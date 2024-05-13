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Tam Boyutta Gör Apple Müzik, tüm zamanların En İyi 100 Albümü listesindeki ilk 10 albümü Pazartesi günü yayınladı. Her gün 10 albüm listelenecek ve 22 Mayıs’ta tam liste oluşmuş olacak.

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Apple Müzik en iyi 100 albüm

En iyi 100 albüm listesi, Apple Müzik uzmanlarından oluşan ekip, aralarında Pharrell Williams ve Maren Morris'in de bulunduğu bir grup sanatçı, şarkı yazarları, yapımcılar ve sektör profesyonelleri tarafından hazırlanmış. Apple, listenin yaşadığımız ve dinlediğimiz dünyayı şekillendiren kayıtlara bir name" olduğunu söylüyor.

Apple, listeyi hazırlarken dinleme istatistiklerinin hesaba katılmadığını söylüyor. Apple Music'in global kreatif direktörü Zane Lowe, “Bu liste, diğer platformlardan müzik dinleyenler arasında tartışılır ve insanların sevdikleri müzik hakkında tutkuyla konuşmasını sağlarsa, o zaman yapmaya karar verdiğimiz şeyi yapmışız demektir.” diyor.

Her gün 10 albüm eklenecek

Apple Music bugünden başlayarak önümüzdeki on gün boyunca her gün yeni albüm sıralamasını yayınlayacak. Tam liste 22 Mayıs’ta oluşacak. Bugün açıklanan listedeki ilk 10 albüm şöyle:

100. Body Talk , Robyn

, Robyn 99. Hotel California , Eagles

, Eagles 98. ASTROWORLD , Travis Scott

, Travis Scott 97. Rage Against the Machine , Rage Against the Machine

, Rage Against the Machine 96. Pure Heroine , Lorde

, Lorde 95. Confessions , USHER

, USHER 94. Untrue , Burial

, Burial 93. A Seat at the Table , Solange

, Solange 92. Flower Boy , Tyler, The Creator

, Tyler, The Creator 91. Listen Without Prejudice Vol. 1, George Michael

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Apple, tüm zamanların en iyi albümlerini bir araya topluyor