Apple, Türkiye ve Brezilya'daki mağazaları için çalışan alımına başlıyor





2013 mali yılında açılışını gerçekleştirmeyi planladığı 30-35 yeni perakende mağazasının yaklaşık %75'ini A.B.D dışında konumlandıracak olan Apple, bugün şimdiye kadar resmi bir satış kanalına sahip olmadığı Türkiye ve Brezilya için çalışan alımına başladı. İstanbul ve Rio de Janeiro'da açılacak yeni mağazalar için ilk etapta yönetici seviyesinde, Apple görüşünü elemanları ve müşterileriyle paylaşabilecek çalışanlar alınacak.

İş ilanında belirtilen alım yapılacak konum, bu ülkelerde birden fazla mağazanın açılma olasılığının da yüksek olduğunu gösteriyor. Bölgesel yönetici olarak çalışacak elemanlar için ilan, bugün firmanın sitesinde yayınlandı. Apple'ın ülkemizde resmen satış yapmaya başlamasının ardından iOS ve Mac işletim sistemli cihazların daha uygun fiyatlarla alıcı bulması, yeni ürünlerin Türkiye'ye daha erken giriş yapması bekleniyor.

İlk mağazanın İstanbul'da açılacağı kesin. 2013 yılı içerisinde faaliyetlerine başlayacak ülkemizdeki ilk Apple Store'un ilerleyen dönemlerde hangi illere ulaşacağı bilinmiyor. Türkiye ve Brezilya'daki yeni mağazaları için Amerika merkezli teknoloji devinin yayınladığı iş ilanlarına aşağıdan göz atabilirsiniz.









http://macmagazine.com.br/2012/11/12/apple-publica-vagas-para-varejo-no-brasil-pais-podera-ganhar-retail-store-em-breve/