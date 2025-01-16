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    iPhone SE 4'ün tasarımını gösteren maket fotoğrafları ortaya çıktı

    Apple'ın yaklaşmakta olan uygun fiyatlı iPhone SE 4 modeliyle ilgili şimdiye kadar birçok ayrıntı ortaya çıktı. Son sızıntı ise telefonun tasarımını bizlere gösteriyor.
    iPhone SE 4'ün tasarımını gösteren maket fotoğraflar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yaklaşmakta olan uygun fiyatlı iPhone SE 4 modeliyle ilgili şimdiye kadar birçok ayrıntı ortaya çıktı. Son sızıntı ise telefonun tasarımını bizlere gösteriyor.

    iPhone 4'e benzer arka tasarım

    X platformunda yer alan Sonny Dickson isimli kullanıcı, iPhone SE 4'e (iPhone 16E) ait olduğu iddia edilen maket telefonun tasarımını sergiledi. Siyah ve beyaz renklerdeki maketler, ilk bakışta 2010'da piyasaya çıkan iPhone 4'ün tasarımını andırıyor. Düz arka panele sahip olan telefon beklendiği gibi tek kamera barındırıyor. Yan tarafta ses açma kapama tuşları, eski sessize alma kaydırıcısı ve SIM kart yuvası yer alıyor.

    iPhone SE 4'ün tasarımını gösteren maket fotoğraflar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Şimdiye kadar edindiğimiz bilgilere göre iPhone SE 4, 6,1 inç büyüklüğünde çentikli bir OLED ekran ile gelecek. A18 çipsetinden güç alacak olan telefon, arkada 48 MP Sony Exmor IMX904 sensörünü ve önde 12 MP selfie kamerasını barındıracak. iPhone SE 4'ün 500 dolar fiyat etiketiyle Nisan ayında satışa sunulması bekleniyor.

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