iOS 18 ile Apple Müzik uygulamasına gelecek yeni özellikler

Paylaşımlı bir ortamda Apple Müzik dinlerken çalan şarkının kontrolünü arkadaşlarınız veya ailenizle paylaşabilmeniz gerekir. Ancak, SharePlay şu anda yalnızca kendi Apple Müzik aboneliği olan kullanıcılar için çalışıyor. iOS 18 bunu değiştiriyor. Artık HomePod, Apple TV veya herhangi bir Bluetooth hoparlör üzerinden müzik çaldığınızda yakındaki herkes çalma sırasını görebilecek ve listeyi düzenleyebilecek. Bunun için QR kodu okutmak yeterli olacak. Yeni SharePlay seçeneği mevcut CarPlay özelliği gibi çalışacak.
Müzik dokunuşları
Tasarımda ufak değişiklikler
Apple, Müzik uygulamasının gezinme sekmelerinde bir isim değişikliği yaptı. “Göz at” sekmesinin adı “Yeni” olarak değiştirildi ancak içeriğinde bir değişiklik olmayacak. İlginç olarak kişiselleştirilmiş “Sizin için yeni çıkanlar” bölümü Yeni yerine ana sayfanın bir parçası olacak.
Daha bilgilendirici “Sonra Çal” düğmesi
Apple, Müzik uygulamasına yakın zamanda moda göre değişen yeni radyo istasyonları ekledi. Pozitif titreşimli neşeli müziklerin çaldığı “İyi Hisset”, hareketlenmenizi sağlayacak müziklerin çaldığı “Enerji”, anlık huzuru bulmanıza yardımcı olacak “Gevşe”, elinizdeki işe daha iyi odaklanmanızı sağlayacak “Odaklan” ve moraliniz bozukken müzik dinlemek istediğiniz açacağınız “Keyfin Kaçtığında”, yeni eklenen modlar arasında.
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.