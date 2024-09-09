iPhone 16 öncesinde Apple Store kapandı! Zam gelebilir

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Tam Boyutta Gör Apple, bu gece Türkiye saati ile 20:00’da düzenleyeceği "It's Glowtime" adındaki iPhone 16 tanıtım etkinliği öncesinde çevrimiçi mağazası Apple Store’u kapattı. Firma, “Hemen döneceğiz. Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.” bildirimini yayınlarken Apple’ın Türkiye’deki iPhone ve ürünlerine zam yapması bekleniyor.

Tüm Apple ürünleri için zam yolda

Apple, her etkinlik öncesinde olduğu gibi Apple Store’u bakıma aldı. Normal şartlarda ABD ve Avrupa’da Apple Store’u bakıma girmesi yeni ürünlerin ekleneceğine işaret etse de Türkiye’de bu, genellikle fiyatların güncellenmesi anlamına geliyor. Bu bağlamda It's Glowtime etkinliği sonrasında açılacak olan Apple Store’da zamlı fiyatların görünmesi bekleniyor.

Apple, uzunca bir süredir zam yapmadı

Apple, Türkiye’de son olarak 4 Mart 2024 tarihinde zam yapmıştı. Ondan bir önceki zam ise 1 aralık 2023’te yapılmıştı. Bu iki tarihteki kurlar sırasıyla 31.53 TL ve 28.90 TL olarak gerçekleşmişti. Mart ayındaki zam sonrasında en ucuz iPhone 15, 53.999 TL’den 58.499 TL’ye yükselmişti. Bu arada güncel dolar kuru ise 34.05 TL seviyesinde bulunuyor. Yani son zamma göre kur, yüzde 8 oranında yükselmiş durumda.

Apple, iPhone 16 ön siparişleri için büyük bir stok hazırladı 4 sa. önce eklendi

Apple’ın bugün uygulaması beklenen zammının sadece iPhone’ları değil aynı zamanda diğer çoğu ürününü de kapsaması bekleniyor. Dolayısıyla Apple Watch, iPad, Macbook ve diğer ürünlerinde de fiyat artışı yaşanabilir.

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iPhone 16 öncesinde Apple Store kapandı! Zam geliyor