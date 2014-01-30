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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple TV, sınıf atladı; artık Apple için "hobi" değil

5 yıl
10,1b
1
30
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple TV, sınıf atladı; artık Apple için

Uzun yıllardır Apple yöneticileri tarafından “hobi” olarak değerlendirilen Apple TV, firmanın gözünde artık iPod, iPad, iPhone ve Mac ile aynı statüde.

Sevgililer günü için Apple Online Store’da yapılan güncelleme sonrasında mağazayı ziyaret edenler farklı bir menü ile karşılaştılar. Daha öncesinde Apple, Online Store’un üst menüsünde “Mac Satın Al”, “iPad Satın Al”, “iPhone Satın Al” ve “iPod Satın Al” seçeneklerine yer veriyordu. Ancak son güncelleme ile birlikte bu dört ürünün yanına “Apple TV Satın Al” seçeneği de eklendi.

Bilmeyenler için hatırlatalım; daha öncesinde Apple TV, iPod’lar içerisinde aksesuar olarak öne çıkartılıyordu. Apple’ın son hamlesi aslında Apple TV’nin firmanın hobisi olmaktan çıktığının ve artık daha fazla öne çıkartılacağının habercisinden başka bir şey değil.

Bilindiği gibi Apple TV, şimdilik yerleşik uygulamalarındaki veya iTunes’dan satın alınan / kiralanan içerikler ile iCihazlar’daki içeriklerin oynatılmasına imkan sunuyor. Ancak firmaya yakın isimler Apple TV’nin çok yakında daha fazlasını sunan bir set üstü kutusu haline geleceği konusunda hem fikir.

Bu iddialardan en çok öne çıkan oyun desteği. İddiaya göre Apple TV, çok yakın zamanda alacağı yeni bir yazılım güncellemesi ile iOS oyunlarını oynatabilecek. Kontrol konusunda ise iCihazlar’ın kullanılabileceği düşünülüyor.

Bir diğer iddia ise Apple TV’nin televizyonlarımızın yanında yer alan set üstü kutularının yerini alacağı konusunda. Eğer iddia doğru çıkarsa kullanıcılar TV izlemek için ek bir set üstü kutusu kullanmak zorunda kalmayacaklar, direkt Apple TV’yi televizyonlarına bağlamaları yetecek. Apple’ın bu doğrultuda birçok TV yayını yapan şirket ile masaya oturduğu iddia ediliyor. Elbette bu “muhtemel” özelliği ülkemizde hemen kullanabilmek kolay gözükmüyor.

Bu iddiaların yanı sıra 9to5Mac’in son kaynakları ise Apple’ın, Apple TV + AirPort Extreme hibriti bir ürün üzerinde çalışmalar yaptığını belirtiyor. Çalışmaların geliştirme aşamasında olduğunu belirten kaynaklar, Apple TV ile 802.11ac kablosuz router’ının birleşmesiyle Apple TV’nin streaming konusunda çok güçlü bir yeteneğe sahip olacağını ifade ediyor. 9to5Mac’in kaynaklarının bugüne kadar ortaya attıkları iddiaların çok büyük bir bölümünün doğru çıktığı düşünüldüğünde, Apple TV + AirPort Extreme iddiasına itibar edilmesi doğru duruyor.

Elbette konu Apple TV olduğunda, gerçek bir TV setinden bahsetmeden olmaz. Birçok analiste ve çeşitli kaynaklara göre Apple, kendi logosunu taşıyan bir TV yaparak daha gelişmiş ve akıllı Apple TV ile kullanıcıların karşısına çıkma planları yapıyor.  Aslında bunu iddia olarak değerlendirmek çok doğru değil. Çünkü Steve Jobs, biyografi kitabının yazımı esnasında televizyon konusundaki fikirlerini yazar Walter Isaacson ile paylaştığı biliniyor. Walter Isaacson ise hala geliştirme aşamasında bir proje olduğu için kitapta televizyon konusunda sadece şu cümleye yer vermekle yetinmişti:

Kullanıcılar artık DVD oynatıcılar ve kablo televizyon kanalları için karmaşık uzaktan kumandalarla uğraşmalarına gerek kalmayacak. “Hayal edebileceğin en basit kullanıcı arayüzüne sahip olacak. Nasıl yapacağımı sonunda buldum.”

Kısacası, ilerleyen dönemlerde Apple TV ismini tüm teknoloji dünyasında daha sık duyacağız. 


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carman1tr 5 yıl en beğenilen kımyasal
kımyasal
Alman televizyon üreticisi Loewe satın alma haberi vardı bir aralar.Eğer üretirlerse kaba tabirle ''Peynir ekmek'' gibi satarlar.Zati millet ego kasmaya meyilli,komşulara ''Apple TVim var'' havadan geçilmez.

Yanlışınız var. Apple kullanmak ego kasmak değil, daha az sorun yaşayıp daha az baş ağrısı çekmek demek.

Evimde samsung smart TV var ama aldigima pişmanım. Smart menü yavaş çalışır, durup dururken wifi görmez olur. Servis çağırırim adam fabrika ayarına çevirmeye para ister kavga gürültü evden yollarım. Birde pişkin pişkin sen bu televizyonu neden guncelliyorsun der. Televizyon bir süre sonra tekrar wifi görmemeye başlar. Tekrar reset atarım ayarladığım kanal listesi silinir!! En sonunda lanet olsun derim ve wifi bağlantıyı kapatır kablolu bağlarım!!! Bunun için modemi oturma odasına taşırım.
Piyasanın kralı samsung tv bunları yaşatır. Ama apple televizyon yapsın böyle saçma sapan sorunlar yaşamazsın. Apple bu yüzden tercih sebebi. Ego kasma falan değil.
kımyasalAlman televizyon üreticisi Loewe satın alma haberi vardı bir aralar.Eğer üretirlerse kaba tabirle ''Peynir ekmek'' gibi satarlar.Zati...
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4 Yanıt Yanıtla +37
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kımyasal 5 yıl
Alman televizyon üreticisi Loewe satın alma haberi vardı bir aralar.Eğer üretirlerse kaba tabirle ''Peynir ekmek'' gibi satarlar.Zati millet ego kasmaya meyilli,komşulara ''Apple TVim var'' havadan geçilmez.
Alman televizyon üreticisi Loewe satın alma haberi vardı bir aralar.Eğer üretirlerse kaba tabirle ''Peynir ekmek'' gibi satarlar.Zati millet ego kasmaya meyill...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Götterfunken 5 yıl
Geç bile kalındı

Apple yüzünden ben de dahil herkes Chromecast aldık.
Belki gelecekte alırım
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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
"Apple el attigi her alana ceki duzen vermis, kullanici dostu yenilikler getirmis, dolayisiyla girdigi sektore yon vermistir."
Nasıl yani? Onun için mi gidip Intel ile anlaşma yaparak Power Serisi işlemcileri bıraktı, Bootcamp desteği verdi? Onun için mi yıllardır, Amerika dışında baskın olamayıp, sadece belli başlı sektörlerde kullanılır oldu?
Tamam bir iki konuda öncü olduğu söylenebilir belki ama kesinlikle sektöre çeki düzen verdiğini kabul etmiyorum.
Zamanında bir kere Mac için yardımımı istediler, makinenin başına oturdum ve bir daha elimi sürmedim.
Sonra bana da Macbook Pro verdiler; font uyuşmazlığı mı dersin, uygulama uyuşmazlığı mı, klavye uyuşmazlığı mı, fare mi hangi biriyle uğraşacağımı bilemedim (pencereden aşağı atmama az kaldı). Windows bile bu kadar karışık değil, hatta linux bile bu kadar karışık değil. Bir fare tıklaması bile bir acayip, tek tık mı çift tık mı yaptığı belli değil.
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turuncum 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
…(pencereden aşağı atmama az kaldı).
Kendini mi?
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xmasx 5 yıl
Bildigim kadarıyla Apple, tv (kutu olan degil) sektorune direk 4K lı tv`lerle girecek.. Ama zannetmiyorum Apple`nın yıllarını vermis bir Sony kadar olabilecegini.. Hele hele ilk jenarasyonlari cokta iyi olmaz . O yuzden kutu apple tv simdilik en mantiklisi ve ileride alacagım.
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Götterfunken 5 yıl
Eskiden Apple TV ye aksesuar muamelesi yapılırdı.Online store'da hdmi dönüştürücü ile aynı yerdeydi.
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Konungariket Sverige 5 yıl
açıkçası öle bişi olursa konsol satışları bile etkilenebilir bu jenarasyona apple tv güçsüz olabilir ama en azından sonraki nesilde bir ps2 görüntü kalitesinde oyun gösterse 2-3 jenarasyon sonunda ps3-ps4 seviyesine yaklaşabilir üstelik ios 7 ile kontrolcü desteğide gelmiş durumda ve hali hazırda yüzbinlerce ios oyunu var üstelik televizyonu akıllı hale getiriyor valla helal olsun apple
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atomcu 5 yıl
Apple için zaten herşey hobi
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Jacobıan 5 yıl
edit: ben çok yanlış anlamışım ama yinede fiyat olarak bir şey ifade etmez tr pazarında
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WB 5 yıl
Apple el attigi her alana ceki duzen vermis, kullanici dostu yenilikler getirmis, dolayisiyla girdigi sektore yon vermistir.
TV olayinda da benzer durum var, piyasayi domine eden 3-4 firmanin o kadar cok modeli var ki yeni bir TV alana kadar uzman olup cikiyorsunuz "mecburen".
Bende evimde LG smart TV kullaniyorum, gecen yilin modeli olmasina ragmen kullanim olarak insani cileden cikartiyor.
Apple'in bu konuya el atmasini acikcasi hararetle bekliyorum.
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EddyCue 5 yıl
airport extreme'e entegre edilecek dedikodulari var.
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giogo 5 yıl
Steve jobs cümlelerine bakarmısın.Şuan keşke burda olsaydıda hayallerini gerçekleştirebilseydi.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
biz hala tüplü
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ganja77 5 yıl
Çıkarsa hemen alırım
tasarım benim için çok önemli
apple tasarımı salonuma güzel uyacak
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