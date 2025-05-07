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    iPhone 17 Pro 12 GB RAM ile gelecek: Samsung %70'ini tedarik edecek

    Apple'ın, iPhone 17 serisiyle birlikte ilk kez 12 GB RAM sunacağı bildiriliyor. Pro modellerde yer alması beklenen yüksek RAM kapasitesinin çoğunu Samsung karşılayacak.

    iPhone 17 Pro 12 GB RAM ile gelecek Tam Boyutta Gör
    Apple'ın, iPhone 17 serisiyle birlikte ilk kez 12 GB RAM sunacağı bildiriliyor. Bu sayede şirketin yeni modelleri, çoklu görev, oyun ve üretken yapay zeka iş yüklerinde daha yüksek performans sergileyecek. Ancak bu artışın iPhone 17 Pro serisiyle sınırlı kalacağı belirtiliyor.

    Samsung %70'ini karşılayacak

    Güney Kore'den gelen son rapor, Samsung'un Apple için tüm DRAM siparişlerinin %70'ini karşılayacağını ortaya koyuyor. Koreli dev, uzun süredir iPhone'ların OLED panellerinin ana tedarikçisi durumunda. Bellek sektöründe de önde gelen firmalardan olan Samsung, iPhone 17 serisi için DRAM tedariğinde aslan payını kapmayı başarmış görünüyor.

    Kalan RAM ihtiyacının SK hynix ve Micron tarafından karşılanacağı bildirilirken, Apple'ın üreticilerle görüşmelerini sonlandırdığı söyleniyor. Gelen son bilgilere göre, temel iPhone 17 ve iPhone 17 Air 8 GB RAM ile gelmeye devam edecek. Ancak analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın mobil DRAM ile ilgili tedarik zinciri sorunlarını çözememesi durumunda yalnızca temel iPhone 17'nin 8 GB RAM’e sahip olacağını öngörüyor.

    Samsung’un bu üretimi tek başına gerçekleştirmeyeceği, kendi Electro-Mechanics birimiyle iş birliği yapacağı söyleniyor. Aynı şekilde, SK hynix’in LG Innotek ile ve Micron’un ise Japonya merkezli Shinko Electric ile birlikte çalışması bekleniyor. Ancak 12 GB RAM yükseltmesinin yalnızca Pro modellere özel olup olmayacağı kesinleşmiş değil. Bu nedenle söz konusu bilgilere şüpheyle yaklaşmakta fayda var.

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