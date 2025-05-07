Google, iPhone 17 tasarımıyla dalga geçti: Gördüğünüz her şeyi kopyalamayın!

Google, reklamda tasarımın öncelikli olarak Pixel cihazlarda kullanıldığını, Apple’ın yalnızca bu tasarımı değil birkaç özelliği de kopyaladığını söylüyor. Google’a göre gece modu, nesne silme ve araç takımları ilk olarak Android’de sunulan, sonradan Apple’ın cihazlarına dahil ettiği özellikler arasında.
Google’ın Apple ile dalga geçtiği yeni reklam “Söylentilere Yanıt” başlığıyla yayınlandı. Açıklamada da “Lütfen gördüğünüz her şeyi kopyalamayın.” yazıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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