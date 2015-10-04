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Apple, VocalIQ girişimini satın aldı

3 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple, VocalIQ girişimini satın aldı


Bir taraftan elektrikli otomobil ve bataryaları konusunda çalışmalar yapan Apple, bir taraftan harita hizmetinde bir taraftan da ses teknolojilerinde yenilikler geliştirmeye uğraşıyor. Firmanın son hamlesi ses teknolojilerine yönelik oldu.

Gelen bilgilere göre Apple, ses teknolojileri konusunda çalışmalar yapan İngiliz VocallQ girişimini satın aldı. VocallQ çevre etkileşimlerinden öğrenme yoluyla kendisini geliştirebilen sanal asistanlar üzerinde çalışıyor. Girişim bir süredir General Motors ile araç içi bilgi sistemlerindeki sanal asistanları geliştirmek için işbirliği halindeydi. 

 Apple'ın satın alma hamlesini Siri sanal asistanı geliştirmek adına yaptığına şüphe yok. Bununla birlikte Apple elektrikli araçlarında sürücünün davranışlarını öğrenebilen ve kendisini buna göre geliştiren yeni bir Siri görmek de şaşırtıcı olmayacaktır.  

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/7146cec2-6920-11e5-a155-02b6f8af6a62.html#axzz3nR9BcP4I Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
NOSTOY 3 yıl
Bu işler yavaş yavaş I-ROBOT ve TERMINATOR filmlerinde ki VIKI ve SKYNET muhabbetlerine doğru gidiyor sonumuz hayır olsun. Gelecekte ki evde ki ya da kullandığımız bütün aletler tek bir merkeze bağlanacak. İsmi Apple mı olur Gooogle mı olur bilemem.
Ama bir gerçek var bu bize insanlığın güvenliği bahanesi ile dayatılacak.
otomobiller kendi kendini sürecek. Bütün otomobiller birbiri ile iletişim halinde olacak. Tamamen otonom bir insan hayatı. Yazılacak çok şey var da ... Neyse
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