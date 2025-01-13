Apple Intelligence, kullanıcıları etkilemedi: iPhone satışları düşüyor!

Apple, rakiplerini geriden izliyor!
Kuo’nun tedarik zincirindeki kaynaklarına göre, çoğu iPhone kullanıcısı Apple Intelligence’ı çekici bulmadı, yalnızca yapay zeka özelliklerini kullanmak için yeni bir model satın almaya düşünmedi. Apple Intelligence, kullanıma sunulan ülkelerde ya çok az değer gördü ya da hiç değer görmedi.
Apple, WWDC24’te Apple Intelligence’ı tanıttıktan sonra devamını getiremedi. OpenAI’ın ChatGPT’si ve diğer yapay zeka platformları hızla ilerlemeye devam ederken Apple, sınırlamaya tabi tutarak yerinde saydı. iOS 18 ile geleceği söylenen yapay zeka özellikleri, iOS 18.1, iOS 18.2, iOS 18.3 ve hatta iOS 18.4 gibi farklı sürümlere ayrıldı. ChatGPT, Gemini ve diğer yapay zeka platformları Türkiye’de ve Türkçe kullanılabilirken Apple Intelligence hâlâ İngilizce ve Amerika ile sınırlı.Kaynakça https://9to5mac.com/2025/01/10/apple-intelligence-iphone-sales/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-13/iphone-sales-fall-in-2024-after-limited-apple-intelligence-rollout Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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