Apple Intelligence, kullanıcıları etkilemedi: iPhone satışları düşüyor!

Tam Boyutta Gör Apple Intelligence, iOS 18 ile gelen yapay zeka paketi olarak tanıtıldı ancak tam bir hayal kırıklığı oldu. Belirli iPhone’ları desteklemesinin dışında yalnızca İngilizce ve ABD ile sınırlandırılması ve özelliklerin birkaç sürüme bölünmesi tepkilere yol açtı. Apple, geçen yılın son çeyreğinde de bunun sonucunu gördü; iPhone satışları dünya genelinde düştü!

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Kuo’nun tedarik zincirindeki kaynaklarına göre, çoğu iPhone kullanıcısı Apple Intelligence’ı çekici bulmadı, yalnızca yapay zeka özelliklerini kullanmak için yeni bir model satın almaya düşünmedi. Apple Intelligence, kullanıma sunulan ülkelerde ya çok az değer gördü ya da hiç değer görmedi.

Apple, WWDC24’te Apple Intelligence’ı tanıttıktan sonra devamını getiremedi. OpenAI’ın ChatGPT’si ve diğer yapay zeka platformları hızla ilerlemeye devam ederken Apple, sınırlamaya tabi tutarak yerinde saydı. iOS 18 ile geleceği söylenen yapay zeka özellikleri, iOS 18.1, iOS 18.2, iOS 18.3 ve hatta iOS 18.4 gibi farklı sürümlere ayrıldı. ChatGPT, Gemini ve diğer yapay zeka platformları Türkiye’de ve Türkçe kullanılabilirken Apple Intelligence hâlâ İngilizce ve Amerika ile sınırlı.

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