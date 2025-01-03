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    Bir Apple Watch modeli daha tarih oldu!

    Apple, tüm dünyada klasik olarak kabul edilen ve satıştan kaldırılan ürünler listesini güncelledi. 2018 yılında piyasaya sürülen Apple Watch modeli vintage ürünler arasına katıldı.
    Apple Watch Series 4 klasik (vintage) ürün Tam Boyutta Gör
    Apple Watch Series 4'ün alüminyum ve paslanmaz çelik modelleri artık dünya çapında vintage (klasik) olarak kabul ediliyor.

    Apple Watch Series 4 artık vintage ürünler arasında

    Apple Watch Series 4, Eylül 2018’de tanıtıldı. Daha büyük ekran, daha ince çerçeve ve daha yuvarlak köşelerle gelmişti. Apple Watch’ta yapılan ilk büyük tasarım değişikliği bu modelde görülmüştü. Ancak, 2025 yılı itibarıyla Apple’ın klasik ürünleri arasına katıldı.

    Tüm dünyada klasik olarak kabul edilen Apple Watch modelleri

    • Apple Watch Series 1, Alüminyum (2. nesil), 38mm
    • Apple Watch Series 1, Alüminyum (2. nesil), 42mm
    • Apple Watch Series 4, Alüminyum (4. nesil), 40mm
    • Apple Watch Series 4, Alüminyum (4. nesil), 44mm
    • Apple Watch Series 4, Paslanmaz Çelik (4. nesil), 40mm
    • Apple Watch Series 4, Paslanmaz Çelik (4. nesil), 44mm

    watchOS 10, Apple Watch Series 4’ün son büyük güncellemesi oldu. watchOS 11 güncellemesi, Watch Series 4 ile birlikte Watch Series 5 ve ilk Watch SE modeline gelmedi.

    Apple, 2019 15 inç MacBook Pro'yu da klasik ürünler listesine ekledi. Bu, Apple’ın 15 inç MacBook Pro modeli oldu. Aynı yılın Kasım ayında ilk 16 inç MacBook Pro piyasaya sürüldü. Ancak, Series 4'ün aksine, 2019 MacBook Pro’ya macOS’in en son sürümü yüklenebiliyor.

    Kaynakça https://support.apple.com/en-us/102772 https://www.macrumors.com/2025/01/02/apple-watch-series-4-now-vintage/
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