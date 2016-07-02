Apple, Tidal’i satın almak için görüşüyor

Teknoloji gündeminde dolaşan habere göre, online müzik dünyasında başta Spotify olmak üzere rakiplerinin bir adım gerisinde yer alan Apple’ın bu açığı Tidal ile kapatmak istediği iddia ediliyor. 2014 yılında Jay-Z tarafından yaklaşık 56 milyon dolara satın alınan ve -Rihanna, Beyonce, Drake ve Kanye West gibi- birçok ünlü sanatçıyla çeşitli atılımlar gerçekleştiren Tidal, her ne kadar üstün çaba gösterse de bir türlü istediği noktaya gelemedi.

1,411 Kbps seviyesinde FLAC veya Apple Lossless formatında yüksek kalitede müzik hizmeti veren platformun böylelikle rakiplerinden kolaylıkla sıyrıldığı ve Apple’ın da aslında tam da bu konuyla ilgilendiği belirtiliyor. Eğer Tidal satın alınırsa dünya çapında yaklaşık 11 milyonu aşkın ücretli üyesi bulunan Apple Music hem kendi safına çok daha fazla kişiyi çekecek hem de pazardaki yerini önemli oranda sağlamlaştıracak.

Şimdilik iddia niteliği taşıyan haberler hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Hatırlayacağınız üzere geride bıraktığımız Şubat ayında da Samsung’un Tidal ile ilgilendiği yazılmış ancak herhangi bir satış işlemi gerçekleşmemişti.

http://www.wsj.com/articles/apple-in-talks-to-acquire-jay-zs-tidal-music-service-1467325314