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    iPhone Fold yakında geliyor: En pahalı iPhone mu olacak?

    Apple, katlanabilir iPhone modelini 2026 sonbaharında tanıtmayı planlıyor. Yeni detaylara göre katlanabilir cihaz, serideki en premium model olarak konumlanacak. İşte detaylar...

    iPhone Fold yakında geliyor: En pahalı iPhone mu olacak? Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir telefonlar bildiğiniz gibi uzun bir süredir hayatımızda ve Apple halen bu yarışa dahil olabilmiş değil. Dolayısıyla uzun süredir katlanabilir iPhone'un ne zaman piyasaya çıkacağı konuşuluyor. Ancak bu tarih yavaş yavaş netleşmeye başladı. iPhone Fold için yeni bir tarih bilgisi paylaşıldı. 

    En pahalı iPhone olabilir

    Bloomberg'in paylaştığı bilgilere göre iPhone Fold, 2026 sonbaharında düzenlenecek klasik tanıtım etkinliğinde tanıtılacak. Bu da Apple’ın katlanabilir modeli, her yılın Eylül ayında lanse edilen iPhone serisinin bir parçası olarak sunacağı anlamına geliyor. Ayrıca Apple, bu modeli ayrı bir ürün serisi olarak değil, doğrudan en üst düzey iPhone modeli olarak konumlandırmayı planlıyor.

    Yani firma, Samsung ve Google gibi markaların aksine katlanabilir cihazı "alternatif bir tasarım" değil, iPhone serisinin doğal bir evrimi gibi sunacak. Buna göre fiyatların 2.000 dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Yeni detaylara göre Apple’ın en çok öne çıkaracağı noktalardan biri ekran kırışıklığı. Katlanabilir ekranın neredeyse hiç belli olmayan bir katlama izine sahip olacağı gündeme. 

    Bir diğer dikkat çeken nokta ise menteşe sistemi. Daha önceki raporlarda da belirtildiği gibi Apple, sıvı metal (amorf alaşım) kullanarak daha sağlam ve uzun ömürlü bir yapı hedefliyor. Son olarak Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli için Galaxy Z Fold serisine benzer bir yaklaşım benimsediği doğrulandı.

    Cihaz, katlandığında 9-9,5 mm, açıldığında ise 4,5-4,8 mm kalınlığında olacak. Ekran tarafında ise, 7,8 inç büyüklüğünde iç ekran ve 5,5 inç dış ekranın yer alacağı belirtiliyor. Şu an için iPhone Fold hakkında bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki süreçte daha fazla bilgi gelmesi bekleniyor.

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