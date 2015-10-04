Apple, VocalIQ girişimini satın aldı





Bir taraftan elektrikli otomobil ve bataryaları konusunda çalışmalar yapan Apple, bir taraftan harita hizmetinde bir taraftan da ses teknolojilerinde yenilikler geliştirmeye uğraşıyor. Firmanın son hamlesi ses teknolojilerine yönelik oldu.





Gelen bilgilere göre Apple, ses teknolojileri konusunda çalışmalar yapan İngiliz VocallQ girişimini satın aldı. VocallQ çevre etkileşimlerinden öğrenme yoluyla kendisini geliştirebilen sanal asistanlar üzerinde çalışıyor. Girişim bir süredir General Motors ile araç içi bilgi sistemlerindeki sanal asistanları geliştirmek için işbirliği halindeydi.





Apple'ın satın alma hamlesini Siri sanal asistanı geliştirmek adına yaptığına şüphe yok. Bununla birlikte Apple elektrikli araçlarında sürücünün davranışlarını öğrenebilen ve kendisini buna göre geliştiren yeni bir Siri görmek de şaşırtıcı olmayacaktır.

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/7146cec2-6920-11e5-a155-02b6f8af6a62.html#axzz3nR9BcP4I