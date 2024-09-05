iOS 18 ile Apple Müzik uygulamasına gelecek yeni özellikler

Tam Boyutta Gör Apple’ın iPhone 16 lansmanından sonra iOS 18 RC sürümünü yayınlaması bekleniyor. iOS 18 final sürümünü beklemek istemeyenler için tarih 9 Eylül. Bu iOS sürümü, Apple Intelligence’ı getirmeyecek olsa da Apple uygulamalarına yeni özellikler kazandıracak. Bunlardan biri de Apple Müzik uygulaması. Apple Music, iPad’lere özel tasarım değişikliğinin yanı sıra iPhone’lara birkaç yeni özellik getirecek.

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SharePlay abonelik gerektirmeyecek

Paylaşımlı bir ortamda Apple Müzik dinlerken çalan şarkının kontrolünü arkadaşlarınız veya ailenizle paylaşabilmeniz gerekir. Ancak, SharePlay şu anda yalnızca kendi Apple Müzik aboneliği olan kullanıcılar için çalışıyor. iOS 18 bunu değiştiriyor. Artık HomePod, Apple TV veya herhangi bir Bluetooth hoparlör üzerinden müzik çaldığınızda yakındaki herkes çalma sırasını görebilecek ve listeyi düzenleyebilecek. Bunun için QR kodu okutmak yeterli olacak. Yeni SharePlay seçeneği mevcut CarPlay özelliği gibi çalışacak.

Müzik dokunuşları

Tam Boyutta Gör iOS 18’de Music Haptics olarak adlandırılan yeni erişilebilirlik özelliği var. Varsayılan olarak kapalı ancak yeniden tasarlanan Ayarlar uygulamasında Erişilebilirlik - Müzik Dokunuşları altından açılabiliyor. Apple özelliği şu şekilde açıklıyor: “Milyonlarca parçanın sesiyle eşzamanlanan dokunuşlar, dokular ve zarif titreşimler sayesinde daha önce hiç deneyimlemediğiniz şekilde müzik dinleyin.” Müzik dokunuşları, iPhone WiFi ağına veya hücresel ağa bağlıyken Apple Music, Music Classical, Shazam ve desteklenen üçüncü parti uygulamalarla çalışacak.

Tasarımda ufak değişiklikler

Tam Boyutta Gör iPadOS 18 ile Apple Müzik uygulaması, tabletlerde özelleştirilebilen yeni sekme çubuğu tasarımına kavuşuyor. Özel olarak oluşturulmuş sekme çubuğuna bireysel çalma listeleri, çalma listesi klasörleri, son eklenenler, indirilenler, sanatçılar, albümler, sizin için yapılmış gibi bölümler ve fazlası eklenebilecek.

Apple, Müzik uygulamasının gezinme sekmelerinde bir isim değişikliği yaptı. “Göz at” sekmesinin adı “Yeni” olarak değiştirildi ancak içeriğinde bir değişiklik olmayacak. İlginç olarak kişiselleştirilmiş “Sizin için yeni çıkanlar” bölümü Yeni yerine ana sayfanın bir parçası olacak.

Daha bilgilendirici “Sonra Çal” düğmesi

Tam Boyutta Gör Apple Music, kuyruğa müzik eklerken şu anda iki seçenek sunuyor; Sonraki Çal ve En Son Çal. İkinci seçenek iOS 18’de daha bilgilendirici hale getirildi. “En Son Çal” düğmesinin adının “Şundan Sonra Çal” olarak değiştirildiğini göreceksiniz. Sadece isim değişikliği değil; uygulamanın tam olarak hangi parçayı çalacağını görebileceksiniz.

Apple, Müzik uygulamasına yakın zamanda moda göre değişen yeni radyo istasyonları ekledi. Pozitif titreşimli neşeli müziklerin çaldığı “İyi Hisset”, hareketlenmenizi sağlayacak müziklerin çaldığı “Enerji”, anlık huzuru bulmanıza yardımcı olacak “Gevşe”, elinizdeki işe daha iyi odaklanmanızı sağlayacak “Odaklan” ve moraliniz bozukken müzik dinlemek istediğiniz açacağınız “Keyfin Kaçtığında”, yeni eklenen modlar arasında.

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iOS 18 ile Apple Müzik uygulamasına gelecek yenilikler