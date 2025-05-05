Apple yeni iPhone'ları tek seferde çıkarmak yerine iki farklı tarihe yayabilir

The Information'ın Apple'a yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre şirket, 2026'dan itibaren yeni çıkaracağı iPhone'ları tek seferde çıkarmayacak; bunun yerine yıl içinde iki farklı dönemde yeni modeller çıkaracak. The Information, Apple'ın tedarik zincirinde yer alan üç farklı kaynağın bu bilgiyi doğruladığını söylüyor.
iPhone 18 ile iPhone 18 Pro Farklı Zamanlarda Piyasaya Sürülebilir
Bu kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre iPhone 18 serinde ilk olarak daha üstün modeller, yani Pro modelleri satışa sunulacak. Bu modeller her yıl olduğu gibi yine sonbahar aylarında piyasaya sürülecek. Daha düşük maliyetli standart modelin çıkışı ise bir sonraki yılın ilkbaharında gerçekleşecek.
Apple bir yandan katlanabilir bir iPhone üzerinde de çalışıyor. Bu katlanabilir modelin de gruba katılmasıyla birlikte yeni modellerin sayısı daha da artacağı için Apple'ın bunların çıkışını iki parçaya bölmek istemesi çok da sürpriz değil. Hem böylece iPhone satışlarını yıl içinde yeniden canlandıracak bir lansman da gerçekleşmiş olacak ki bu özellikle standart modelin satışlarını yukarı çekebilir. Zira son yıllarda Pro modelleri satışları domine ederken standart model biraz gözden düşmüştü. Şimdi bu iki modelin ayrı dönemlerde çıkması, standart modelin başarı şansını arttırabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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