekleştirmeyen Apple, iPhone 5s ile birlikte bu durumu değiştirerek ABD’de faaliyet gösteren Online Store’dan sim kilitsiz iPhone 5s satışına resmi olarak başladı.

Bugüne kadar AOS üzerinden sim kilitsiz iPhone satışını sadece T-Mobile sim kartıyla birlikte gerçekleştiren Apple; bugünden itibaren tüketicilere sim kartsız, direkt olarak iPhone 5s’i satın alabilme imkanı veriyor. Fiyatlarda herhangi bir değişim söz konusu değil; yani  16/32/64GB’lık modellerin satış fiyatları sırasıyla 649/749/849 dolar iken; gönderim süresi 1-2 hafta olarak belirtiliyor.

Öte yandan sim kilitsiz iPhone’lar ABD içerisinde Apple Store’lardan fiziksel olarak satın alınabilmekte.

Apple Online Store USA’de Sim-kilitsiz iPhone 5s satış devri başlıyor

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General. 6 yıl en beğenilen
ABD'de yaşamak varmış 2150tl lik cihaz orda 1300tl gelirleri bizi 10'a katlıyor ama biz onlardan daha pahalıya alıyoruz Böyle adaletin taaaaa.
2 Yanıt Yanıtla +43
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haqy 6 yıl
16gb-1300 tl
32gb-1500 tl
64gb-1700 tl
Bu fiyatlardan Türkiye'de satışta olduğunu bir hayal etsenize (ama sadece hayal edin)..
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12 Angry Men 6 yıl
Türk parasının değeri çok düşük ondan bu kadar pahalı, tabii vergiside var, hak edildiginiz gibi yönetılırsınız dıye bir söz vardır.
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gc665 5 yıl
Aldım gelıyor...
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Node 6 yıl
ABD'de 649$ bizde 1000$.
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teknokaptan 6 yıl
Yorum yazmistim ama silinmis
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teknokaptan 6 yıl
ni hayet amerikadan alinan sim kilitli telefonlari bundan sonra sim kilitsiz temin edicekler bu gelisme icin apple tebrik etmek gerek. bu sekilde insanlarin cebinde para kalmis olucak.
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teknokaptan 6 yıl
ben amerikada yasiyorum yorumlariniza bakiyorumda davulun sesi uzaktan hos geliyo demekki.tabikide bazi konularda yorumlariniz dogru ama abd yasayan biri olarak sunu diyebilirim kurallara uydugun surece'ki biz turkuz kurallar bizim icin yapilmamis :) neyse calistigin surece evet kuzu kuzu yasarsin.burda hasta olmucaksin yoksa yandin saglik cok pahali.komsuluk yok.araban olsun hiz yap hemen mahkemeye gidiyon hele birde sarhos yakalan yandin hapse atiyolar.bir tane is yetmiyo burda yasamak icin 2 iste calismak gerekiyo.atalarimizin dedigi gibi, ulasilan her hedef elbet bigun yitiriyor degerini .evet burda yasamak turkiyeden iyi azda para kazansan burda insan gibi yasiyosun,sistem oturmus. turkiye gibi zir pirt kanun yasa cikmiyo.evet buraninda illalah dedirten yonleri var.neyse iyisiyle kotusuyle yasiyoruz.anlatilcak yasanicak o kadar sey varki hayat yetmiyor arkadaslar.ama inanin dogup buyudugun yer gibisi yok o sicaklik o mahallen ailen arkadslarin,cok farkli bir duygu,tabi simdilerde kimse kimseye selam vermez olmus.ama ben inaniyorumki halen hal hatir soran bir birbirleriyle baglari guclu olan insanlar vardir.sahsi olarak dusuncem paran varsa turkiye yasanilcak yer eyer paran yoksa benim gibi asgari ucretle turkiyede yillarca surunduysen amerika benim icin yasanilcak yer..
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Salvation27 6 yıl
web101 kullanıcının dediği gibi ise abd vatandaşının geliri bizi 10 a katlıyorsa.
şu demek oluyor. bizim ortakama maaş 1300 TL olarak hesap edelim.
abd vatandaşı 10.000 desek.
telefon aylığın 10da 1.5 ğu oluyorki olması gereken fiyat böyle.
bizdede 10da 1.5 olsa fiyat 200 TL ortalama fiyat demektir.
zaten 1300 tl maaş al kira öde fatura matura derken kalırsa elinde 100-200 tl arası bişey kalır.
bu yorum işi acayip bişey hee. sohbet eder gibi herkes fikrini söylüyor iyi bişey tabi arada ortalık kızışıyor. neyse konuyu biyere bağlayamadım daha.. :)
telefonun olması gereken fiyat bence 64 gb bile en fazla 750 TL olması gerek alınabilmesi için.. yada biz hiç almayalım hep zenginler alsın. telefon incelemesi filanda hep zenginler baksın. olması gereken bu. orta gelirli bir adam telefon almasın. hep zengin alsın. zaten onlara yapılıyor ama daha çok fakirler alıyor..
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DaRKFoRCeS 6 yıl
Yabancılar teknoloji üretirken biz ise sorun üretiyoruz farkımız bu.Birlik olsak vergi olmaz.Bireysel olunca her zaman olur.Şikayet etmenin hiç bir anlamı yok.Böyle gelmiş böyle gider.Şu forumda beğendiğim olay azda olsa bilinçli insan görmek güzel.
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suvari25 6 yıl
Yorumlara bakıyorum da herkes isyanda. yok o fiyatların burda olduğunu hayal edinler, yok iPhone'lar bizde de ucuz olsunlar falan.
Ne bu iPhone aşkı bilmiyorum. Olmayı versin en son nesil iPhone'nunuz. Büyük resimi düşünün azıcık. bu kadar cep telefonu satılması ülkemize nasıl zarar veriyor kaç kişi biliyor acaba? Dünya kadar döviz çıkışı yaşanıyor ülkeden ve o çıkan dövizler bir şekilde geri gelmesi gerekiyor yoksa elinizdeki TÜRK LİRASI nın değeri yerlerde sürünür.
Hatta iPhonelardan vergi alınmasın. Apple a KAPİTULASYON verelim. Çok güzel olur ucuz ucuz alırız iPhoneları
Ama yok siz ucuz iPhone alabilin, Apple çuvalla para kazansın, biz ülke olarak iPhone kemirmeye başlayalım.
Lütfen artık biraz bilinç kazanalım. Ülkenizin durumlarını düşünerek hareket edelim. 2150 lirayı rahat verebilenler alsın iPhonelarını. Ama 2-3 maaş verip bir telefon almak çok zararlı yapmayın. O iphonelar 1300 lira olursa o daha da zararlı. İyice önünü alamayız olayın.
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Master_Evil 6 yıl
buraya da gelir o cihazlar
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ergenius 6 yıl
yanlız %7-10 arasında vergi var yanılmıyorsam 16gb model yaklaşık max. 1430 liraya gelir yine de çok iyi
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Gl4dius 6 yıl
haqy
16gb-1300 tl32gb-1500 tl64gb-1700 tlBu fiyatlardan Türkiyede satışta olduğunu bir hayal etsenize (ama sadece hayal edin)..

adamlar iphone u tamamen türkiyede üretmeye başlarlar 1300 liraya satılırsa :D 24 saatde 5465465123 adet satılır :d millet çoluğuna çocuğuna akrabasına teyzesine halasına kim var kim yoksa alır apple 48 saat içinde Türkiye'ye fabrika kurar seri üretime geçer Türkiye de :D sadece hayal ettim bunlar geldi aklıma
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