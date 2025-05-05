iPhone 18 Pro delikli kamera tasarımıyla gelebilir: Face ID ekran altına taşınıyor

Ön kamera sol üst köşeye taşınabilir
İddiaya göre, Apple sadece kamera deliğine geçiş yapmayacak, aynı zamanda ön kamerayı ekranın sol üst köşesine taşıyacak. Bu değişiklik, mevcut Dynamic Island kurulumunu ortadan kaldırabilir, ancak Apple'ın bu işlevleri yeni düzene uyacak şekilde düzenlemesi de olası.
Kamera deliği tasarımına geçişle beraber ekranın kullanılabilir alanı artış gösterecek ve iPhone'lar diğer Android telefonlara benzer bir ekrana sahip olacak. Ancak kameranın sol üst köşeye konumlanması ile diğer Android telefonlardan farklılaşacak.
Raporda ayrıca Apple'ın iPhone 18 serisini tek seferde piyasaya sürmek yerine iki farklı zamanda tanıtmayı planladığı belirtiliyor. 2026 sonbaharında yeni Face ID tasarımıyla iPhone 18 Pro serisi, iPhone 18 Air ve katlanabilir iPhone ile birlikte tanıtılabilir. Buna karşılık, standart iPhone 18 ve iPhone 18e 2027 ilkbaharında piyasaya sürülebilir.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/05/05/iphone-18-pro-under-display-face-id-redesign/ https://www.theinformation.com/articles/apple-plans-iphone-release-schedule-shakeup-new-styles Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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