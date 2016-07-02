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Apple, Tidal’i satın almak için görüşüyor

Kulislerde dolaşan son haberlere bakılırsa Apple, ünlü sanatçı Jay-Z'nin sahibi olduğu müzik dinleme platformu Tidal'i satın alarak pazarda daha güçlü bir konuma gelmek istiyor.
2 yıl
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Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Teknoloji gündeminde dolaşan habere göre, online müzik dünyasında başta Spotify olmak üzere rakiplerinin bir adım gerisinde yer alan Apple’ın bu açığı Tidal ile kapatmak istediği iddia ediliyor. 2014 yılında Jay-Z tarafından yaklaşık 56 milyon dolara satın alınan ve -Rihanna, Beyonce, Drake ve Kanye West gibi- birçok ünlü sanatçıyla çeşitli atılımlar gerçekleştiren Tidal, her ne kadar üstün çaba gösterse de bir türlü istediği noktaya gelemedi.
1,411 Kbps seviyesinde FLAC veya Apple Lossless formatında yüksek kalitede müzik hizmeti veren platformun böylelikle rakiplerinden kolaylıkla sıyrıldığı ve Apple’ın da aslında tam da bu konuyla ilgilendiği belirtiliyor. Eğer Tidal satın alınırsa dünya çapında yaklaşık 11 milyonu aşkın ücretli üyesi bulunan Apple Music hem kendi safına çok daha fazla kişiyi çekecek hem de pazardaki yerini önemli oranda sağlamlaştıracak.
Şimdilik iddia niteliği taşıyan haberler hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Hatırlayacağınız üzere geride bıraktığımız Şubat ayında da Samsung’un Tidal ile ilgilendiği yazılmış ancak herhangi bir satış işlemi gerçekleşmemişti. 

http://www.wsj.com/articles/apple-in-talks-to-acquire-jay-zs-tidal-music-service-1467325314 Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
Dre den beats'i Gay Z den tidalı google gibi toplama yapıyor bunlarda.
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onbeskarakterli 2 yıl
Önce Android sürümündeki problemleri giderselerdi. Program çökmeden 3 sayfa ilerlenmiyor.
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umut_baris 2 yıl
Şu sıpotifay batsa keşke. Herkes gurme.
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clb12 2 yıl
Umarım fahiş fiyatta sunmazlar.
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Xtrud 2 yıl
Ses kalitesi bulaşır belki iyi olur...
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A.F.Y.D 2 yıl
Kapışma son hız devam ediyor, yakında iki marka olacak google vs apple
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bkaakco 2 yıl A.F.Y.D
Microsoft ve Facebook da azımsanacak gibi değil.
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