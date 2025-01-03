Bir Apple Watch modeli daha tarih oldu!

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Tam Boyutta Gör Apple Watch Series 4'ün alüminyum ve paslanmaz çelik modelleri artık dünya çapında vintage (klasik) olarak kabul ediliyor.

WatchOS 11 tanıtıldı! İşte özellikleri ve güncellenecek modeller 6 ay önce eklendi

Apple Watch Series 4 artık vintage ürünler arasında

Apple Watch Series 4, Eylül 2018’de tanıtıldı. Daha büyük ekran, daha ince çerçeve ve daha yuvarlak köşelerle gelmişti. Apple Watch’ta yapılan ilk büyük tasarım değişikliği bu modelde görülmüştü. Ancak, 2025 yılı itibarıyla Apple’ın klasik ürünleri arasına katıldı.

Tüm dünyada klasik olarak kabul edilen Apple Watch modelleri

Apple Watch Series 1, Alüminyum (2. nesil), 38mm

Apple Watch Series 1, Alüminyum (2. nesil), 42mm

Apple Watch Series 4, Alüminyum (4. nesil), 40mm

Apple Watch Series 4, Alüminyum (4. nesil), 44mm

Apple Watch Series 4, Paslanmaz Çelik (4. nesil), 40mm

Apple Watch Series 4, Paslanmaz Çelik (4. nesil), 44mm

watchOS 10, Apple Watch Series 4’ün son büyük güncellemesi oldu. watchOS 11 güncellemesi, Watch Series 4 ile birlikte Watch Series 5 ve ilk Watch SE modeline gelmedi.

Apple, 2019 15 inç MacBook Pro'yu da klasik ürünler listesine ekledi. Bu, Apple’ın 15 inç MacBook Pro modeli oldu. Aynı yılın Kasım ayında ilk 16 inç MacBook Pro piyasaya sürüldü. Ancak, Series 4'ün aksine, 2019 MacBook Pro’ya macOS’in en son sürümü yüklenebiliyor.

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