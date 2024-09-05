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    iOS 18 ile Apple Müzik uygulamasına gelecek yeni özellikler

    Apple Music, kullanıcıların yakın zamanda ruh haline uygun şarkılar arasında geçiş yapabildiği radyo istasyonlarına yenilerini ekledi. iOS 18 ile Apple Müzik uygulaması daha fazla özellik kazanacak.
    apple müzik iOS 18 yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iPhone 16 lansmanından sonra iOS 18 RC sürümünü yayınlaması bekleniyor. iOS 18 final sürümünü beklemek istemeyenler için tarih 9 Eylül. Bu iOS sürümü, Apple Intelligence’ı getirmeyecek olsa da Apple uygulamalarına yeni özellikler kazandıracak. Bunlardan biri de Apple Müzik uygulaması. Apple Music, iPad’lere özel tasarım değişikliğinin yanı sıra iPhone’lara birkaç yeni özellik getirecek.

    SharePlay abonelik gerektirmeyecek

    Paylaşımlı bir ortamda Apple Müzik dinlerken çalan şarkının kontrolünü arkadaşlarınız veya ailenizle paylaşabilmeniz gerekir. Ancak, SharePlay şu anda yalnızca kendi Apple Müzik aboneliği olan kullanıcılar için çalışıyor. iOS 18 bunu değiştiriyor. Artık HomePod, Apple TV veya herhangi bir Bluetooth hoparlör üzerinden müzik çaldığınızda yakındaki herkes çalma sırasını görebilecek ve listeyi düzenleyebilecek. Bunun için QR kodu okutmak yeterli olacak. Yeni SharePlay seçeneği mevcut CarPlay özelliği gibi çalışacak.

    Müzik dokunuşları

    Apple Müzik dokunuşlar Tam Boyutta Gör
    iOS 18’de Music Haptics olarak adlandırılan yeni erişilebilirlik özelliği var. Varsayılan olarak kapalı ancak yeniden tasarlanan Ayarlar uygulamasında Erişilebilirlik - Müzik Dokunuşları altından açılabiliyor. Apple özelliği şu şekilde açıklıyor: “Milyonlarca parçanın sesiyle eşzamanlanan dokunuşlar, dokular ve zarif titreşimler sayesinde daha önce hiç deneyimlemediğiniz şekilde müzik dinleyin.” Müzik dokunuşları, iPhone WiFi ağına veya hücresel ağa bağlıyken Apple Music, Music Classical, Shazam ve desteklenen üçüncü parti uygulamalarla çalışacak.

    Tasarımda ufak değişiklikler

    iPadOS 18 Apple Müzik uygulaması arayüz Tam Boyutta Gör
    iPadOS 18 ile Apple Müzik uygulaması, tabletlerde özelleştirilebilen yeni sekme çubuğu tasarımına kavuşuyor. Özel olarak oluşturulmuş sekme çubuğuna bireysel çalma listeleri, çalma listesi klasörleri, son eklenenler, indirilenler, sanatçılar, albümler, sizin için yapılmış gibi bölümler ve fazlası eklenebilecek.

    Apple, Müzik uygulamasının gezinme sekmelerinde bir isim değişikliği yaptı. “Göz at” sekmesinin adı “Yeni” olarak değiştirildi ancak içeriğinde bir değişiklik olmayacak. İlginç olarak kişiselleştirilmiş “Sizin için yeni çıkanlar” bölümü Yeni yerine ana sayfanın bir parçası olacak.

    Daha bilgilendirici “Sonra Çal” düğmesi

    Apple Müzik iOS 18 sonra çal Tam Boyutta Gör
    Apple Music, kuyruğa müzik eklerken şu anda iki seçenek sunuyor; Sonraki Çal ve En Son Çal. İkinci seçenek iOS 18’de daha bilgilendirici hale getirildi. “En Son Çal” düğmesinin adının “Şundan Sonra Çal” olarak değiştirildiğini göreceksiniz. Sadece isim değişikliği değil; uygulamanın tam olarak hangi parçayı çalacağını görebileceksiniz.

    Apple, Müzik uygulamasına yakın zamanda moda göre değişen yeni radyo istasyonları ekledi. Pozitif titreşimli neşeli müziklerin çaldığı “İyi Hisset”, hareketlenmenizi sağlayacak müziklerin çaldığı “Enerji”, anlık huzuru bulmanıza yardımcı olacak “Gevşe”, elinizdeki işe daha iyi odaklanmanızı sağlayacak “Odaklan” ve moraliniz bozukken müzik dinlemek istediğiniz açacağınız “Keyfin Kaçtığında”, yeni eklenen modlar arasında.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 6 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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