Apple, tüm zamanların en iyi albümlerini bir araya topluyor

Apple Müzik en iyi 100 albüm
En iyi 100 albüm listesi, Apple Müzik uzmanlarından oluşan ekip, aralarında Pharrell Williams ve Maren Morris'in de bulunduğu bir grup sanatçı, şarkı yazarları, yapımcılar ve sektör profesyonelleri tarafından hazırlanmış. Apple, listenin yaşadığımız ve dinlediğimiz dünyayı şekillendiren kayıtlara bir name" olduğunu söylüyor.
Apple, listeyi hazırlarken dinleme istatistiklerinin hesaba katılmadığını söylüyor. Apple Music'in global kreatif direktörü Zane Lowe, “Bu liste, diğer platformlardan müzik dinleyenler arasında tartışılır ve insanların sevdikleri müzik hakkında tutkuyla konuşmasını sağlarsa, o zaman yapmaya karar verdiğimiz şeyi yapmışız demektir.” diyor.
Her gün 10 albüm eklenecek
Apple Music bugünden başlayarak önümüzdeki on gün boyunca her gün yeni albüm sıralamasını yayınlayacak. Tam liste 22 Mayıs’ta oluşacak. Bugün açıklanan listedeki ilk 10 albüm şöyle:
- 100. Body Talk, Robyn
- 99. Hotel California, Eagles
- 98. ASTROWORLD, Travis Scott
- 97. Rage Against the Machine, Rage Against the Machine
- 96. Pure Heroine, Lorde
- 95. Confessions, USHER
- 94. Untrue, Burial
- 93. A Seat at the Table, Solange
- 92. Flower Boy, Tyler, The Creator
- 91. Listen Without Prejudice Vol. 1, George Michael
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.