Apple Watch için en pahalı aksesuar : Nico Gerard Pinnacle

Apple Watch Edition ile birlikte akıllı saatlerde lüks tüketimin nereye kadar gidebileceğini görmüştük. Ancak aksesuar tarafında da bu işin bir sınırı yok gibi görünüyor. Nico Gerard tarafından geliştirilen yeni Apple Watch aksesuarı buna son örnek.





Nico Gerard'ın aksesuarı oldukça ilginç çünkü o da bir saat. Firma, Apple Watch ürününü kullanırken zaten kısa olan kullanım süresinin bitmesi ile birlikte saatsiz kalan kullanıcıları düşünmüş olacak ki, klasik tasarımda bir saat aksesuarı geliştirmiş.





Bu yeni aksesuar Apple Watch ürününe eklendikten sonra bileğinizin üzerinde 18 karat altın kaplama bir kol saati, altında ise Apple Watch mümkün hale geliyor. Yolunuza klasik saat ile devam ederken, herhangi bir durumda bileğinizi çevirerek akıllı saatinizi kullanabiliyorsunuz. Veya tam tersi bir durum da geçerli.





Daha ilginç olan iki saat birbirine birleştirilmiş durumda. Yani tak-çıkar şeklinde bir aksesuar değil. Bu bakımdan iki saati aynı anda taşımanız gerekiyor. İyi haber ise fiyatın içine Apple Watch da dahil. Yani ekstra bir Apple Watch alıp birleştirilmesi için beklemeniz gerekmiyor.





Nico Gerard, 41mm klasik paslanmaz çelik saat ve 38mm Apple Watch setini 9300$ seviyesinden ön siparişe sundu. 18 karat altın kaplama ve Apple Watch seti ise 112 bin dolar seviyesinde. Firma siparişin tamamlanması için 6-8 aylık süre talep ediyor.

https://www.nicogerard.com/nico-gerard-sunrise-pinnacle