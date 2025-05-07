Google, iPhone 17 tasarımıyla dalga geçti: Gördüğünüz her şeyi kopyalamayın!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör iPhone 17’nin maket modellerine Apple, yeni telefonlarında Google’ın yıllardır kullandığı tasarıma geçecek. iPhone 17 Pro’lar için kalın yatay kamera çubuğu, iPhone 17 Air için daha ince, daha Pixel tarzı kamera çubuğu olacağa benziyor. Google, ilginç olarak Pixel 9 Pro reklamında henüz tanıtılmayan iPhone 17’nin söylentilere konu alan tasarımıyla alay etti.

iPhone 17 ve 17 Pro bugüne kadarki en net haliyle görüntülendi 4 gün önce eklendi

Google, reklamda tasarımın öncelikli olarak Pixel cihazlarda kullanıldığını, Apple’ın yalnızca bu tasarımı değil birkaç özelliği de kopyaladığını söylüyor. Google’a göre gece modu, nesne silme ve araç takımları ilk olarak Android’de sunulan, sonradan Apple’ın cihazlarına dahil ettiği özellikler arasında.

Google’ın Apple ile dalga geçtiği yeni reklam “Söylentilere Yanıt” başlığıyla yayınlandı. Açıklamada da “Lütfen gördüğünüz her şeyi kopyalamayın.” yazıyor.

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