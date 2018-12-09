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Apple Watch 4'ün EKG özelliği şimdiden hayat kurtardı

Teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz aylarda piyasaya sunduğu akıllı saat modeli Apple Watch Series 4'ün EKG özelliği, henüz yeni kullanıma açılmasına rağmen bir hayat kurtardı bile.
5 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz hafta WatchOS 5.1.2 güncellemesi Apple Watch Series 4 kullanıcılarının cihazla birlikte gelen Elektrokardiyografi (EKG) sensörünü kullanmaya başlamalarına izin vermişti. Kullanıma girmesi birkaç gün olmasına rağmen bir hayat kurtardı bile.

Ritm bozukluğu tespit edildi

Apple Watch 4'ün EKG özelliği kullanıcıların kalp ritimlerini öğrenmelerini ve isterlerse rapor olarak alabilmelerine olanak sağlıyor. Bir reddit kullanıcısı, akıllı saatindeki EKG özelliğini kullandığını ve ritm bozukluğu tespit edildiğini ifade etti.
Daha sonra hastaneye giden ve akıllı saatinin EKG fonksiyonuyla bu şekilde bir sonuç aldığını utanarak söyleyen kullanıcı, doktorun kendisine bu durumun hayatını kurtardığını söylediğini ifade ediyor. En kısa sürede bir kalp doktoruna sevk edilen kullanıcı belki de hayatını Apple Watch 4'e borçlu olduğunu belirterek, doktorunun kendisine en kısa sürede Apple hissesi almasını tavsiye ettiğini de söyledi.

https://www.reddit.com/r/AppleWatch/comments/a40qm5/heading_to_a_cardiologist/ Yorum Yaz
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Whippoorwill 5 ay en beğenilen
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Holy-Ghost 5 ay
doktorunun kendisine en kısa sürede Apple hissesi almasını tavsiye ettiğini de söyledi.
eskiden gizliden bilinç altına sokarlardı şimdi direkt.
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dr.bllyldz 5 ay
Adamlar güzel senaryo yazıyor..
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cabriyo 5 ay
hamilelerde bebek kalp atışına bakılabiliyor mu acaba? hassasiyeti nasıl?
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Emin KOÇ 5 ay
:D " doktorunun kendisine en kısa sürede Apple hissesi almasını tavsiye ettiğini de söyledi." :D
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frostburn 5 ay
bu arada en son ekg özelliği aktif değildi türkiye'de ne oldu ?
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frostburn 5 ay
haber son paragrafa kadar güzel ama hisse nedir yahu , hiçbir tabip böyle birşey önermez :D
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DH Misafiri 5 ay
Her zaman oldugu gibi kiskanclik gudulerını dızgınleyemeyen Turk toplumu ve bunu dile getirmekten hiç mi hiç utanmayan forum kullanıcıları. Yorumların tamamı hikaye yeaa ağzıyla dolup taşmış.
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rohan32 5 ay
Apple'dan açıklama : Tabiplerimiz çalışıyor . Tip da şaka olmaz
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huseyincarnege 5 ay
Apple Watch 4 Avengers katmak lazım şimdi
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DH Misafiri 5 ay
Hastanedeki EKG testinin Apple Watch ile karşılaştırılması youtube.com/...
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FatihAsl 5 ay
Apple Watch 4 alanlar ölmüyor :)
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matador_mirkhan 5 ay
Seneyede ateş ölçer...
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kalp, ekg ve
7 etiket daha apple watch series 4 ritm Cep Tel Aksesuarları Mobil Teknolojiler Uğur Seven Popüler MPopüler
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