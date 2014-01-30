Apple TV, sınıf atladı; artık Apple için "hobi" değil

Uzun yıllardır Apple yöneticileri tarafından “hobi” olarak değerlendirilen Apple TV, firmanın gözünde artık iPod, iPad, iPhone ve Mac ile aynı statüde.

Sevgililer günü için Apple Online Store’da yapılan güncelleme sonrasında mağazayı ziyaret edenler farklı bir menü ile karşılaştılar. Daha öncesinde Apple, Online Store’un üst menüsünde “Mac Satın Al”, “iPad Satın Al”, “iPhone Satın Al” ve “iPod Satın Al” seçeneklerine yer veriyordu. Ancak son güncelleme ile birlikte bu dört ürünün yanına “Apple TV Satın Al” seçeneği de eklendi.

Bilmeyenler için hatırlatalım; daha öncesinde Apple TV, iPod’lar içerisinde aksesuar olarak öne çıkartılıyordu. Apple’ın son hamlesi aslında Apple TV’nin firmanın hobisi olmaktan çıktığının ve artık daha fazla öne çıkartılacağının habercisinden başka bir şey değil.

Bilindiği gibi Apple TV, şimdilik yerleşik uygulamalarındaki veya iTunes’dan satın alınan / kiralanan içerikler ile iCihazlar’daki içeriklerin oynatılmasına imkan sunuyor. Ancak firmaya yakın isimler Apple TV’nin çok yakında daha fazlasını sunan bir set üstü kutusu haline geleceği konusunda hem fikir.

Bu iddialardan en çok öne çıkan oyun desteği. İddiaya göre Apple TV, çok yakın zamanda alacağı yeni bir yazılım güncellemesi ile iOS oyunlarını oynatabilecek. Kontrol konusunda ise iCihazlar’ın kullanılabileceği düşünülüyor.

Bir diğer iddia ise Apple TV’nin televizyonlarımızın yanında yer alan set üstü kutularının yerini alacağı konusunda. Eğer iddia doğru çıkarsa kullanıcılar TV izlemek için ek bir set üstü kutusu kullanmak zorunda kalmayacaklar, direkt Apple TV’yi televizyonlarına bağlamaları yetecek. Apple’ın bu doğrultuda birçok TV yayını yapan şirket ile masaya oturduğu iddia ediliyor. Elbette bu “muhtemel” özelliği ülkemizde hemen kullanabilmek kolay gözükmüyor.

Bu iddiaların yanı sıra 9to5Mac’in son kaynakları ise Apple’ın, Apple TV + AirPort Extreme hibriti bir ürün üzerinde çalışmalar yaptığını belirtiyor. Çalışmaların geliştirme aşamasında olduğunu belirten kaynaklar, Apple TV ile 802.11ac kablosuz router’ının birleşmesiyle Apple TV’nin streaming konusunda çok güçlü bir yeteneğe sahip olacağını ifade ediyor. 9to5Mac’in kaynaklarının bugüne kadar ortaya attıkları iddiaların çok büyük bir bölümünün doğru çıktığı düşünüldüğünde, Apple TV + AirPort Extreme iddiasına itibar edilmesi doğru duruyor.

Elbette konu Apple TV olduğunda, gerçek bir TV setinden bahsetmeden olmaz. Birçok analiste ve çeşitli kaynaklara göre Apple, kendi logosunu taşıyan bir TV yaparak daha gelişmiş ve akıllı Apple TV ile kullanıcıların karşısına çıkma planları yapıyor. Aslında bunu iddia olarak değerlendirmek çok doğru değil. Çünkü Steve Jobs, biyografi kitabının yazımı esnasında televizyon konusundaki fikirlerini yazar Walter Isaacson ile paylaştığı biliniyor. Walter Isaacson ise hala geliştirme aşamasında bir proje olduğu için kitapta televizyon konusunda sadece şu cümleye yer vermekle yetinmişti:

Kullanıcılar artık DVD oynatıcılar ve kablo televizyon kanalları için karmaşık uzaktan kumandalarla uğraşmalarına gerek kalmayacak. “Hayal edebileceğin en basit kullanıcı arayüzüne sahip olacak. Nasıl yapacağımı sonunda buldum.”

Kısacası, ilerleyen dönemlerde Apple TV ismini tüm teknoloji dünyasında daha sık duyacağız.