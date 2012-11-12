Apple, Türkiye ve Brezilya'daki mağazaları için çalışan alımına başlıyor

Haber Editörü
2013 mali yılında açılışını gerçekleştirmeyi planladığı 30-35 yeni perakende mağazasının yaklaşık %75'ini A.B.D dışında konumlandıracak olan Apple, bugün şimdiye kadar resmi bir satış kanalına sahip olmadığı Türkiye ve Brezilya için çalışan alımına başladı. İstanbul ve Rio de Janeiro'da açılacak yeni mağazalar için ilk etapta yönetici seviyesinde, Apple görüşünü elemanları ve müşterileriyle paylaşabilecek çalışanlar alınacak.
İş ilanında belirtilen alım yapılacak konum, bu ülkelerde birden fazla mağazanın açılma olasılığının da yüksek olduğunu gösteriyor. Bölgesel yönetici olarak çalışacak elemanlar için ilan, bugün firmanın sitesinde yayınlandı. Apple'ın ülkemizde resmen satış yapmaya başlamasının ardından iOS ve Mac işletim sistemli cihazların daha uygun fiyatlarla alıcı bulması, yeni ürünlerin Türkiye'ye daha erken giriş yapması bekleniyor.
İlk mağazanın İstanbul'da açılacağı kesin. 2013 yılı içerisinde faaliyetlerine başlayacak ülkemizdeki ilk Apple Store'un ilerleyen dönemlerde hangi illere ulaşacağı bilinmiyor. Türkiye ve Brezilya'daki yeni mağazaları için Amerika merkezli teknoloji devinin yayınladığı iş ilanlarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
http://macmagazine.com.br/2012/11/12/apple-publica-vagas-para-varejo-no-brasil-pais-podera-ganhar-retail-store-em-breve/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Amerika dolar bazlı fiyatları bir kere unutun.Hollanda da yaşıyorum burada örnek olarak şuan 16 gb iphone 5 Apple store de 670 euro.
Birçogu bilir yurt dışında euro bölgesinde birçok seyin en azından marka olan ürünlerin fiyatı nereye gitseniz aynıdır.
Fiyatı neyse odur pazarlık yapamazsınız.Şurada daha ucuz diye trip atıp indrim beklerseniz gülerler adama.
Ben Hollanda dan örnek veriyorum gerisini siz düşünün.
Hani Apple store nin açılmasıyla fiyatlara bir standart gelecegini de düşünenler var ya bence fazla ümitlenmeyin.
Apple store de siyah yada beyaz 16 gb lığı 670 euro ya satılan iphone 5 Mediamarkt da suan 780 euro ya yok satıyor.İnternet ortamındaki sitelerde de fiyatlar üç aşağı beş yukarı Apple store den daha pahalı satılıyor sizin anlayacağınız.
Anlamanız durumu kavrayıp bir kiyas yapip fazla ümitlenmemeniz icin dahada acmak adına,
Burada Gsm operatörleri ile anlasma geregi abonelik le telefon satışı nı yapan aracı firmalar siteler çok.
Örnegin burada mediamarkt hem peşin hemde buradaki operatörler adına anlastığı fiyat üzerinden abonelikle de telefon satıyor.Ancak iphone vb bazı modellerin stok sayısı pesin sattıkları stoklar bittiyse diyelim Vodafone veya T-Mobile hatlar icin var olan iphone stoklarini kesinlikle pesin satmıyor.İsterseniz iki kat fiyat verin satmaz.İnternet sitelerinde de durum ayni.
Örneğin
Geçen sene bu zamanlar iphone 4s almak istemiştim.Apple Store de cihaz yok en erken 2012 ocak ayına gün veriyordu Apple Store.Media markt ın elinde de simlock suz cihaz kalmamıştı.T-Mobile hat kullandığımdan T-Mobile simlock lu cihazı kontratsız peşin almak istedim ne yaptıysam olmadı.Satıcı çocuğa açıktan 50 euro teklif ettim yinede vermedi cihazı.
En sonunda tek tük de olsa ,Türkiye de Heryerde bakkal gibi bulabileceginiz sıradan şahsa ait bir telefoncuya girdim.
İphone 4S olup olmadığını sordum ,adam var dedi ama ingiltere menşeili fiyatı nekadar ,750 euro dedi.Çok dedim şu bu derken,adam biliyor tabi piyasada yok cihaz.Neyse gecen sene bu zamanlar Apple Store fiyatı 600 euro olan 4S i 750 euro ya aldım çıktım.
Beyler Bayanlar yanlış anlamayın ama Türkiye şartlarını göz önünde bulundurun.
Hollanda nın nufusu en son bildiğim 17 yada 18 milyon civarında.Yani neredeyse bir istanbulun nufusuna eşit ve bu ülkede bir iki tane Apple store var.Biri Amsterdam digeri Rotterdam da.Daha fazlaydı sanirım kapattılar.
Diyeceğim o ki 75 milyon nufusun genc nufusundan bile daha az bir nufusa ait bir ülkede fiyat konusunda bir standart olmasına ragmen,Hollanda da durum bu iken fiyat konusunda fazla ümitlenmeyin.Bir Apple Store Türkiye de açılsa dahi herkese yetişemeyecek,Adam senden önce davranıp sıraya girecek,yine herkesten önce Amerika dan İngiltere den getirip,3000 ,3500 liralara degil belki ama tutturdugu fiyata yine satacak.ister al ister bekle.Ebay dan bile olsa istedigi fiyata satar sonunda.
Bunun yanında,
Apple ın Türkiye de store açması garanti ,servis açısından avantaj sağlar.Gerçi o bile şüpheli.Çünkü Apple servis açısından emsal teşkil edeceğinden ,diğer markalarında ürünlerinide ithal edip pazarlayan şirketlerin distrubotorler in bu duruma karşı çıkmasına gerek kalmadan ,Türkiye de kanunla belirlenmiş servis sartlarını Apple ın da uygulamayacagını nereden biliyorsunuz.
Hollanda da bütün firmalar zaten Apple ın servis anlayışına yakın hizmet veriyorlar zaten.
Örneğin yıllar önce Nokia N800 tablet almıştım .Sabaha kadar yastığın altında açık vaziyette kalmaktan olacak ,bir daha açılmamak üzere kapanmıştı.Servise gönderdim.Bir hafta sonra yenisini göndermişlerdi.
Yakın zamanda Media Markt dan Galaxy Nexus S telefon aldım ikinci gün anlıyamadığım bir sebeple cihaz boot ekranına gelip her defasında kapanıp açılıyordu.
Üçünçü gün faturasıyla beraber Media Markt a götürdüm.Satıcıya sorunu gösterdim ,tek kelime etmeden iade formu doldurdu ve beni geri iade servisine gönderdi.
Cihaz düşürülmüşmü kullanıcı hatasımı değilmi kontrol edildi ve fatura düzenlenip 20 dakika içinde işimi hallettiler.Sonuç ister aynısından verelim isterseniz başka bir cihaz seçin isterseniz para iadesi yapalım.
Paramı kasadan aldım çıktım.
Çok yeni bir örnek daha,
Eşim geçen hafta iphone 4S ini kaybetti.Telefonsuz duramıyor tabi.Abone olduğu Gsm hatlarınında yenilenme zamanı gelmiş olması büyük bir şans.iphone dan memnun tabi bendeki telefonlardan birini S3 ü vereyim yok ,ben iphone dan başka telefon kullanamam.Neyse fiyatlara bakıyoruz,iphone 4S peşin fiyatında da ,Gsm operatörü T-Mobilr ile kontrat yenileme fiyatlarında da iphone 5 den çok da ucuz degil.Her nekadar iphone 4s varken alınmaz ,malzeme kalitesi şöyle böyle derken almış ken iphone 5 al bari ozaman dedim.
Hafta sonu T-Mobile shop a kontratı yenileyip kendine iphone almaya gitti.
Neymiş banada yilbaşı hediyesi diye fırsat bu fırsat iki tane iphone 5 ile eve geldi.
Ya geregi yoktu ,ben Galaxy Note 2 alacaktım kendime diye kavga gürültü geri götüreceğim birisini derken iphone 5 in birini açtım aktive ediyorum ,iphone bu ya kanıma girdi.
Dayanamadım bana alınmış olanıda açtım.Birde ne göreyim ekranın sağ üst köşesinde batarya kısmında kıpkırmızı çizgi şeklinde ekranda problem var.
Sinirlerim iyice bozuldu tabi ,2 saat önce alınmış cihazı ertesi gün T-Mobile a götürdüm gösterdim.Bu kabul edilemez bilmem ne ağzımı açmadan yeni fatura kesip yenisi birde üstüne 20 euro luk kılıf verdiler .
Şuan aklım Galaxy Note 2 de kalmış vaziyette .
Yani diyeceğim o ki tüm bu servis anlayışı,servis hizmetleri ,tüketici hakları ,yıllardan beri Hollanda da ve bir cok avrupa ülkesinde her yerde aynı .Simdi tüm bunlar Apple Store sayesindemi oldu sanıyorsunuz.
Bu çok uzun lafın kısası,
Türkiye deki dengesiz fiyatlandırma ve Garanti servis anlayışının Apple store ile degişmesini beklemek fazla iyimserlik olur.
Her seyi cok guzel uzunca anlatmissin anlayana artik.
Birde dunya ile ayni anda Turkiyede cikacak diye bekleyenler var. Apple Store acilsa bile ilk çiktigi tarihte %100 Turkiyede satilmaya baslanmiyacak %100 diyorum bu kadarda eminim. Yine en kotu 1.5 - 2 ay bekler millet. Finlandiya vs ulkelerde bile en kotu 1 ay sonra satisa ciktigina gore 3. dunya ulkesi (simdi bunada kizarlar ) Turkiyede daha geç çikmasi dogal Simdi bunu diyorum diye herkes yok olmaz vs diyecek ama olacak bu.
Ben Turkiyede bu sene i5in kasim 15den once imkansiz çikmicani buyuk ihtimal aralikta cikacagini cok onceden soyledim dalga geçer gibi alintiladilar, o konuda malesef silindi forumdan yoksa saglam bir alinti yapicaktim
Yurtdisinda suresi içinde urun iadesi sorunsuz oluyor aç kullan begen begenme gotur geri ver parani aninda iade ediyorlar ister cep telefonu al ister toplu igne al farketmiyor. Turkiyede bunu yapan belki 1 2 yer vardir oda sansina artik tuketicinin. Aci bir gerçekki hiç bir zaman avrupa seviyesine ulasamicaz bu konuda veya bir çok konuda.
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yorumlarından yaş ortalamanı çok belli ediyorsun
Asgari ucretle bu isi yaptirttiklarindan, teknolojiden anlayin adamin isi olmaz bu isle, calisanlarda gecim zorlugundan ugrasamiyorlar teknoloji ile
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