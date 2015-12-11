Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple TV’deki ilk Türk yapımı oyun: Lumino!

Dördüncü nesil Apple TV'nin uygulama mağazası zenginleşmeye devam ediyor. Türk bankalarından, televizyon kanallarına kadar geniş bir yelpazede ilgi gören mağazaya ilk Türk yapımı oyun da yüklendi.
3 yıl
3,6b
1
3
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple TV’deki ilk Türk yapımı oyun: Lumino!
1010! ve 1010! World’ün yapımcısı Türk oyun şirketi Gram Games, Apple TV için özel olarak geliştirdiği Lumino! adlı yeni oyununu duyurdu. Tüm dünyada 40 milyondan fazla oyuncuya ulaşan Gram Games, Lumino! ile Apple TV platformuna adım attı. Gram Games’in her cuma günü düzenlediği Prototype Day’de ortaya çıkan onlarca oyun fikri arasından seçilen Lumino!, 3 kişilik bir ekip tarafından 2 hafta gibi kısa bir süre içinde AppleTV’ye adapte edildi.

Basit ve çok eğlenceli bir bulmaca oyunu olan Lumino!’nun oyun mekaniği, Apple TV için özel olarak tasarlandı. Uzayın karanlığında kalan son ışık hüzmesi olan Lumino!’nun kontrol edildiği oyun, televizyonda çok şık gözüken sade bir tasarıma sahip.

15 hamle hakkıyla başlanan oyunda amaç Apple TV kumandasıyla Lumino!’yu sağ, sol, yukarı ve aşağıya hareket ettirerek aynı renkteki sıralı ışık kürelerini toplamak. Ek hamle hakkı, bonus puanlar ve daha yüksek skor için aynı renkteki birden çok küreyi tek hamlede toplamak gerekiyor. Apple TV platformu için hazırlanan ilk Türk oyunu olan Lumino! bölüm ve zaman sınırı olmadan kesintisiz bir oyun deneyimi sunuyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Seyrim 3 yıl
İyi oyun sektöründe gelişme var. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
tv oyunlara göre iyi olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CodeMachine 3 yıl
çöp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Xiaomi dizüstü modeli ile ilgili iddialar artıyor 3 yıl iOS için Twitter'a önemli destek 3 yıl Microsoft, OneDrive kararı için geri adım attı 3 yıl AMD AM4 soketi için Mart ayı işaret ediliyor 3 yıl Huawei Mate 8 ile hiç kaybolmayacaksınız 3 yıl 2si1 "Gangsta" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Samsung Galaxy S7 serisi 4 farklı modele sahip olacak 3 yıl Google'ın güneş panellerinin verimliliğini ölçen projesi genişletiliyor 3 yıl Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, iPhone kılıflarını satışa sundu 3 yıl Sanal gerçeklik bu sefer sizi Kuzey Kore'ye davet ediyor 3 yıl X-Men: Apocalypse'in ilk fragmanı yayınlandı 3 yıl En hızlı web tarayıcı hangisi? 3 yıl Size kodlama öğretecek çok özel 8 web sitesi 3 yıl Galaxy S7 Plus'a ait olduğu iddia edilen render videosu sızdırıldı 3 yıl Bundle yılın en popüler haber kaynaklarını açıkladı 3 yıl Apple özelleştirilmiş grafik birimi geliştirmek istiyor 3 yıl AMD Freesync teknolojisi artık HDMI kablolarda 3 yıl Tokyo, drone yakalamak için drone kullanmaya başladı 3 yıl Lenovo ile montunuz projeksiyon ekranı oluyor 3 yıl Samsung'un tablet piyanosu dikkat çekiyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Apple TV’deki ilk Türk yapımı oyun: Lumino! Sonraki Cortana, Windows'un yeni ataşı olabilir 3 yıl Ford, elektrikli araçlara büyük yatırım yapıyor 3 yıl Playstation Plus üyeleri bu hafta sonu multiplayer oyunları ücretsiz oynayabilecek 3 yıl DJI, drone modelleri için termal kamerasını duyurdu 3 yıl Electronic Arts'dan E-Spor atılımı 3 yıl BTK’dan Twitter’a ceza: 150 Bin TL 3 yıl Yahoo Mail'e "Gmail" hesabı ekleyin 3 yıl Tumblr'ın iOS sürümüne "Live Photos" desteği 3 yıl Lookout Premium'u üç ay ücretsiz kullanın 3 yıl 10 000 mAh kapasiteli akıllı telefon satışa çıkıyor 3 yıl 73. Altın Küre Ödülleri için adaylar açıklandı 3 yıl Rayman Adventures'i denedik: Eski dost bildiğiniz gibi 3 yıl SwiftKey'den konuşma engelli kullanıcılara yönelik özel klavye 3 yıl Adore Max Office Racing Oyuncu Koltuğu incelemesi "Oyunculara özel" 3 yıl Uluslararası Uzay İstasyonu neden Dünya'ya bu kadar yakın? 3 yıl Ücretsiz müzik servisi Aurous mahkeme kararıyla kapatıldı 3 yıl GoPro kameralara Apple Watch desteği 3 yıl Apple Smart Battery Case kaç mAh bataryaya sahip? 3 yıl Linksys yönlendiricilerinde açık tespit edildi 3 yıl Windows Server 2016 lisans şartlarında büyük değişiklik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim