Apple, Personal Audio firmasına 8 milyon dolar tazminat ödeyecek

Haber Editörü
Apple ile başka bir teknoloji devi Samsung arasındaki Nisan ayında başlayan patent savaşı giderek şiddetlenirken, diğer bir taraftan Apple başka firmalara karşı olan davaları birer birer kaybediyor.
Geçtiğimiz hafta Amazon'a karşı açtığı uygulama mağazası isim hakkı davasını kaybeden Apple şimdi ise tazminata mahkum oldu.
Bu kez Apple'a karşı dava açan şirket Texas eyaleti Beaumont şehrinde faaliyet gösteren Personal Audio firması. Firma patent lisanslama işi ile uğraşıyor ve genelde müzik ile alakalı icatların patent hakkını satın alıyor.
Firma 2009 yılında Apple'ın iPod oynatma listelerinde kendisine ait "indirilebilir listeler" patentini ihlal ettiği iddiasıyla Lonestar eyalet mahkemesine 84 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı. Patent "içerisinde gezilebilir oynatma listeleri edinebilen, indirilmiş oynatma listeleri arasında ileri veya geri gidebilen bir müzik çalar" tanımını içeriyor.
Apple savunmasında bahse konu patenti ihlal edecek herhangi bir davranışta bulunmadığını belirtse de mahkeme bu itirazı reddetti ve Apple'ı 8 milyon dolar tazminata mahkum etti.
Apple geçen yıl iPod satışlarından 8 milyar dolar gelir elde etmişti. Davanın sonuçlanmasının ardından gözler aynı suçlamayla karşı karşıya olan Sirius XM, Coby ve Archos firmalarına çevrildi.
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nokia apple hangi kafayı yaşıyor bilinmez ama ikisininde sonunu batık şirketler manşetinde görebiliceğimizi tahmin ediyorum. 2 yıla kadar kalmaz zaten birisi sonye satar kendini öbürüde samsungun kuklası durumuna düşer vaziyet bunu gösteriyor :)
nokia batabılırdı ancak Mıcrosoft ıle anlastı. Applea da bırsey olacagını dusunmuyorm
17. yılımın içindeyim macintoshlarla bir şekilde haşır-neşiriz. Eski maclerin kaliteleri ve hızları yok şu anda. Apple batma korkusuyla ürünlerini eskilere göre allayıp-pullayıp, ancak herşeyin kalitesini düşürerek satıyor ve tek tabanca olmasının da avantajıyla çok para kazanıyor. Adamlar doymak bilmiyor.
Eskiden macintoshlarda kullanılan bileşenler PC'lerden çok farklıydı ve verdiğiniz parayı da hakediyordu ancak şu anda bildiğimiz PC'lerde kullanılan parçaların aynılarını kullanarak yine eskisi gibi yüksek fiyatlardan satmaya devam ediyorlar .
Nerede o 604e işlemcili power mac'ler. Yine eskiden Apple ürünlerini kullananlar ayrı bir kitleydi ve özeldiler (yani biz -eskiden), ancak ne zaman Apple, kendi kitlesini kaybetmek uğruna ürünlerini herkese yayacak şekilde yeni pazarlama politikaları ve ürün gamı geliştirdi, işte ondan sonra kalite düştü. Ben de bir karar verdim, beni satanı neden tutayım artık dedim ve kendime yeni bir macintosh almak yerine yeni bir PC topladım .
Bilmeyenler arkadaşlar için: Apple ürünlerinin şu anda diğer markalara kıyasla kaliteli olduklarına aldanmayın, eskiden bu kalite farkı çok daha fazlaydı...
+1
Önüne gelenin başvurusunu kabul eden patent kurumları oldukça bu haberlerde mahkemelerde bitmez.
Patent savaşlarının sonu iyi mi kötü mü olacak zaman gösterecek.
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