Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple Watch için 1000'den fazla uygulama hazır

4 yıl
1,5b
1
17
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple Watch için 1000'den fazla uygulama hazır

24 Nisan itibariyle akıllı saatinin satışına başlayacak olan Apple, pek çok farklı pazarlama tekniği ile ilgiyi üzerinde tutmaya çalışacak. Uygulama listesinden indirimlere kadar pek çok yöntem plan dahilinde. 

Tim Cook tarafından yapılan açıklamaya göre Apple Watch için uygulama kabulünün başladığı ilk 4 gün 1000'den fazla başvuru oldu ve mağaza yönetimi değerlendirme sürecine başladı. Halen yoğun başvuruların olduğu ve çıkış günü beklentilerin çok üstünde hazır uygulama sayısına ulaşılacağı tahmin ediliyor. 

Apple Watch için haftalardır eğitim alan mağaza çalışanları da emeklerinin karşılığını indirim olarak alacak. Apple çalışanları Apple Watch veya Apple Watch Sport modellerinde ilk 3 ay için yüzde 50, Apple Watch Edition modelinde ise 500$ indirim hakkı elde edecek. Tabi Apple Watch Edition versiyonunun 17 000$ fiyat etiketi düşünüldüğünde indirim devede kulak kalıyor. 

10 Nisan itibariyle 4 kıtada 400 Apple mağazasında incelemeye sunulacak olan Apple Watch, 24 Nisan'da çevrimiçi mağazada satışa başlayacak. Ancak mağazadan satın almak isteyenler de önce sipariş verip randevu almak zorunda. Ayrıca altın versiyonu için özel korumalı standlar ve randevulu inceleme sistemi olacak.  

http://www.phonearena.com/news/Apple-employees-get-discount-on-Apple-Watch-1000-apps-for-the-watch-submitted-in-first-four-days_id67991 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yunus626emre 4 yıl
Sırf Apple yaptı diye patlayacak bu saat.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frood 4 yıl
Hakikaten steve'i arariyorlar.
Adam ne cikardiysa patlama yapti simdide ite kaka dh'ye haber yapmasi icin para vere vere tutulmaya calisiyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zaga20 4 yıl frood
Apple DH ye para verip reklam yaptıracak?
Afamlar test ürünü göndermiyor dh ye neden bahsediyorsunuz
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Delikli Nane 4 yıl
0 tuşu takılı kalmış 17 bin ne la
edecegi olsunda 250$
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Extreme Victory 4 yıl Delikli Nane
o dediğiniz versiyon 18 ayar altın ve safir camlı, tamam görece olarak 17bin$ etmeye bilir ama 250$ da çok düşük kalır. En nihayetinde hedef kitle farklı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 4 yıl
Gereksiz bir şey için bu kadar uğraşılması üzücü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_turbo_ 4 yıl
Tutmayacak. Üc büyük nedeni var
1- iPhonea bagimli olmasi
2- Pil süresi cok az ayrica iPhoneun pilini sömürmesi (düsünün kosu icin kullanayim deseniz yine iPhoneu cebinizde tasimak zorundasiniz, bu saat ek yük)
3- Dörtgen ve köseli olusu, ayrica kalin albenisi yok (Bana göre cirkin).
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DraGonS 4 yıl
Nasrettin hoca misali: "Ya tutarsa?"
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Pluss 4 yıl
Büyük olasılıkla saçma bir teknoloji daha hayatımızın vazgeçilmezden biri olarak bize para harcatmaya devam edicek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ergunsoy 4 yıl
Türkiye de satışı ne zaman başlayacak bilgi varmı??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GooodJob 4 yıl
Tutmama ihtimali yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 4 yıl
Bir kaç hafta içersinde bende geliştirmelere başlayacağım. Muhtemelen kısa zamanda çok fazla sayıda uygulama olacak markette.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ErTuFx 4 yıl
gene rekorlar kiracak bir seri yakaladi Apple.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
djkubi 4 yıl
Tutmayacak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1538 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, Apple ve Apple Watch
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Casper Nirvana C7D 5. Nesil Core i7 ve GT840m 4 yıl TP-Link ile 2015 Hedeflerini ve Akıllı Ev Konseptini Konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim