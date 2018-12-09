Essential, Newton Mail'in geliştiricisini satın aldı

Essential, kısa süre önce kapatılan popüler e-posta uygulaması Newton Mail'in arkasındaki şirket olan CloudMagic'i satın aldı. TechCrunch internet sitesine açıklama yapan bir şirket sözcüsü haberi doğruladı ancak şirketi ne kadara satın aldıklarını veya ne yapmayı planladıklarını açıklamadı.

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Essential'ın CloudMagic'i satın alarak daha fazla yazılım ve hizmet tabanlı bir stratejiye geçiş yapmış olabileceği belirtiliyor. Henüz bu konuda bilgi olmasa da Newton Mail e-posta uygulaması geri dönebilir. Ayrıca CloudMagic'in Essential'ın dikkatini çekmiş olabilecek farklı yenilikçi projeler üzerinde çalıştığı iddia ediliyordu.

Şirket çalkantılı bir yılı geride bıraktı

Raporlar Essential'ın geride bıraktığımız yıl çok fazla telefon satamadığını gösteriyor. Ayrıca CEO'su Andy Rubin'in şirketi satacağına dair söylentiler çıktı. Buna ek olarak şirket Ekim ayında çalışanlarının yaklaşık üçte birini işten çıkardı.

Tüm bu sıkıntılı sürece bir de Andy Rubin hakkındaki cinsel taciz iddiaları da eklenince, Essential için 2018 yılı deyim yerindeyse kâbus gibi geçti. Sonuç olarak CloudMagic'in satın alınması, zor bir yılı geride bırakan Essential için yeni bir yolun başlangıcı olabilir.

https://techcrunch.com/2018/12/07/essential-acquires-email-startup-cloudmagic/