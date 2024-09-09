Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 16 öncesinde Apple Store kapandı! Zam gelebilir

    Apple'ın çevrimiçi mağazası Apple Store, yaklaşan "It's Glowtime" etkinliği öncesinde geleneksel olarak kapatıldı. App Store’un Türkiye’de yeni zamlar ile birlikte açılması bekleniyor.
    iPhone 16 öncesinde Apple Store kapandı! Zam geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple, bu gece Türkiye saati ile 20:00’da düzenleyeceği "It's Glowtime" adındaki iPhone 16 tanıtım etkinliği öncesinde çevrimiçi mağazası Apple Store’u kapattı. Firma, “Hemen döneceğiz. Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.” bildirimini yayınlarken Apple’ın Türkiye’deki iPhone ve ürünlerine zam yapması bekleniyor.

    Tüm Apple ürünleri için zam yolda

    Apple, her etkinlik öncesinde olduğu gibi Apple Store’u bakıma aldı. Normal şartlarda ABD ve Avrupa’da Apple Store’u bakıma girmesi yeni ürünlerin ekleneceğine işaret etse de Türkiye’de bu, genellikle fiyatların güncellenmesi anlamına geliyor. Bu bağlamda It's Glowtime etkinliği sonrasında açılacak olan Apple Store’da zamlı fiyatların görünmesi bekleniyor.

    Apple, uzunca bir süredir zam yapmadı

    Apple, Türkiye’de son olarak 4 Mart 2024 tarihinde zam yapmıştı. Ondan bir önceki zam ise 1 aralık 2023’te yapılmıştı. Bu iki tarihteki kurlar sırasıyla 31.53 TL ve 28.90 TL olarak gerçekleşmişti. Mart ayındaki zam sonrasında en ucuz iPhone 15, 53.999 TL’den 58.499 TL’ye yükselmişti. Bu arada güncel dolar kuru ise 34.05 TL seviyesinde bulunuyor. Yani son zamma göre kur, yüzde 8 oranında yükselmiş durumda.

    Apple’ın bugün uygulaması beklenen zammının sadece iPhone’ları değil aynı zamanda diğer çoğu ürününü de kapsaması bekleniyor. Dolayısıyla Apple Watch, iPad, Macbook ve diğer ürünlerinde de fiyat artışı yaşanabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    vvpfocusqvv +29 Mütercim Bey +16 12 Angry Men +15 4S14N_HUNT3R +12 hEro_ +10 the flying dutchman +9 dr20mouse +7 msegmx +7 BZTRL +6 headhunter +6
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    109 Kişi Okuyor (24 Üye, 85 Misafir) 34 Masaüstü 75 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1793 kez okundu.
    7 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    apple store, zam ve
    5 etiket daha iPhone 16 Teknoloji Haberleri Apple iPad Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı345b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    klima gazı zehirler mi vodafone mu turkcell mi midea klima yorum volvo xc90 2.4 d5 yorum jack daniels cola

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Omix X3
    Omix X3
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15 B12MO-814XTR
    MSI MODERN 15 B12MO-814XTR
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız