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Apple, Personal Audio firmasına 8 milyon dolar tazminat ödeyecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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iPod / iPod Touch
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple ile başka bir teknoloji devi Samsung arasındaki Nisan ayında başlayan patent savaşı giderek şiddetlenirken, diğer bir taraftan Apple başka firmalara karşı olan davaları birer birer kaybediyor.
Geçtiğimiz hafta Amazon'a karşı açtığı uygulama mağazası isim hakkı davasını kaybeden Apple şimdi ise tazminata mahkum oldu.
Bu kez Apple'a karşı dava açan şirket Texas eyaleti Beaumont şehrinde faaliyet gösteren Personal Audio firması. Firma patent lisanslama işi ile uğraşıyor ve genelde müzik ile alakalı icatların patent hakkını satın alıyor.
Firma 2009 yılında Apple'ın iPod oynatma listelerinde kendisine ait "indirilebilir listeler" patentini ihlal ettiği iddiasıyla Lonestar eyalet mahkemesine 84 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı. Patent "içerisinde gezilebilir oynatma listeleri edinebilen, indirilmiş oynatma listeleri arasında ileri veya geri gidebilen bir müzik çalar" tanımını içeriyor. 
Apple savunmasında bahse konu patenti ihlal edecek herhangi bir davranışta bulunmadığını belirtse de mahkeme bu itirazı reddetti ve Apple'ı 8 milyon dolar tazminata mahkum etti. 
Apple geçen yıl iPod satışlarından 8 milyar dolar gelir elde etmişti. Davanın sonuçlanmasının ardından gözler aynı suçlamayla karşı karşıya olan Sirius XM, Coby ve Archos firmalarına çevrildi. 


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kımyasal 8 yıl en beğenilen
demek apple kasasındaki o kadar parayı bu tazminatları ödemek için tutuyormuş :)
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silver021 8 yıl
samsungtanda zırnık çıkmaz sana bunlara. apple kendini batırıyor.
nokia apple hangi kafayı yaşıyor bilinmez ama ikisininde sonunu batık şirketler manşetinde görebiliceğimizi tahmin ediyorum. 2 yıla kadar kalmaz zaten birisi sonye satar kendini öbürüde samsungun kuklası durumuna düşer vaziyet bunu gösteriyor :)
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Zımparasız Pinokyo 8 yıl

silver021
samsungtanda zırnık çıkmaz sana bunlara. apple kendini batırıyor.
nokia apple hangi kafayı yaşıyor bilinmez ama ikisininde sonunu batık şirketler manşetinde görebiliceğimizi tahmin ediyorum. 2 yıla kadar kalmaz zaten birisi sonye satar kendini öbürüde samsungun kuklası durumuna düşer vaziyet bunu gösteriyor :)

nokia batabılırdı ancak Mıcrosoft ıle anlastı. Applea da bırsey olacagını dusunmuyorm
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bocekgrafik 8 yıl
O para Apple için çerez parası sadece.

17. yılımın içindeyim macintoshlarla bir şekilde haşır-neşiriz. Eski maclerin kaliteleri ve hızları yok şu anda. Apple batma korkusuyla ürünlerini eskilere göre allayıp-pullayıp, ancak herşeyin kalitesini düşürerek satıyor ve tek tabanca olmasının da avantajıyla çok para kazanıyor. Adamlar doymak bilmiyor.

Eskiden macintoshlarda kullanılan bileşenler PC'lerden çok farklıydı ve verdiğiniz parayı da hakediyordu ancak şu anda bildiğimiz PC'lerde kullanılan parçaların aynılarını kullanarak yine eskisi gibi yüksek fiyatlardan satmaya devam ediyorlar
.

Nerede o 604e işlemcili power mac'ler. Yine eskiden Apple ürünlerini kullananlar ayrı bir kitleydi ve özeldiler (yani biz
-eskiden), ancak ne zaman Apple, kendi kitlesini kaybetmek uğruna ürünlerini herkese yayacak şekilde yeni pazarlama politikaları ve ürün gamı geliştirdi, işte ondan sonra kalite düştü. Ben de bir karar verdim, beni satanı neden tutayım artık dedim ve kendime yeni bir macintosh almak yerine yeni bir PC topladım
.

Bilmeyenler arkadaşlar için: Apple ürünlerinin şu anda diğer markalara kıyasla kaliteli olduklarına aldanmayın, eskiden bu kalite farkı çok daha fazlaydı...
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zengier 8 yıl
Su haberlerde neden asil konu islenmez de magazni yani hep gundemde tutulur. haberi hazirlayn arkadaslar neden zahmet edip de ilgili patent hakkinda bir arastirma yapip habere eklemez. illa okuyucu mu neymis ya bu patent diye gidip arastirip haberin dogrulugunu yada yerindeligini degerlendirsin. nedir bu patent ? nasil bir teknolojiyi tanimlar? kim nasil ihlal etmistir? apple in baskalarina actigi muglak patent davalari gibi bir dava olmus. apple in acmasi ne kadar yanlis ise bu da o kadar haksiz gibi duruyor, tabii bu fikre ne yazikki asil onemli nokta olan patent konusu sadece 2 cumle ile anlatilmaya calistigi icin variyorum ben . ne yani baska bir makinede playlist olusturup kopyalamak bir dahi tarafindan dusunulup patentlenebilecek bir teknolji midir ? playlist kullanan her cihaz icin bu sorunlu bir patent degil mi o zaman?
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fuckulteli 8 yıl
Kasasında 60 Milyar doları var, tazminat 8 milyon dolar.. Haberleri bile olmamıştır.
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ezimuse 8 yıl
Bi yerden alırken bi yerden vermek zorundasın ticaret bu hızlı giden atın **** seyrek düşermiş :)
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Rainbow6 8 yıl
Adamlara bak yaw soganin cucugune bile patent aliyolar uretim duracak bu patent sacmaliklari yuzunden benim dusuncem temyize gider cunku acilan davada icadin adida mahkemenin kararida cok sacma geldi bana madem oyle neden simdiye kadar kullanmamislar yada diger firmalarinda kullanmalarini ve bu listeleme sisteminin standart hale gelmesini beklemisler apple falan neysede 8 milyona achros falan gibi firmalari etkiler
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theyapici 8 yıl
devede kulak diyorum
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The Catalyst 8 yıl theyapici
theyapici

devede kulak diyorum


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Turkforce 8 yıl
Sorun Apple'da değil. Sorun ABD'nin dünyayı sömürmek için kullandığı patent sisteminin sınırlarını çizememesinden dolayı herkesin düşünebileceği en basit şeylerin bile patent ile tescil edilmesi.
Önüne gelenin başvurusunu kabul eden patent kurumları oldukça bu haberlerde mahkemelerde bitmez.
Patent savaşlarının sonu iyi mi kötü mü olacak zaman gösterecek.
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kımyasal 8 yıl en beğenilen
demek apple kasasındaki o kadar parayı bu tazminatları ödemek için tutuyormuş :)
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manyakurt 8 yıl
Nokia, Amazon derken şimdi de bu... Ben apple'ı tokatlayıp tokatlayıp kenaraya koyuyorlar diyorum da kimse inanmıyor :D Şaka bir yana böyle burnunun sürtmesi iyi oluyor, yoksa ona kalsa her şeyin patentini(kendi bulmadıkları da dahil ! ) alıp tekel olmak en büyük hayelleri...
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1 HiT u DowN 8 yıl
bıktım şu patent şeylerinden.Çaldıysa apple ödesin tabi, ödemek zorunda.
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umutarslan.com 8 yıl
patent iyi bir şeydir.Belkide en iyisi ve iyi şeyler asla ölmez :D
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