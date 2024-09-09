iPhone 16 öncesinde Apple Store kapandı! Zam gelebilir

Tüm Apple ürünleri için zam yolda
Apple, her etkinlik öncesinde olduğu gibi Apple Store’u bakıma aldı. Normal şartlarda ABD ve Avrupa’da Apple Store’u bakıma girmesi yeni ürünlerin ekleneceğine işaret etse de Türkiye’de bu, genellikle fiyatların güncellenmesi anlamına geliyor. Bu bağlamda It's Glowtime etkinliği sonrasında açılacak olan Apple Store’da zamlı fiyatların görünmesi bekleniyor.
Apple, uzunca bir süredir zam yapmadı
Apple, Türkiye’de son olarak 4 Mart 2024 tarihinde zam yapmıştı. Ondan bir önceki zam ise 1 aralık 2023’te yapılmıştı. Bu iki tarihteki kurlar sırasıyla 31.53 TL ve 28.90 TL olarak gerçekleşmişti. Mart ayındaki zam sonrasında en ucuz iPhone 15, 53.999 TL’den 58.499 TL’ye yükselmişti. Bu arada güncel dolar kuru ise 34.05 TL seviyesinde bulunuyor. Yani son zamma göre kur, yüzde 8 oranında yükselmiş durumda.
Apple’ın bugün uygulaması beklenen zammının sadece iPhone’ları değil aynı zamanda diğer çoğu ürününü de kapsaması bekleniyor. Dolayısıyla Apple Watch, iPad, Macbook ve diğer ürünlerinde de fiyat artışı yaşanabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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