Apple TV’deki ilk Türk yapımı oyun: Lumino!

1010! ve 1010! World’ün yapımcısı Türk oyun şirketi Gram Games, Apple TV için özel olarak geliştirdiği Lumino! adlı yeni oyununu duyurdu. Tüm dünyada 40 milyondan fazla oyuncuya ulaşan Gram Games, Lumino! ile Apple TV platformuna adım attı. Gram Games’in her cuma günü düzenlediği Prototype Day’de ortaya çıkan onlarca oyun fikri arasından seçilen Lumino!, 3 kişilik bir ekip tarafından 2 hafta gibi kısa bir süre içinde AppleTV’ye adapte edildi.

15 hamle hakkıyla başlanan oyunda amaç Apple TV kumandasıyla Lumino!’yu sağ, sol, yukarı ve aşağıya hareket ettirerek aynı renkteki sıralı ışık kürelerini toplamak. Ek hamle hakkı, bonus puanlar ve daha yüksek skor için aynı renkteki birden çok küreyi tek hamlede toplamak gerekiyor. Apple TV platformu için hazırlanan ilk Türk oyunu olan Lumino! bölüm ve zaman sınırı olmadan kesintisiz bir oyun deneyimi sunuyor.

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Basit ve çok eğlenceli bir bulmaca oyunu olan Lumino!’nun oyun mekaniği, Apple TV için özel olarak tasarlandı. Uzayın karanlığında kalan son ışık hüzmesi olan Lumino!’nun kontrol edildiği oyun, televizyonda çok şık gözüken sade bir tasarıma sahip.