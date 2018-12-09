Apple Watch 4'ün EKG özelliği şimdiden hayat kurtardı

Geçtiğimiz hafta WatchOS 5.1.2 güncellemesi Apple Watch Series 4 kullanıcılarının cihazla birlikte gelen Elektrokardiyografi (EKG) sensörünü kullanmaya başlamalarına izin vermişti. Kullanıma girmesi birkaç gün olmasına rağmen bir hayat kurtardı bile.

Ritm bozukluğu tespit edildi

Apple Watch 4'ün EKG özelliği kullanıcıların kalp ritimlerini öğrenmelerini ve isterlerse rapor olarak alabilmelerine olanak sağlıyor. Bir reddit kullanıcısı, akıllı saatindeki EKG özelliğini kullandığını ve ritm bozukluğu tespit edildiğini ifade etti.

https://www.reddit.com/r/AppleWatch/comments/a40qm5/heading_to_a_cardiologist/

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Daha sonra hastaneye giden ve akıllı saatininbu şekilde bir sonuç aldığını utanarak söyleyen kullanıcı, doktorun kendisine bu durumunsöylediğini ifade ediyor. En kısa sürede bir kalp doktoruna sevk edilen kullanıcı belki de hayatını'e borçlu olduğunu belirterek,kendisine en kısa sürede Apple hissesi almasını tavsiye ettiğini de söyledi.