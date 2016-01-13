Apple Watch, 2015 yılının en çok satılan akıllı saati oldu

Apple Watch’un satış rakamlarına ilişkin henüz Apple tarafından gelmiş kesin bir rakam mevcut değil ancak analizler şimdiden Apple Watch’un pazar ölçeği içinde önemli bir başarıya ulaştığına işaret ediyor.

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Juniper Research tarafından yayınlanan rakamlara göre Apple Watch satışları , 2015 yılında satılan toplam akıllı saatlerin %51.5’lik dilimini temsil ediyor. Araştırma sonuçlarına göre geride bıraktığımız yılda 17.1 Milyon adet akıllı saat satışı gerçekleşti. Apple Watch’un toplam satış rakamı ise 8.8 Milyon adet. Bu rakam 2015’in ilk 3 çeyreği için farklı araştırma şirketlerince yayınlanan analiz sonuçları ile de örtüşüyor. Mesela Canalyst, Kasım ayında Apple’ın 7 Milyon’dan fazla akıllı saat satmış olabileceğini iddia etmişti. Yeni yıl alışverişlerinde ciddi bir satış elde ettiği tahmin edilen Apple Watch’un 8 Milyon’u aşmış olması da hayali bir ifade değil.Araştırmada dikkat çeken bir diğer detay ise Android Wear platformuna sahip akıllı saatlerin sadece %10’luk bir payda kalmış olması. Yüksek satış adedine sahip isimlerin kendi platformlarını tercih etmesi Android Wear’ın zayıflamasına neden oluyor. Mesela Samsung’un akıllı saatlerinde Tizen platformu üzerinden yürümesi, Pebble’ın kendi yazılım altyapısını kullanması bu odaktaki satır başları olarak gösterilebilir. Tüm bu satış rakamlarına aktivite takip ekipmanlarının dahil olmadığını da belirtelim.Çıktığı anda pazarın hakim ismi haline gelen Apple Watch’un 2016 yılında satışa sunulması muhtemel ikinci sürümü ile yaratacağı etki ve sahip olacağı yenilikler büyük merak konusu.