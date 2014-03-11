Apple TV için yeni yazılım yayınlandı

Merakla beklenen iOS 7.1’i yayınlayan Apple, set üstü kutusu Apple TV’nin yazılımını 6.1 sürümüne yükselten güncellemeyi yayınladı.

Son Apple TV yazılım güncellemesi, kullanıcıların olmadığı için sıkça dert yandığı kanalları gizleyebilme özelliğine kavuşuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, Apple TV üzerinde kullanmadıkları kanalları, rahatlıkla menüden kaldırabiliyor ya da yerini değiştirebiliyor.

Bir kanalı gizlemek ya da yerini değiştirmek için; logosu üzerine gelip seçim tuşuna basılı tutun, tıpkı iOS’deki gibi öğeler hareketlenmeye başladıktan sonra kanalın yerini istediğiniz yere taşıyabilir ya da Play / Pause ile daha detaylı seçeneklere ulaşabilirsiniz.

Apple TV’nin yazılım güncellemesini Ayarlar / Genel menüsü altındaki “Yazılım Güncelleme” bölümünden yapabilirsiniz.