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    Google, iPhone 17 tasarımıyla dalga geçti: Gördüğünüz her şeyi kopyalamayın!

    Google, Pixel 9 reklam filminde Apple'ın merakla beklenen telefonu iPhone 17'yi hedef aldı. Telefonun tasarımıyla dalga geçen şirket, Apple'ın Android özelliklerini sıkça kopyaladığına dikkat çekti.

    google reklam apple iphone 17 tasarımıyla dalga geçti Tam Boyutta Gör
    iPhone 17’nin maket modellerine Apple, yeni telefonlarında Google’ın yıllardır kullandığı tasarıma geçecek. iPhone 17 Pro’lar için kalın yatay kamera çubuğu, iPhone 17 Air için daha ince, daha Pixel tarzı kamera çubuğu olacağa benziyor. Google, ilginç olarak Pixel 9 Pro reklamında henüz tanıtılmayan iPhone 17’nin söylentilere konu alan tasarımıyla alay etti.

    Google, reklamda tasarımın öncelikli olarak Pixel cihazlarda kullanıldığını, Apple’ın yalnızca bu tasarımı değil birkaç özelliği de kopyaladığını söylüyor. Google’a göre gece modu, nesne silme ve araç takımları ilk olarak Android’de sunulan, sonradan Apple’ın cihazlarına dahil ettiği özellikler arasında.

    Google’ın Apple ile dalga geçtiği yeni reklam “Söylentilere Yanıt” başlığıyla yayınlandı. Açıklamada da “Lütfen gördüğünüz her şeyi kopyalamayın.” yazıyor.

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