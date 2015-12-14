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Apple TV platformuna her hafta 500’e yakın yeni uygulama yükleniyor

Tüketicilerle buluşmasının üzerinden bir aydan fazla zaman geçen Apple TV platformu güçlenmeye devam ediyor. İşte tvOS’a, Apple TV’ye ve uygulama mağazasına ilişkin ilgi çekici rakamlar:
3 yıl
4,1b
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5
Televizyonlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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iOS’u evlerimizdeki televizyonlara kadar yerleştiren Apple TV platformuna ilgi hızlı artıyor. Ülkemizdeki yerel şirketlerin de ciddi anlamda ilgi gösterdiği tvOS uygulama mağazasına her geçen gün yepyeni Türk yapımı içerikler yüklenmeye devam ediliyor.

Açıklanan son rakamlara göre tvOS uygulama mağazasında an itibariyle 2624 uygulama indirilebilir durumda. AppFigures tarafından açıklanan istatistiklere göre bu büyüme ile Ocak ayında 5000, 2016 ilk çeyreği sonunda ise 10.000 uygulama barajı aşılmış olacak. tvOS platformuna her hafta 500’e yakın yeni uygulama yükleniyor.
Apple TV platformuna her hafta 500’e yakın yeni uygulama yükleniyor
 

Apple 2008 yılında AppStore’u ilk açtığında 500 uygulama vardı. Altı ayın sonunda ise ulaşılan rakam 15.000 uygulama ve 500 Milyon indirme seviyesine ulaşmıştı. Apple TV tarafında da rakamlar şimdilik artış eğiliminde ve geliştiriciler her geçen yeni uygulamaları kullanıcılara sunmaya devam ediyor.

Özellikle oyunların ve eğlence odaklı yazılımların ilgi çektiği tvOS uygulama mağazasında oyunların oranı %38 seviyesinde. Alışveriş kategorisinde ise şimdilik sadece 9 uygulama olması ise işin bir başka ironik yanı. Tüm uygulamalar içinde ücretsiz yazılımların ücretli olanlara oranı %39 seviyesinde gerçekleşiyor.
Apple TV platformuna her hafta 500’e yakın yeni uygulama yükleniyor
 
Store’a dair diğer ilginç rakamlar ise şöyle:
  • En popüler ilk 3 kategori oyun, eğlence ve eğitim
  • Mağazaya uygulama gönderilebilecek 20 kateogri var ancak şimdilik sadece 7 tanesi aktif durumda
  • Uygulamaların %61’i ücretsiz
  • Ücretli uygulamaların %85’i 1 Dolar ile 3 Dolar arasında
  • 50 uygulamanın 28’i eğlence kategorisi altında
  • En popüler 50 uygulamadan sadece 8 tanesi oyun
Geliştiricilerin 100 Dolar ödeyerek uygulama yükleyebildiği Apple TV mağazasına iTunes Connect erişimi olan eski kullanıcılar da yükleme yapabiliyor. Yani Apple TV için ayrıca bir yıllık geliştirici aboneliği ödemek şart değil. 

http://blog.appfigures.com Yorum Yaz
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umut_baris 3 yıl
Uygulama yazmayı bilenler yazmıştır hep. Çöplüğe döner o market böyle giderse.

Her sitenin veya platformun uygulamasını çıkartmak yerine adam gibi bir tarayıcı koyardım ben olsam.

Smart tv lerde de uygulama çok ama kaçı kullanışlı? Tarayıcılar desen hata veriyor her türlü.
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Huysuz İhtiyar 3 yıl
- tvOS uygulamalarını iTunes üzerinden yönetebilmek istiyoruz.
- Private listening istiyoruz
- Spotify istiyoruz
- Uygulamalar için dahili veri depolama desteği istiyoruz
- Mubi.com uygulaması istiyoruz
...
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ahmet. 3 yıl Huysuz İhtiyar
Spotify büyük eksiklik Apple Music işi olmasa ilk işbirliği yapacakları Spotify olurdu kesin.
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Seyrim 3 yıl
Bir çoğu çöp..
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salvo 3 yıl
Geliyor da biz bunları göremiyoruz maalesef. Apple'ın absürd store düzeni sağ olsun.
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