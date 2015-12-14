Apple TV platformuna her hafta 500’e yakın yeni uygulama yükleniyor

Açıklanan son rakamlara göre tvOS uygulama mağazasında an itibariyle 2624 uygulama indirilebilir durumda. AppFigures tarafından açıklanan istatistiklere göre bu büyüme ile Ocak ayında 5000, 2016 ilk çeyreği sonunda ise 10.000 uygulama barajı aşılmış olacak. tvOS platformuna her hafta 500’e yakın yeni uygulama yükleniyor.

Özellikle oyunların ve eğlence odaklı yazılımların ilgi çektiği tvOS uygulama mağazasında oyunların oranı %38 seviyesinde. Alışveriş kategorisinde ise şimdilik sadece 9 uygulama olması ise işin bir başka ironik yanı. Tüm uygulamalar içinde ücretsiz yazılımların ücretli olanlara oranı %39 seviyesinde gerçekleşiyor.

Store’a dair diğer ilginç rakamlar ise şöyle:

En popüler ilk 3 kategori oyun, eğlence ve eğitim

Mağazaya uygulama gönderilebilecek 20 kateogri var ancak şimdilik sadece 7 tanesi aktif durumda

Uygulamaların %61’i ücretsiz

Ücretli uygulamaların %85’i 1 Dolar ile 3 Dolar arasında

50 uygulamanın 28’i eğlence kategorisi altında

En popüler 50 uygulamadan sadece 8 tanesi oyun

http://blog.appfigures.com

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iOS’u evlerimizdeki televizyonlara kadar yerleştiren Apple TV platformuna ilgi hızlı artıyor. Ülkemizdeki yerel şirketlerin de ciddi anlamda ilgi gösterdiği tvOS uygulama mağazasına her geçen gün yepyeni Türk yapımı içerikler yüklenmeye devam ediliyor.Apple 2008 yılında AppStore’u ilk açtığında 500 uygulama vardı. Altı ayın sonunda ise ulaşılan rakam 15.000 uygulama ve 500 Milyon indirme seviyesine ulaşmıştı. Apple TV tarafında da rakamlar şimdilik artış eğiliminde ve geliştiriciler her geçen yeni uygulamaları kullanıcılara sunmaya devam ediyor.Geliştiricilerin 100 Dolar ödeyerek uygulama yükleyebildiği Apple TV mağazasına iTunes Connect erişimi olan eski kullanıcılar da yükleme yapabiliyor. Yani Apple TV için ayrıca bir yıllık geliştirici aboneliği ödemek şart değil.