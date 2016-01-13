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Apple Watch, 2015 yılının en çok satılan akıllı saati oldu

Akıllı saat pazarındaki ilk yılında Apple, çok ciddi bir başarıya ulaşmış olabilir. Resmi rakamlara dayandırılmasa da analizler, Apple Watch’un en çok satılan akıllı saat olduğuna işaret ediyor.
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Cep Tel Aksesuarları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Apple Watch’un satış rakamlarına ilişkin henüz Apple tarafından gelmiş kesin bir rakam mevcut değil ancak analizler şimdiden Apple Watch’un pazar ölçeği içinde önemli bir başarıya ulaştığına işaret ediyor.
Apple Watch, 2015 yılının en çok satılan akıllı saati oldu

Juniper Research tarafından yayınlanan rakamlara göre Apple Watch satışları , 2015 yılında satılan toplam akıllı saatlerin %51.5’lik dilimini temsil ediyor. Araştırma sonuçlarına göre geride bıraktığımız yılda 17.1 Milyon adet akıllı saat satışı gerçekleşti. Apple Watch’un toplam satış rakamı ise 8.8 Milyon adet. Bu rakam 2015’in ilk 3 çeyreği için farklı araştırma şirketlerince yayınlanan analiz sonuçları ile de örtüşüyor. Mesela Canalyst, Kasım ayında Apple’ın 7 Milyon’dan fazla akıllı saat satmış olabileceğini iddia etmişti. Yeni yıl alışverişlerinde ciddi bir satış elde ettiği tahmin edilen Apple Watch’un 8 Milyon’u aşmış olması da hayali bir ifade değil.

Araştırmada dikkat çeken bir diğer detay ise Android Wear platformuna sahip akıllı saatlerin sadece %10’luk bir payda kalmış olması. Yüksek satış adedine sahip isimlerin kendi platformlarını tercih etmesi Android Wear’ın zayıflamasına neden oluyor. Mesela Samsung’un akıllı saatlerinde Tizen platformu üzerinden yürümesi, Pebble’ın kendi yazılım altyapısını kullanması bu odaktaki satır başları olarak gösterilebilir. Tüm bu satış rakamlarına aktivite takip ekipmanlarının dahil olmadığını da belirtelim.

Çıktığı anda pazarın hakim ismi haline gelen Apple Watch’un 2016 yılında satışa sunulması muhtemel ikinci sürümü ile yaratacağı etki ve sahip olacağı yenilikler büyük merak konusu.

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ylmzsngl 3 yıl en beğenilen
Hiç şaşırmadım. ne yalan söyleyeyim, gerekliliğini sorgulamadan hemen sahip olmak için, apple ürünlerinin çıkmasını bekleyen ve okadar sabırsızlanan insanlar var ki etrafımda, sonuç çok normal geldi bana.
Hiç şaşırmadım. ne yalan söyleyeyim, gerekliliğini sorgulamadan hemen sahip olmak için, apple ürünlerinin çıkmasını bekleyen ve okadar sabırsızlanan insanlar va...
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kadirirdem 3 yıl
sırf apple çıkardı diye alan dolu insan var ve ben onlara acıyorum....
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pranis 3 yıl
Apple kullanan yüz binlerce züppe kesim, saatini de almış. çok normal.
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Emre Kocakaya 3 yıl
Apple ferforje bir demiri durub bukse ustune iferforje yazsa yine satar,kullanilirligi bir yana artik Apple urunleri bir statu gostergesi oldu.
Benim asil sinirimi bozan ise herhangi bir apple urunune sahip olan insanlarin en iyis bu demeleri,,
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TaymekHoldem 3 yıl
hemen apple demeyin
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realbrutal 3 yıl
android wear bence şu an hala çok geride bir platform. samsung geçen sene çıkardığı saatlerde hoperlör simcard desteği verirken android wear simcard desteğini yeni kazandı hoperlör desteğide bir sonraki sürümde ancak gelecek.türkçe desteğinin olmamasıda cabası.sanırım googleda bu platformu çok önemsemiyor
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BekirTemel 3 yıl
yine mi Apple..
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ylmzsngl 3 yıl en beğenilen
Hiç şaşırmadım. ne yalan söyleyeyim, gerekliliğini sorgulamadan hemen sahip olmak için, apple ürünlerinin çıkmasını bekleyen ve okadar sabırsızlanan insanlar var ki etrafımda, sonuç çok normal geldi bana.
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