Apple Watch için 1000'den fazla uygulama hazır

24 Nisan itibariyle akıllı saatinin satışına başlayacak olan Apple, pek çok farklı pazarlama tekniği ile ilgiyi üzerinde tutmaya çalışacak. Uygulama listesinden indirimlere kadar pek çok yöntem plan dahilinde.





Tim Cook tarafından yapılan açıklamaya göre Apple Watch için uygulama kabulünün başladığı ilk 4 gün 1000'den fazla başvuru oldu ve mağaza yönetimi değerlendirme sürecine başladı. Halen yoğun başvuruların olduğu ve çıkış günü beklentilerin çok üstünde hazır uygulama sayısına ulaşılacağı tahmin ediliyor.





Apple Watch için haftalardır eğitim alan mağaza çalışanları da emeklerinin karşılığını indirim olarak alacak. Apple çalışanları Apple Watch veya Apple Watch Sport modellerinde ilk 3 ay için yüzde 50, Apple Watch Edition modelinde ise 500$ indirim hakkı elde edecek. Tabi Apple Watch Edition versiyonunun 17 000$ fiyat etiketi düşünüldüğünde indirim devede kulak kalıyor.





10 Nisan itibariyle 4 kıtada 400 Apple mağazasında incelemeye sunulacak olan Apple Watch, 24 Nisan'da çevrimiçi mağazada satışa başlayacak. Ancak mağazadan satın almak isteyenler de önce sipariş verip randevu almak zorunda. Ayrıca altın versiyonu için özel korumalı standlar ve randevulu inceleme sistemi olacak.

http://www.phonearena.com/news/Apple-employees-get-discount-on-Apple-Watch-1000-apps-for-the-watch-submitted-in-first-four-days_id67991