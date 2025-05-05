iPhone 18 Pro delikli kamera tasarımıyla gelebilir: Face ID ekran altına taşınıyor

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Tam Boyutta Gör Apple, önümüzdeki seneki amiral gemisi modelleri iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'de Dynamic Island tasarımı değiştirmeyi planlıyor. The Information'un haberine göre, şirket Face ID donanımını ekran altına taşıyarak hap şeklindeki Dynamic Island tasarımından yuvarlak kamera deliği tasarımına geçiş yapabilir.

Ön kamera sol üst köşeye taşınabilir

İddiaya göre, Apple sadece kamera deliğine geçiş yapmayacak, aynı zamanda ön kamerayı ekranın sol üst köşesine taşıyacak. Bu değişiklik, mevcut Dynamic Island kurulumunu ortadan kaldırabilir, ancak Apple'ın bu işlevleri yeni düzene uyacak şekilde düzenlemesi de olası.

Apple yeni iPhone'ları artık aynı anda çıkarmayabilir 7 sa. önce eklendi

Kamera deliği tasarımına geçişle beraber ekranın kullanılabilir alanı artış gösterecek ve iPhone'lar diğer Android telefonlara benzer bir ekrana sahip olacak. Ancak kameranın sol üst köşeye konumlanması ile diğer Android telefonlardan farklılaşacak.

Raporda ayrıca Apple'ın iPhone 18 serisini tek seferde piyasaya sürmek yerine iki farklı zamanda tanıtmayı planladığı belirtiliyor. 2026 sonbaharında yeni Face ID tasarımıyla iPhone 18 Pro serisi, iPhone 18 Air ve katlanabilir iPhone ile birlikte tanıtılabilir. Buna karşılık, standart iPhone 18 ve iPhone 18e 2027 ilkbaharında piyasaya sürülebilir.

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iPhone 18 Pro delikli kamera tasarımıyla gelebilir