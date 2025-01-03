Bir Apple Watch modeli daha tarih oldu!

- Apple Watch Series 4 artık vintage ürünler arasında
- Tüm dünyada klasik olarak kabul edilen Apple Watch modelleri
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Apple Watch Series 4 artık vintage ürünler arasında
Apple Watch Series 4, Eylül 2018’de tanıtıldı. Daha büyük ekran, daha ince çerçeve ve daha yuvarlak köşelerle gelmişti. Apple Watch’ta yapılan ilk büyük tasarım değişikliği bu modelde görülmüştü. Ancak, 2025 yılı itibarıyla Apple’ın klasik ürünleri arasına katıldı.
Tüm dünyada klasik olarak kabul edilen Apple Watch modelleri
- Apple Watch Series 1, Alüminyum (2. nesil), 38mm
- Apple Watch Series 1, Alüminyum (2. nesil), 42mm
- Apple Watch Series 4, Alüminyum (4. nesil), 40mm
- Apple Watch Series 4, Alüminyum (4. nesil), 44mm
- Apple Watch Series 4, Paslanmaz Çelik (4. nesil), 40mm
- Apple Watch Series 4, Paslanmaz Çelik (4. nesil), 44mm
watchOS 10, Apple Watch Series 4’ün son büyük güncellemesi oldu. watchOS 11 güncellemesi, Watch Series 4 ile birlikte Watch Series 5 ve ilk Watch SE modeline gelmedi.
Apple, 2019 15 inç MacBook Pro'yu da klasik ürünler listesine ekledi. Bu, Apple’ın 15 inç MacBook Pro modeli oldu. Aynı yılın Kasım ayında ilk 16 inç MacBook Pro piyasaya sürüldü. Ancak, Series 4'ün aksine, 2019 MacBook Pro’ya macOS’in en son sürümü yüklenebiliyor.Kaynakça https://support.apple.com/en-us/102772 https://www.macrumors.com/2025/01/02/apple-watch-series-4-now-vintage/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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