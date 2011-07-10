Apple, Personal Audio firmasına 8 milyon dolar tazminat ödeyecek

Apple ile başka bir teknoloji devi Samsung arasındaki Nisan ayında başlayan patent savaşı giderek şiddetlenirken, diğer bir taraftan Apple başka firmalara karşı olan davaları birer birer kaybediyor.

Geçtiğimiz hafta Amazon'a karşı açtığı uygulama mağazası isim hakkı davasını kaybeden Apple şimdi ise tazminata mahkum oldu.

Bu kez Apple'a karşı dava açan şirket Texas eyaleti Beaumont şehrinde faaliyet gösteren Personal Audio firması. Firma patent lisanslama işi ile uğraşıyor ve genelde müzik ile alakalı icatların patent hakkını satın alıyor.

Firma 2009 yılında Apple'ın iPod oynatma listelerinde kendisine ait "indirilebilir listeler" patentini ihlal ettiği iddiasıyla Lonestar eyalet mahkemesine 84 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı. Patent "içerisinde gezilebilir oynatma listeleri edinebilen, indirilmiş oynatma listeleri arasında ileri veya geri gidebilen bir müzik çalar" tanımını içeriyor.

Apple savunmasında bahse konu patenti ihlal edecek herhangi bir davranışta bulunmadığını belirtse de mahkeme bu itirazı reddetti ve Apple'ı 8 milyon dolar tazminata mahkum etti.

Apple geçen yıl iPod satışlarından 8 milyar dolar gelir elde etmişti. Davanın sonuçlanmasının ardından gözler aynı suçlamayla karşı karşıya olan Sirius XM, Coby ve Archos firmalarına çevrildi.