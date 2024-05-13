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    Apple, tüm zamanların en iyi albümlerini bir araya topluyor

    Apple Music en iyi 100 albüm listesi, şimdiye kadarki en iyi kayıtları bir araya topluyor. Apple, her gün listeye giren 10 albümü paylaşacak.                    
    apple müzik en iyi 100 albüm Tam Boyutta Gör
    Apple Müzik, tüm zamanların En İyi 100 Albümü listesindeki ilk 10 albümü Pazartesi günü yayınladı. Her gün 10 albüm listelenecek ve 22 Mayıs’ta tam liste oluşmuş olacak.

    Apple Müzik en iyi 100 albüm

    En iyi 100 albüm listesi, Apple Müzik uzmanlarından oluşan ekip, aralarında Pharrell Williams ve Maren Morris'in de bulunduğu bir grup sanatçı, şarkı yazarları, yapımcılar ve sektör profesyonelleri tarafından hazırlanmış. Apple, listenin yaşadığımız ve dinlediğimiz dünyayı şekillendiren kayıtlara bir name" olduğunu söylüyor.

    Apple, listeyi hazırlarken dinleme istatistiklerinin hesaba katılmadığını söylüyor. Apple Music'in global kreatif direktörü Zane Lowe, “Bu liste, diğer platformlardan müzik dinleyenler arasında tartışılır ve insanların sevdikleri müzik hakkında tutkuyla konuşmasını sağlarsa, o zaman yapmaya karar verdiğimiz şeyi yapmışız demektir.” diyor.

    Her gün 10 albüm eklenecek

    Apple Music bugünden başlayarak önümüzdeki on gün boyunca her gün yeni albüm sıralamasını yayınlayacak. Tam liste 22 Mayıs’ta oluşacak. Bugün açıklanan listedeki ilk 10 albüm şöyle:

    • 100. Body Talk, Robyn
    • 99. Hotel California, Eagles
    • 98. ASTROWORLD, Travis Scott
    • 97. Rage Against the Machine, Rage Against the Machine
    • 96. Pure Heroine, Lorde
    • 95. Confessions, USHER
    • 94. Untrue, Burial
    • 93. A Seat at the Table, Solange
    • 92. Flower Boy, Tyler, The Creator
    • 91. Listen Without Prejudice Vol. 1, George Michael

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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